В Волжском к реке Ахтуба пускают за деньги

Общество 02.07.2018 18:19
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02.07.2018 18:19
Жителей города Волжский Волгоградской области вновь озадачили трудностями на пути к реке Ахтуба на острове Зеленый. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, в прошедшие выходные со всех желающих отдохнуть у воды брали по 20 рублей за вход. «Кассиры» выдавали взамен денег отксерокопированные бумажки с названием «Ахтубинская миля» и объясняли, что собранные средства идут на уборку мусора. В пресс-службе администрации Волжского, между тем, заявили. что ничего не знают о фирме "Ахтубинская миля" и пояснили, что мэрией заключен договор о размещении объекта без предоставления земельного участка и установления сервитута (№ 7 от 10 мая 2018г.) с ООО «Академия». «Предметом договора является право на размещение объектов для организации обслуживания зон отдыха населения, в том числе на пляжных территориях в прибрежных защитных полосах водных объектов (теневые навесы, кабинки для переодевания, душевые кабинки, временные павильоны, туалеты, питьевые фонтанчики, пункты проката инвентаря и др) на земельном участке, расположенном по адресу: ул. Шоссейная, 1а.», - говорится в комментарии. «Согласно п. 2.4.16. указанного договора организация ООО «Академия» должна обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и их береговой полосе. Согласно п. 2.4.17. организация обязуется соблюдать требования, установленные ст. 65 Водного кодекса РФ», - пояснили в администрации городского округа. Однако комитетом земельных ресурсов администрации города был установлен факт взимания денежных средств. В адрес ООО «Академия» направлено требование о необходимости обеспечения свободного доступа к водному объекту общего пользования и его береговой полосе.
При этом в администрации подчеркнули, что зона отдыха на острове Зеленый не является пляжем и, по сути, купаться здесь нельзя. «У нас есть официальный городской муниципальный пляж, вход туда – бесплатный», - подчеркнули в мэрии. Тем не менее остров Зеленый продолжает привлекать отдыхающих, которые здесь не только загорают, но и купаются. Тогда как спасательной службы на острове Зеленый нет. И купание здесь – небезопасно.
Между тем, вокруг данного участка берега на острове Зеленый уже несколько лет кипят страсти по поводу платного входа. С заявлениями о незаконности данных действий выступала и прокуратура города Волжского, тем не менее с отдыхающих брали по 20 рублей за вход на один «простой» пляж и 150 рублей – на огороженную территорию с более полным комплектом удобств. Осенью прошлого года арбитражный суд Волгоградской области расторг договор аренды участка на острове Зеленый с ООО «Компо». Однако, как выяснилось, ситуация повторилась.
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