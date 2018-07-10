Аналитика

Эксперты: В Волгоградской области уклонились от содержательной реакции на пенсионную реформу

Аналитика 10.07.2018 11:09
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10.07.2018 11:09


Волгоградская область вошла в список регионов, которые уклонились от содержательной реакции на пенсионную реформу. К такому выводу пришли эксперты фонда «Петербургская политика», опубликовав исследования на своем официальном сайте. В этом же списке – еще 24 региона, среди которых и субъекты ЮФО: Краснодарский край и Ростовская область, Севастополь.
Полностью согласны с повышением пенсионного возраста Алтай, Башкортостан, Бурятия, Мордовия, Чувашия, Хабаровский край, Амурская, Калининградская, Кировская, Ленинградская, Тамбовская области. Об осторожной солидаризации заявили 17 регионов,  еще столько же «мягко дистанцировались от реформы», - говорится в сообщении. Среди них Крым и Астраханская область. Москва и Московская область стали единственными регионами страны, которые перенесли акцент на встречные социальные меры. В частности, мэр столицы Сергей Собянин объявил о предоставлении с 1 августа пенсионерам права бесплатного проезда в пригородных поездах.
Напомним, 3 июля депутаты Волгоградской облдумы большинством голосов поддержали пенсионную реформу, предполагающую увеличение возраста для выхода на пенсию для мужчин – до 65 лет, а для женщин – до 63 лет. Проект о поддержке закона о внесении изменений в пенсионное обеспечение был внесен депутатами Волгоградской облдумы Сергеем Булгаковым, Татьяной Бухтиной, Сергеем Горняковым, Эдуардом Давыдовским, Владимиром Ефимовым, Юрием Корбаковым, Станиславом Коротковым, Ильей Кошкаревым, Виктором Левкиным, Александром Махиным, Иваном Мордвинцевым, Алексеем Овчинниковым, Александром Осиповым, Сергеем Песковым, Михаилом Рогозиным, Натальей Семеновой, Ириной Соловьевой, Михаилом Струком, Сергеем Федюшкиным, Русланом Шарифовым, Дмитрием Шипуновым.
 

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