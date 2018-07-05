Общество 05.07.2018 14:22
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05.07.2018 14:22
До 27 июля областной совет профсоюзов намерен провести в Волгограде митинг против повышения пенсионного возраста. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», сегодня на заседании профсоюза работников промышленности заявил председатель организации Юрий Фатеев. Аналогичные акции планируются и в других городах реuиона, в том числе Камышине. Как прозвучало на собрании, еще 27 июня президиум облсовпрофа принял постановление, в котором изложил свою позицию по проекту пенсионной реформы. По всей видимости, в документе содержался пункт о проведении акции протеста, а также о сборе подписей против повышения пенсионного возраста на местных предприятиях. Профсоюз работников промышленности взял указание Федерации независимых профсоюзов России «под козырек» и рекомендовал своим первичным звеньям готовиться к протестным действиям.
Удивительно, но на официальном сайте областного совета профсоюзов отсутствует информация о проведении в конце июня заседания президиума по острому социальному вопросу с изложением своей позиции. Региональный профсоюзный лидер Татьяна Гензе также не спешит публично заявлять о смелой позиции общественной организации по «горячей» теме. А ведь еще в прошлом году Гензе критиковала слабую работу облсовпрофа с прессой, называла новости совета неинтересными для журналистов и не продвигающими профсоюзные идеи. По ее словам, профсоюзам требовалось «новое информационное оружие». Спустя год можно сказать, что ситуация не поменялась и областная профсоюзная организация продолжает «обезоруживать» СМИ молчанием. Примечательно и то, что в календарном плане мероприятий облсовпрофа на июль профсоюз работников промышленности оказался единственным подразделением совета, который решил обсудить на своем заседании пенсионную реформу.
Председатель профсоюза Юрий Фатеев в ходе собрания рассказал коллегам о том, что на двух крупных предприятиях – производственном объединении «Титан-Баррикады» и текстильном комбинате в Камышине прошли собрания коллективов, которые резко отрицально высказались о повышении пенсионного возраста. «Конечно, это всех потрясло. Конечно, это несправедливо, потому что без всякого научного подхода и без проработки вопроса решили повысить пенсионный возраст. Мы, профсоюзы, за то, чтобы довести свою позицию до всех органов власти без всякого популизма и шумихи», - пояснил Юрий Фатеев.
Напомним, ранее Федерация независимых профсоюзов России направляла письма председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву об отрицательной позиции профсоюзов по вопросу повышения пенсионного возраста. На этой неделе Волгоградская областная дума приняла постановление о поддержке в первом чтении данного законопроекта, который рассматривается в Госдуме.
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