Происшествия 03.07.2018 14:37
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03.07.2018 14:37
Следователи выясняют обстоятельства гибели 42-летнего рабочего на химическом предприятии в Волжском. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, в результате несчастного случая скончался один рабочий, а второй был госпитализирован с симптомами отравления. По предварительным данным, накануне около 15 часов во время производства работ по нанесению защитного слоя эпоксидной смолы на внутреннюю поверхность подземного резервуара 42-летний работник потерял сознание. На помощь ему спустился напарник, который практически сразу же почувствовал недомогание. Службой спасения оба мужчины были извлечены из резервуара, однако один из них скончался. Вероятной причиной гибели работника химпредприятия стало отравление токсическими веществами. Известно, что работы производились в спецодежде, но без использования индивидуальных средств защиты. Кроме того, погибший работник официально трудоустроен не был. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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