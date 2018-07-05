Общество 05.07.2018 10:06
1271 13
05.07.2018 10:06
Сезонные абонементы на домашние матчи ФК “Ротор-Волгоград” обойдутся болельщикам от 2 до 20 тысяч рублей. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе футбольного клуба. По ним можно будет посетить 19 (назначенных на данный момент) домашних матчей ФНЛ и все матчи Кубка России, за исключением финального. Аренда скайбоксов, рассчитанных на 12 человек, где можно устроить фуршет во время игры, стоит 50 000 рублей на матч или 900 000 рублей на сезон.
Стоимость билетов на трибуны варьируется от 100 до 1000 рублей. Их цена, как и цена абонемента зависит от сектора.
Также на “Волгоград-Арене” появится “Семейный сектор”. Он рассчитан на тех болельщиков, которые придут на игру с детьми. Дети до 7 лет смогут пройти с родителями бесплатно, правда отдельного места им не предоставят. За детей от 7 до 14 лет нужно будет заплатить половину стоимости билета, при этом уточняется, если семейный абонемент есть у обоих родителей, то за место ребенка платить не придется. Также бесплатно выдадут билет или абонемент ветеранам Великой Отечественной войны.
Реклама
Популярное по теме
10.06.2018 19:33
23667 0
14.06.2018 20:33
22403 2
09.06.2018 14:25
14430 11
Доска позора: Жители улицы Быстрова в Волгограде ждут возвращения дороги на место05.07.2018 09:50
Волгоградка вышла замуж за инвалида ради квартиры04.07.2018 16:57
В Волгограде представители туроператора "Натали Турс" ушли в глухую оборону04.07.2018 15:38
Похвальный лист: В Волгограде семья превратила свалку в оазис и 14 лет содержит цветник на свои деньги04.07.2018 14:19
В Волгограде вернули асфальт на опасный тротуар04.07.2018 13:18
Губернатор Волгоградской области прошелся по аварийному мосту04.07.2018 12:59
В Котельниково готовится к вводу в эксплуатацию новый детский сад04.07.2018 11:58
В Волгограде хозяйка квартиры с “мертвыми душами” спаслась от 100-тысячного штрафа04.07.2018 11:45
Госжилнадзор Волгоградской области не отбил «газовую атаку»04.07.2018 09:59
«Волна» в Волгограде теперь - в виде брелока04.07.2018 09:42
В Волгоградской области капремонт будут проводить фундаментально03.07.2018 17:50
В Волгограде пенсионерка взыскала с УК компенсацию за сломанную руку03.07.2018 17:13
Доска позора: Жители Волгограда назвали обещания «Концессий водоснабжения» пустышкой03.07.2018 14:04
В Волгограде лучшему оперативнику России вручили “Ниву”03.07.2018 12:34
В комитете сельского хозяйства Волгоградской области "ловили рыбку в мутной воде"03.07.2018 10:17
Реклама