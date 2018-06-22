Депутаты Волгоградской облдумы отказываются от взноса на капремонт

Волгоград произвел неизгладимое впечатление на множество болельщиков, приехавших на матчи Чемпионата мира по футболу. Так, гость из Нигерии Адессиян Эммануэль Айодеджи рассказал журналистам ИА “Высота 102” о самых ярких впечатлениях, которые он пережил в городе на Волге: “Во-первых, это фантастический матч со сборной Исландии и наша победа. Я надеюсь, что мы так же выиграем и у сборной Аргентины. Сейчас я как раз уезжаю в Санкт-Петербург, чтобы поддержать нашу команду”. Говоря о Волгограде, Эммануэль заметил, что встретил здесь множество очень хороших людей. “Я люблю этот город и его жителей. Здесь прекрасные музеи, великолепный стадион, я сделал много фотографий. Многие волгоградцы фотографировались...