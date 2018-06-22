В Волгограде закрытый завод оштрафовали за выбросы





Ворошиловский районный суд Волгограда оштрафовал АО ВМК «Красный Октябрь» за отсутствие разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 220 тыс. руб. Такое решение, сообщили ИА «Высота 102» в управлении Росприроднадзора по Волгоградской области, было принято по результатам административного расследования, проведенного государственным инспектором управления в феврале-марте 2018. При этом судом в четвертый раз за 2017-2018 годы было отказано в административном приостановлении деятельности ЭСПЦ № 2 АО «ВМК «Красный Октябрь». Хотя общая сумма штрафов, наложенных на предприятие за этот период, составила более 1 миллиона рублей.

Как известно, деятельность предприятия была приостановлена на 2 месяца – с 25 мая по 25 июля в связи с проведением чемпионата мира по футболу на основании указа президента «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период ЧМ». Так, «Красный Октябрь» отнесен к перечню опасных производств и организаций, на которых введены усиленные меры безопасности и которые обязаны приостановить свою деятельность на период проведения чемпионата. Сейчас на заводе идут подготовительные работы по установке сухой газоочистки ЭСПЦ № 2, которую предприятие обязали установить по решению Краснооктябрьского суда, вынесенного еще в 2015 году.



