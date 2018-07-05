Общество

Абонементы на матчи ФК "Ротор-Волгоград" в новом сезоне стоят до 20 тысяч рублей

Общество 05.07.2018 10:06
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05.07.2018 10:06



Сезонные абонементы на домашние матчи ФК “Ротор-Волгоград” обойдутся болельщикам от 2 до 20 тысяч рублей. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе футбольного клуба. По ним можно будет посетить 19 (назначенных на данный момент) домашних матчей ФНЛ и все матчи Кубка России, за исключением финального. Аренда скайбоксов, рассчитанных на 12 человек, где можно устроить фуршет во время игры, стоит 50 000 рублей на матч или 900 000 рублей на сезон.
Стоимость билетов на трибуны варьируется от 100 до 1000 рублей. Их цена, как и цена абонемента зависит от сектора.
Также на “Волгоград-Арене” появится “Семейный сектор”. Он рассчитан на тех болельщиков, которые придут на игру с детьми. Дети до 7 лет смогут пройти с родителями бесплатно, правда отдельного места им не предоставят. За детей от 7 до 14 лет нужно будет заплатить половину стоимости билета, при этом уточняется, если семейный абонемент есть у обоих родителей, то за место ребенка платить не придется. Также бесплатно выдадут билет или абонемент ветеранам Великой Отечественной войны.

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