Сотрудники ЧОПа из Волгограда работали без договоров и зарплаты





Ответить за невыплату зарплаты сотрудникам придется руководителю одной из охранных фирм Волгограда. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, надзорное ведомство уже утвердило соответствующее обвинительное заключение.

Как показала проверка, охранники трудились в фирме, но официально их на работу не оформляли. Также в 2016-2017 годах им периодически задерживали зарплату. Работникам пришлось обращаться в прокуратуру. После того, как суд установил факт их работы в фирме, в отношении работодателя-должника возбудили уголовное дело.

Его расследованием занимались сотрудники СО по Центральному району СУ СК России по Волгоградской области. Отметим, что руководитель ЧОП свою вину признал и полностью расплатился с сотрудниками. Максимальное наказание по этой статье - 3 года лишения свободы. Рассматривать уголовное дело будет мировой судья.