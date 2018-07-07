







«Мы за Анненко» - такой лозунг на своей странице в социальной сети разместил волгоградский бизнесмен и общественник Алихан Шамаев. Как сообщает ИА «Высота 102», на опубликованном фото – плакат в предвыборном стиле с изображением местного коммуниста Андрея Анненко. Он, действительно, может принять участие в предстоящих этой осенью выборах в Волгоградскую городскую думу и даже войти в первую тройку кандидатов от Сталинградского обкома КПРФ. Конференция, на которой утвердят список выдвиженцев, проходит сегодня на улице Новороссийской в офисе обкома.













Инцидент со снимком Анненко и недвусмысленными хештегами («ВолгоградзаАнненко#», «МызаАнненко#») содержит весьма пикантный нюанс. В соцсети господин Шамаев позиционирует себя как общественного деятеля и учредителя патриотического центра «Единство». Это все так, но об одном эпизоде в своей богатой биографии Шамаев умолчал – в 2012 году он был осужден Центральным районным судом на три года колонии-поселения. Мужчину признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью, совершенному группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений. Потасовка, о которой говорил весь город, произошла в марте 2012 года в кафе «Воск», где Шамаев и еще трое человек зверски избили мужчину. Пострадавший с выбитыми зубами, сломанным носом и челюстью был госпитализирован в больницу. У потерпевшего диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. Любопытно, что старший брат Алихана Шамаева – Шахид – был судим за вымогательство денег у предпринимателя. В 2014 году в после зрения силовиков оказывался и дядя Алихана Шамаева – Вахид Шамаев. В офисе возглавляемого им Совета старейшин чеченцев Волгоградской области «Барт-Согласие» оперативники при силовой поддержке СОБРа проводили обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве с государственными субсидиями.

С Алиханом Шамаевым коммунист Андрей Анненко имеет далеко не шапочное знакомство. Так, несколько лет назад они являлись соучредителями общественной организации «Молодежный союз «Единство». Анненко выступал в этой структуре председателем правления, а Шамаев был его «правой рукой», то есть заместителем. В 2013 году уже после завершения громкого уголовного процесса молодежный союз был ликвидирован. Однако, судя по отзыву Шамаева в социалке, к Андрею Анненко он по-прежнему испытывает самые теплые чувства.

Фото: instagram.com/alikhan_shamaev/







