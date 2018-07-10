



Андрей Анненко. Его участие в выборах накануне партийной конференции поддержал бизнесмен с уголовным прошлым Алихан Шамаев. Стали известны фамилии кандидатов-одномандатников в Волгоградскую гордуму от КПРФ. Как сообщает ИА «Высота 102», на официальном портале Сталинградского обкома перечислены лишь претенденты на мандаты по территориальным группам. Выдвинутые кандидатуры коммунисты утвердили в ходе партийной конференции на минувших выходных. Информагентство ранее сообщало, что первую тройку кандидатов замыкает секретарь Советского райкома партии. Его участие в выборах накануне партийной конференции поддержал бизнесмен с уголовным прошлым «Мы за Анненко» - такой слоган с фотографией выдвиженца разместил на своей странице отсидевший в колонии-поселении за избиение человека коммерсант-общественник.

Примечательно, что Анненко получил наибольшее количество протестных голосов делегатов конференции - 14 из 74 присутствовавших в зале. Поименное голосование за выдвижение кандидатов было тайным. Свое неприятие кандидатур, предложенных в качестве «паровозов», партийцы также выразили по отношению к руководителю фракции КПРФ в областной думе Алексею Бурову, который возглавляет общемуниципальную часть списка (11 голосов «против»). 13 голосов «против» получила Елена Мелихова – она идет под №2 в первой тройке и является действующим депутатом городской думы.

Кандидатам по одномандатным округам делегаты конференции «черные метки» адресовать не стали и голосовали только «за». Вместе с тем, среди выдвиженцев от партии Зюганова есть личности явно со скандальной репутацией. К примеру, по округу №13 Советского района идет бывший застройщик многоквартирного самостроя Сергей Путивка. Напомним, три года назад суд принял решение о сносе 16 многоквартирных домов, построенных под видом частного жилья. Среди таких самостроев оказался и дом №23 по улице Малиновского. Данная проблема получила широкую огласку в городе и общественный резонанс. Только после этого городская дума пошла навстречу дольщикам и узаконила строения. В отношении застройщиков Путивки и Горбаня в 2015 году УМВД по Волгограду возбуждало уголовное дело о мошенничестве. Путивка некоторое время даже содержался под домашним арестом. Чем закончилось расследование уголовного дела – полиция не сообщила. Тем не менее, Сталинградский обком КПРФ бэкграунд кандидата, по всей видимости, ни сколько не смутил.

Кроме Елены Мелиховой из действующих нардепов-коммунистов в новый созыв от компартии баллотируется также Валерий Могильный (одномандатный округ №15 Кировского района). В Краснооктябрьском районе по трем одномандатным округам (№№3-5) выдвинуты полковник запаса Вадим Чистяков и два сотрудника завода «Красный октябрь» - Наталья Болдарева и Роман Каширский. По округу №6 Дзержинского района идет сын местного общественника, председателя совета Волгоградского антикоррупционного комитета Евгения Олейникова – Михаил, возглавляющий школу подготовки охранников.

Выборы в Волгоградскую городскую думу шестого созыва состоятся 9 сентября. В настоящее время идет процедура выдвижения кандидатов, которая для партий завершится уже 12 июля.

Фото с конференции Сталинградского обкома КПРФ: zakprf.ru