В Волгограде волонтеры задорого распродают память о ЧМ-2018





Безвозмездно трудившиеся на чемпионате мира по футболу волгоградские волонтеры решили хоть как-то заработать. Как сообщает ИА «Высота 102», на популярном сайте объявлений за последние дни появилось как минимум три сообщения о продаже комплектов формы волонтеров мундиаля. Стоимость одного комплекта соизмерима с ценником норковой шубки - 40 тысяч рублей. За эту сумму продавец обещает отдать мужскую одежду волонтера размера XL. В комплект входят штаны-трансформеры, футболка, олимпийка, дождевик, кепка, рюкзак, мешок для обуви и чемодан. «Кроссовки 46-го размера, если не подходят, то скину цену до 35 т.р. Всё в хорошем состоянии, а некоторые вещи в заводском и с ярлыками», - зазывает клиентов торговец.





Чуть скромнее оказался автор другого объявления. От комплекта формы волонтера (размер S) он готов отказаться всего за 28 тысяч рублей. Третий продавец явно «демпингует», предлагая памятную одежду с символикой ЧМ за каких-то 9 тысяч рублей.

В беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» знакомые волонтеры, не имеющие отношения к объявлениям, пояснили, что форма – это подарок организаторов мундиаля. «Мы работали бесплатно, поэтому одежду нам презентовали в качестве благодарности. Большинство наших коллег, конечно, оставили ее себе на память – такое событие в нашей жизни никогда не повторится», - с ностальгией говорит один из ребят, трудившихся на стадионе «Волгоград Арена». Требований со стороны организаторов к волонтерам о запрете на продажу формы, как подчеркнул собеседник информагентства, не поступало.

Всего в Волгограде в ходе ЧМ-2018 на главной футбольной арене, фанфесте, жд-вокзале, в аэропорту и других общественных местах работали свыше 2700 волонтеров.



