Экономика

В Волгоградском "МЭТ" снова денег нет

Экономика 28.06.2018 03:44
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28.06.2018 03:44


МУП «Метроэлектротранс» и МУП «ПАТП №7» нуждаются в новых кредитах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте КСП Волгограда, «МЭТ» просит разрешения депутатов гордумы на получение кредита в размере 250 миллионов рублей, а ПАТП №7 – 60 миллионов рублей. Администрация города эту сделку одобряет. При том, что в качестве залога по предполагаемым кредитам выступит муниципальное имущество балансовой стоимостью около 631 миллиона рублей. Причины, которые заставили пассажирские предприятия вновь обратиться за заемными средствами, банальна – это нехватка денег из-за отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности МУП. Так, по итогам за 1 квартал 2018 года МУП «ВПАТП №7» получена прибыль в размере 15,3 млн. рублей, при этом непокрытый убыток составил – 126,7 млн. рублей. А МУП «МЭТ» получен убыток в размере 38,3 млн.рублей. Кредитные средства, которые хотят получить пассажирские предприятия, должны пойти в основном на выплату зарплаты, оплату электроэнергии и топлива. 
Между тем, напомним, в 2017 году и ПАТП №7, и «МЭТ» уже брали кредиты под залог муниципального имущества. Так, автотранспортное предприятие получило 60 миллионов рублей кредитных средств, а для «Метроэлектротранса» был открыт кредитный лимит в размере 344 миллионов рублей. Причем также в качестве залога выступало имущество муниципальной казны. К слову, согласно условиям кредита расплачиваться по заемным средствам предприятия должны начать уже через год. 
В связи с этим контрольно-счетная палата указала на наличие риска неисполнения предприятиями МУП «ВПАТП № 7» и МУП «МЭТ», как заемщиками, обязательств по исполнению кредитных договоров. Это, по мнению КСП города, может привести к изъятию муниципального имущества, находящегося в залоге у кредитной организации. Но в администрации Волгограда не считают, что очередные кредиты приведут к банкротству пассажирских предприятий. Так, в декабре 2018 года планируется замена обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам муниципальными гарантиями предприятиям МУП «ВПАТП № 7» в объеме 60 млн. рублей и МУП «МЭТ» в объеме 250 млн. рублей, говорится в пояснительной записке профильных комитетов горадминистрации. Кроме того, в том же «Метроэлектротрансе» надеются на рост пассажиропотока до 62 млн. пассажиров в 2018 году и до 68 млн. пассажиров в 2019 году. Тогда как, например, в 2017 году этот показатель составил 57 млн. пассажиров.
Поэтому в администрации Волгограда не считают, что очередные кредиты приведут к банкротству пассажирских предприятий. 

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