«Высота 102 ТВ»: Высокий уровень воды в Волге мешает мэрии Волгограда официально открыть пляжи

Аналитика 12.07.2018 20:09
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12.07.2018 20:09
Смотрите сегодня в программе: а купаться-то все еще запрещено - высокий уровень воды в Волге мешает мэрии Волгограда официально открыть немногочисленные легальные пляжи. Впервые за 18 лет: здание Волгоградского областного краеведческого музея обнесли забором и начали основательно ремонтировать. Такого они еще не видели: гости чемпионата мира увезли из Волгограда впечатления о посещении выставки моделей парусников. От выборов до выборов: губернатор провел рабочую встречу с сотрудниками избирательной системы Волгоградской области.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.
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