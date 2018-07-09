Расследования

В Волгограде суд наказал зачинщицу драки из-за парковочного места

Расследования 09.07.2018 10:41
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09.07.2018 10:41



Красноармейский районный суд огласил решение по делу о побоях, которое было возбужденно в апреле этого года после драки двух женщин из-за парковочного места у гипермаркета. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление суда, инициатора конфликта суд оштрафовал по ст.6.1.1 КоАП РФ («Побои») на 5 тысяч рублей. В суде было установлено, что вечером 20 апреля с дачи на стоянку гипермаркета «Магнит» приехала супружеская пара. Они хотели припарковать свой автомобиль «Skoda Yeti», но место, где они всегда оставляют свою машину, было занято другим авто. Со слов зачинщицы драки, «Toyota» заняла два парковочных места, поэтому она решила попросить водителя подвинуться. Однако женщина, которая сидела за рулем иномарки, отказалась. Со слов потерпевшей, на парковке гипермаркета было много свободных мест, поэтому она не стала переставлять машину. Однако виновница конфликта отказ не приняла, достала телефон и стала снимать водителя «Toyota» на видеокамеру, сопровождая этот процесс оскорбительными комментариями в адрес владелицы иномарки. В итоге потерпевшая вышла из машины и попыталась выхватить у женщины телефон, но та схватила ее за волосы и ударила по лицу, в результате она упала на асфальт. Водитель «Toyota» также сообщила суду, что супружеская пара пыталась натравить на нее собаку, которая все время гавкала и была готова наброситься. В суде супруги пытались доказать, что все было наоборот: водитель «Toyota» набросилась на пассажирку «Skoda Yeti», расцарапала ей лицо. А повреждения получила при падении. Однако эта версия была опровергнута записью с видеорегистратора. 

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