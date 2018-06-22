Реклама на сайте | Мобильная версия
Экология
 23.06.2018 10:31

В Волгограде закрытый завод оштрафовали за выбросы


Ворошиловский районный суд Волгограда оштрафовал  АО ВМК «Красный Октябрь» за отсутствие разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух на  220 тыс. руб. Такое решение, сообщили ИА «Высота 102» в управлении Росприроднадзора по Волгоградской области, было принято по результатам административного расследования, проведенного государственным инспектором управления в феврале-марте 2018. При этом судом в четвертый раз за 2017-2018 годы было  отказано в административном приостановлении деятельности ЭСПЦ № 2 АО «ВМК «Красный Октябрь». Хотя общая сумма штрафов, наложенных на предприятие за этот период, составила более 1 миллиона рублей. 
Как известно, деятельность предприятия была приостановлена на 2 месяца – с 25 мая по 25 июля в связи с проведением чемпионата мира по футболу на основании указа президента «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период ЧМ». Так, «Красный Октябрь» отнесен к перечню опасных производств и организаций, на которых введены усиленные меры безопасности и которые обязаны приостановить свою деятельность на период проведения чемпионата. Сейчас на заводе идут подготовительные работы по установке сухой газоочистки ЭСПЦ № 2, которую предприятие обязали  установить по решению Краснооктябрьского суда, вынесенного еще в 2015 году. 

Добавьте ИА "Высота 102" в свои источники в Яндекс.Новостях по ссылке: https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=3492

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

В волгоградском музее для иностранных болельщиков открыли экспозицию подарковВ Волгограде экс-депутата городской думы подозревают в мошенничестве в сфере ЖКХМест нет: Жителям города на левом берегу Волги в Волгоградской области запретили купатьсяВолгоградский предприниматель избавляется от «подарков» бывших собственников ЦУМаСОГАЗ-Мед помог вернуть своим застрахованным более 21,5 миллиона рублей
 
Актуальные интервью и комментарии

Как в Волгограде всем миром болели за сборную России: это было мощно!

Дорогие медики! В ваших руках самое ценное для всех нас – жизнь и здоровье

В Волгоградской области в ЖК «Заречье» воплощаются мечты горожан о жизни на лоне природы

Такого в Волгограде еще не было - жителей города и болельщиков из разных стран на Центральную набережную пришло столько,...

Сегодня - День медицинского работника. Коллектив ИА "Высота 102" поздравляет всех, кто посвятил себя заботе...

Каждый из нас в шумном мегаполисе мечтает о тишине и пьянящем свежем воздухе. ИА "Высота 102" выяснило, побывав в жилом...

Общество 23.06.2018 11:03

В Волгоградской области пересчитали братские могилы и эвакогоспитали В Волгоградской области в 33 муниципальных районах  -  416 братских могил и 48 эвакуационных госпиталей. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в реготделении ОНФ после проведенного мониторинга. Больше всего братских захоронений зафиксировано в Калачевском и Суровикинском районах – по 42, а также в Кумылженском и Светлоярском районах – 40 и 34 соответственно. Состояние мемориалов, расположенных даже в самых маленьких населенных пунктах, хорошее или удовлетворительное: за ними ведется уход, по необходимости осуществляется ремонт, облагораживается прилегающая территория.  Что касается эвакуационных госпиталей, то они зафиксированы активистами ОНФ в семи муниципалитетах, при этом из общего количества больше всего таких объектов в Новоаннинском...
Прочитана: 140 раз
Экология 23.06.2018 08:03

День открытых дверей организовали руководители полигона ООО «Комус» в Светлоярском районе Волгоградской области. Причиной стали многочисленные жалобы жителей на его деятельность. Чтобы прояснить ситуацию и снять напряжение, для  экологов, представителей общественных организаций, чиновников, жителей района,  журналистов провели экскурсию по территории, отвечали на вопросы присутствующих:   о состоянии почвы, подземных вод, объемах ввозимых отходов. Полигон функционирует с 2015 года, срок его службы рассчитан на 17 лет. За последние годы, - сделали  вывод экологи, - полигон превратился в обычную свалку, которая травит людей. Однако с этим мнением руководители «Комуса» не согласились. Они утверждают, что здесь  соблюдаются все экологические требования.  Подробности – в материале ИА...
Прочитана: 1062 раз
Газетный киоск 23.06.2018 07:39

Минстрой России нашел долгострои в Волгоградской области Пять регионов России не смогли представить в минстрой схемы финансирования проблемных объектов, среди которых – Волгоградская область. По словам главы минстроя Владимира Якушева, на данный момент 27 жилых объектов не имеют плана достройки. Кроме Волгоградской,  долгострои расположены на территории Ивановской, Нижегородской, Челябинской и Томской областей. Как заявили «Известиям» в министерстве строительства и ЖКХ России, «по 27 объектам мы сегодня не видим срока окончания. Это говорит о том, что субъекты РФ не понимают, за счет каких источников они будут достраивать эти дома». Сейчас субъекты РФ ищут...
Прочитана: 974 раз
Газетный киоск 22.06.2018 22:23

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Болельщика сборной Нигерии доставили в больницу со стадиона в Волгограде, где в пятницу прошел матч нигерийской сборной с Исландией, сообщил агентству "Интерфакс" осведомленный источник. "Болельщику сборной Нигерии во время матча стало плохо. Его доставили в больницу №25, где в настоящее время оказывают всю необходимую помощь", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что еще один гражданин Нигерии был госпитализирован сегодня утром в больницу Волгограда с железнодорожного вокзала после того, как он почувствовал недомогание. Врачи установили, что у него повышен сахар в крови.
Прочитана: 4347 раз
Спорт 22.06.2018 22:01

"Наша сборная имеет хорошие шансы на победу в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018 против команды Аргентины". Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", после победы над сборной Исландии на пресс-конференции заявил главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор. Поэтому, "мы будем играть на победу, победитель выходит в следующий этап", - заметил наставник нигерийской сборной. При этом он отметил, "мы играли товарищеский матч в Краснодаре и обыграли аргентинцев, но тогда не было Месси".  В беседе с журналистами нападающий сборной Нигерии по футболу Ахмед Муса, который сегодня сделал дубль в матче с Исландией, заявил, что готов вернуться  в московский ЦСКА, но сейчас должен...
Прочитана: 4772 раз
Общество 22.06.2018 21:16

Главный тренер Исландии нашел оправдание проигрышу в матче со сборной Нигерии в Волгограде Жаркая погода в Волгограде могла помешать футболистам сборной Исландии проявить все свои лучшие качества в матче чемпионата мира с Нигерией. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон. По словам главного тренера, "это была не идеальная игра, но все выкладывались по полной. Может, температура на них повлияла, для нас было жарковато. Но здесь важно, что сборная Нигерии сыграла очень хорошо". При этом Хеймир Хадльгримссон признал, что "мы выбрали неверную тактику и атаковали беззубо. Нигерийцы же хорошо проводили быстрые атаки".  После двух туров в группе D первое место занимает команда...
Прочитана: 3039 раз
Общество 22.06.2018 20:21

В Волгограде странный подарок от русских обескуражил исландцев За пару часов до матча «Нигерия – Исландия» на подступах к стадиону «Волгоград Арена» был шумный праздник. Если   в день первой игры болельщиков атаковали полчища мошкары, то сегодня их истязала волгоградская жара - столбик термометра  достигал 40 градусов по Цельсию. Исландцы выглядели несколько разморенными, а вот нигерийцы отмечали, что «погода отличная». Группа «викингов», встреченных  перед матчем съемочной группой информагентства, с изумлением показала странный подарок «от русских» - сушеную рыбу. Какое назначение, по версии иностранцев, имеет этот "подозрительный предмет" – узнаете, посмотрев видеоматериал  «Высоты 102».
Прочитана: 15722 раз
Спорт 22.06.2018 19:55

"Оракул" из Нигерии предрек счет в поединке своей сборной с Исландией - 2:0 Победой африканских футболистов со счетом 2:0 завершился матч Нигерия-Исландия, сообщает ИА “Высота 102”. Встреча, прошедщая на поле "Волгоград Арены", стала второй игрой чемпионата мира по  футболу в Волгограде. Отметим, что вырваться вперед в первом тайме не удалось ни одной из команд. Но на 49 минуте счет открыл нигерийский нападающий Ахмед Муса. Он же стал автором мяча, забитого в ворота скандинавов на 79 минуте. А вот викинги, несмотря на активную поддержку многочисленных болельщиков,  так и смогли забить ни одного гола. Знаменитое «Ху!» на стадионе раздавалось не единожды, причём исландским болельщикам активно помогали россияне. Нигерийцы начали праздновать сразу после первого гола....
Прочитана: 2425 раз
Спорт 22.06.2018 19:35

Матч Исландия-Нигерия в Волгограде не смог побить рекорд по посещаемости На матч Исландия-Нигерия, который проходит сегодня на «Волгоград Арене», пришло 40904 человека - меньше, чем на предыдущую игру Англии с Тунисом. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальную информацию. За поединком между сборными Англии и Туниса наблюдали, напоминаем, 41064 человека. 
Прочитана: 1616 раз
Расследования 22.06.2018 19:30

В дело о «подмене» на поле «Волгоград Арена» вмешались правоохранители Начата  проверка в Камышинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Об этом, передает ИА «Высота 102», сообщила в instagram Елена Исинбаева, которая прокомментировала громкую историю, связанную с «подменой» в составе детей, которые выводили футболистов Англии и Туниса на поле стадиона «Волгоград Арена» 18 июня.  Елена Исинбаева заявила, что никакой «подмены» не было, а Матвей К., который был одним из детей, вышедших на поле стадиона вместе с футболистами, являлся «единственным представителем своего учреждения. Вопросом о том, на каких основаниях и когда он был зачислен в «Камышинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», по ее утверждению, "занимаются органы опеки и компетентные органы". Елена Исинбаева,...
Прочитана: 4023 раз
Спорт 22.06.2018 18:19 (Обновлено: 23.06.2018 06:18)

Президент FIFA на «Волгоград Арене» наблюдает за игрой Исландии и Нигерии Президент FIFA Джанни Инфантино - среди почетных гостей матча между сборными Исландии и Нигерии, который проходит в эти минуты на стадионе «Волгоград Арена». Как сообщает ИА «Высота 102», вместе с президентом FIFA за игрой наблюдают президент Федерации футбола Нигерии Амаю Пинник и заместитель посла Исландии Агуст Флигенринг. Болельщики бьют в барабаны, делают  «волну». Звучало на стадионе и исландское «Ху!». Пока счёт не открыт - 0:0.
Прочитана: 2283 раз
Общество 22.06.2018 14:52

В Волгограде проходящего по делу о гибели 11 человек лодочника отпускают из СИЗО Гендиректор ООО "Пристань" Леонид Жданов помещен под домашний арест. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, решение освободить его из-под стражи  принято сегодня судебной инстанцией.В ближайшее время мужчина покинет следственный изолятор.  Напомним, мужчину  задержали вскоре после столкновения плавучей дачи-катамарана модели "Елань-12" и сухогруза "Капитан Вечеркин",  в результате которого погибли 11 человек. Катамаран отчалил в свой последний рейс как раз от пристани, владельцем которой является Леонид Жданов. Тогда же было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее...
Прочитана: 3140 раз
Здравоохранение 22.06.2018 14:12

Прооперированный в Волгограде болельщик из Исландии покинул реанимацию Прооперированный болельщик из Исландии сегодня переведен из реанимации в палату кардиологического отделения городской клинической больницы №25. Об этом сообщили ИА «Высота 102» друзья 59-летнего гражданина Исландии. В медучреждении эту информацию подтвердили. Напомним, информагентство сообщало о госпитализации болельщика из Исландии в больницу №25. Мужчине стало плохо накануне рано утром, на территории гостиницы усадьбы «Сосновый бор». Он был доставлен в больницу с подозрением на инфаркт миокарда, затем диагноз был уточнен – острый коронарный синдром. Мужчине провели операцию по стентированию. Сейчас состояние его удовлетворительное, он проходит реабилитационный курс. 
Прочитана: 2586 раз
Общество 22.06.2018 13:51

Лёд и пламя: В Волгограде казаки и исландцы спели вместе перед матчем ЧМ Большой интерес вызвала встреча в Волгограде представителей Исландии и казачьих творческих коллективов. Как сообщает ИА «Высота 102», в креативном пространстве «Лофт» сегодня многолюдно - исландцы и казаки почтили минутой молчания память жертв Великой Отечественной войны. Затем все присутствующие погрузились в историю маленькой и далекой страны, расположенной на западе Северной Европы в северной части Атлантического океана. Страна льда и пламени - так представили волгоградцам Исландию, в которой живет всего чуть более 350 тысяч жителей. Гостям "Лофта" рассказали, как образуются сложные для произношения исландские фамилии, что означает знаменитое исландское "Ху!", которое с удовольствием исполнили болельщики команды "викингов".  ...
Прочитана: 3330 раз
Общество 22.06.2018 13:11

В Волгограде журналисту из Нигерии вернули потерянную сумку с вещами и деньгами Жители Волгограда нашли на улице потерянную журналистом радиостанции City 105,1 fm из Нигерии Ннамди Обания сумку с фотокамерой, документами и деньгами, принесли ее в полицию. Она уже возвращена владельцу, сообщили ТАСС в пятницу в администрации Волгоградской области. "Потерянную сумку жители Волгограда принесли в отделение полиции. В сумке находилась фотокамера, личные вещи, деньги, документы и аккредитационный бэйдж журналиста радиостанции City 105,1 fm из Нигерии Ннамди Обания. Полицейские через Городской пресс-центр ЧМ-2018 нашли контакты журналиста и вернули ему его пропажу", - рассказала представитель ведомства. Ннамди Обания благодарен волгоградцам и полицейским города за честность и порядочность. Он был удивлен, что не...
Прочитана: 2213 раз


23 июня 11:03
В Волгоградской области пересчитали братские могилы и эвакогоспиталиСмотреть фотографии
23 июня 10:31
В Волгограде закрытый завод оштрафовали за выбросыСмотреть фотографии
23 июня 08:03
Руководители полигона «Комус» в Волгоградской области искали консенсус с экологамиCмотреть видео
23 июня 07:39
Минстрой России нашел долгострои в Волгоградской областиСмотреть фотографии
22 июня 22:23
Болельщика сборной Нигерии в Волгограде доставили со стадиона в больницу Комментарии5
22 июня 22:01
В Волгограде наставник сборной Нигерии сделал вызов футболистам Аргентины
22 июня 21:16
Главный тренер Исландии нашел оправдание проигрышу в матче со сборной Нигерии в Волгограде Комментарии2Смотреть фотографии
22 июня 20:21
В Волгограде странный подарок от русских обескуражил исландцев Комментарии4Смотреть фотографииCмотреть видео
22 июня 19:55
"Оракул" из Нигерии предрек счет в поединке своей сборной с Исландией - 2:0 Комментарии1Смотреть фотографии
22 июня 19:35
Матч Исландия-Нигерия в Волгограде не смог побить рекорд по посещаемости Комментарии2Смотреть фотографии
22 июня 19:30
В дело о «подмене» на поле «Волгоград Арена» вмешались правоохранители Комментарии3Смотреть фотографии
22 июня 18:19
Президент FIFA на «Волгоград Арене» наблюдает за игрой Исландии и Нигерии Комментарии5Смотреть фотографии
22 июня 14:52
В Волгограде проходящего по делу о гибели 11 человек лодочника отпускают из СИЗО Комментарии36Смотреть фотографии
22 июня 14:12
Прооперированный в Волгограде болельщик из Исландии покинул реанимацию Комментарии8Смотреть фотографии
22 июня 13:51
Лёд и пламя: В Волгограде казаки и исландцы спели вместе перед матчем ЧМ Комментарии15Смотреть фотографииCмотреть видео
22 июня 13:11
В Волгограде журналисту из Нигерии вернули потерянную сумку с вещами и деньгами Комментарии9Смотреть фотографии
22 июня 12:58
Болельщик из Мексики: О Волгограде я узнал из голливудского фильма Комментарии4Cмотреть видео
22 июня 12:34
Останки защищавшего Сталинград 19-летнего солдата перезахоронят в Ставрополье Комментарии2Смотреть фотографии
22 июня 12:20
Африканские танцы и мексиканские сомбреро: Волгоград продолжает встречать болельщиков со всего мираСмотреть фотографииCмотреть видео
22 июня 11:49
Волгоград стал пятым по количеству зрителей матчей ЧМ относительно населения Комментарии9Смотреть фотографии
22 июня 11:42
В Волгограде готовится к изданию альбом с работами художника о военном детстве в Сталинграде Комментарии3Смотреть фотографииCмотреть видео
22 июня 11:34
В Волжском сожгли партию деликатесных сыров Комментарии27Смотреть фотографии
22 июня 10:44
Перед матчем Нигерии и Исландии Добрый Молодец "сыграет" в футбол Комментарии3Смотреть фотографии
22 июня 09:54
Для злостных должников по оплате электроэнергии наступит «конец света» Комментарии10Смотреть фотографии
22 июня 09:26
Волга, Мамаев курган и добрые люди: как встретил Волгоград иностранных болельщиков ЧМ Комментарии6Смотреть фотографии
21 июня 20:43
Волгоград: Болельщики Исландии не боятся мошки и уверены в победе своей командыСмотреть фотографииCмотреть видео
21 июня 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде главврач известной клиники получил срок за смерть пациентки Комментарии2Cмотреть видео
21 июня 18:53
“Волгоград” доставил сборную Южной Кореи в Ростов-на-Дону
21 июня 17:44
Volkswagen Polo остается одним из фаворитов среди российских автолюбителейСмотреть фотографии
21 июня 17:23
Тренер сборной Нигерии назвал жару в Волгограде своим преимуществом Комментарии4Смотреть фотографии
Экология
23 июня 10:31
В Волгограде закрытый завод оштрафовали за выбросыСмотреть фотографии
23 июня 08:03
Руководители полигона «Комус» в Волгоградской области искали консенсус с экологамиCмотреть видео
22 июня 12:20
В Волгоградской области лесным инспекторам указали на слабую противопожарную работу Комментарии3Смотреть фотографии
21 июня 10:24
Вывоз мусора на объектах ЧМ в Волгограде обеспечивает ГК «Чистый город» Комментарии28Смотреть фотографии
20 июня 12:26
Доска позора: Жители Волгограда просят спасти «Русь» от гибели Комментарии23Смотреть фотографии
20 июня 09:56
В Волгограде нашли «кусочек Европы» Комментарии12Смотреть фотографии
19 июня 16:32
Отходами на Кубани займется волгоградская компания Комментарии4Смотреть фотографии
19 июня 10:30
В парке героев-летчиков в Волгограде деревья сохнут на корню Комментарии35Смотреть фотографии
17 июня 20:32
Жителям многоэтажек в Волгограде приготовили "сюрприз" - помойку под окнамиСмотреть фотографии
15 июня 21:02
ГК "Чистый город" в Волгограде помогла к ЧМ-2018 очистить от мусора перехватывающую парковкуСмотреть фотографии
15 июня 05:14
Пушкинский сквер в Волгограде очищают от погибших елей и берез Комментарии51Смотреть фотографии
13 июня 20:50
Смрад от мусорных площадок в Волгограде «убивают» поджогом Комментарии2Cмотреть видео
12 июня 14:19
В Волгоградской области рыбака оштрафовали за "хваткие" снасти
12 июня 11:28
Судимая и.о. руководителя МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района» отделалась легким испугом за "похороны" мусора в лесопарке ВолгоградаСмотреть фотографии
8 июня 10:00
В Волгоградской области со дна реки поднимают полузатопленный плавкран Комментарии2Смотреть фотографии
7 июня 04:52
В Волгограде школьники обнаружили мертвую воду Комментарии17Смотреть фотографии
6 июня 16:48
Жители поселка Светлый Яр в Волгоградской области попросили Путина избавить их от свалки химотходов Комментарии13Cмотреть видео
6 июня 16:10
Бюст Александра Пушкина в центре Волгограда окружают "покойники" – высохшие ели и березы Комментарии20Смотреть фотографии
6 июня 12:55
В Волгограде чиновников обязали придумать способ вывоза мусора с острова Сарпинский Комментарии9Смотреть фотографии
5 июня 15:52
В Волгоградской области сельское поселение обязали решить мусорную проблему Комментарии1
5 июня 12:02
Вице-спикер Волгоградской облдумы поздравила жителей с днем эколога Комментарии15Смотреть фотографии
4 июня 09:14
Сотрудники филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский отмечают Всемирный день окружающей средыСмотреть фотографии
3 июня 14:15
Испускающий оранжевый смог цех завода в Волгограде «окружили» башенные краныСмотреть фотографии
1 июня 15:27
Вредителя сосны изгоняют из лесных массивов Волгоградской области Комментарии5Смотреть фотографии
31 мая 14:30
Работа мусорного полигона "Комус" под Волгоградом может быть приостановлена из-за недавнего пожара Комментарии1
31 мая 10:23
Несанкционированная свалка наступает на поселок в Волго-Ахтубинской пойме Комментарии3Смотреть фотографии
31 мая 09:49
В Волгоградской области главу поселения оштрафовали за спиленное в лесополосе дерево Комментарии10
31 мая 08:53
Росприроднадзор проводит проверку по факту возгорания на полигоне «Комус» под Волгоградом Комментарии10Cмотреть видео
30 мая 15:36
Власти района прозрели: масштабная стройка в Волго-Ахтубинской пойме признана самовольной Комментарии16Смотреть фотографии
30 мая 14:01
Владельцев тепличных "китай-городов" в Волгоградской области заподозрили в коррумпированных связях Комментарии49Смотреть фотографии
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда
Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

Защитите себя и своего питомца от комаров и клещей.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
Реклама

     
День 22 Июня, Пт
Волгоград
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
22 Июня, Пт
1 $ 63.7873 руб.
1 € 73.6871 руб.
1 GBP 83.8229 руб.
1 CHF 64.0306 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
 
   

 

 

Обсуждают в форуме

Подмена: мальчика из приюта лишили права вывести футболистов сборных Англии и Туниса на стадион "Волгоград Арена"Комментарии78
Депутат Волгоградской гордумы «тайно» получил благодарность президента за выборыКомментарии51
Губернатор Андрей Бочаров: мошка не помешала сборной Англии победить в матче с ТунисомКомментарии39
В Волгограде проходящего по делу о гибели 11 человек лодочника отпускают из СИЗОКомментарии36
В парке героев-летчиков в Волгограде деревья сохнут на корнюКомментарии35
Насекомых, которые досаждают гостям ЧМ в Волгограде, вечером на стадионе не будетКомментарии35
Кондукторы в общественном транспорте Волгограда «кошмарили» болельщиков требованием платы за проездКомментарии31
В мэрию Волгограда жалуются на холод в автобусахКомментарии30
Английские СМИ накормили читателей «арктическими москитами» из ВолгоградаКомментарии29
В Волгограде для болельщиков матча Нигерия-Исландия организовали дополнительные электричкиКомментарии29
Дождались: Волгоград впервые в своей истории принимает матч ЧМ по футболуКомментарии29
Защита обжаловала решение суда об аресте владельца лодочной станции в Волгограде по делу о затонувшем катамаранеКомментарии29
Президент потребовал от кабмина ускорить перечисление денег пострадавшим от половодья в Волгоградской областиКомментарии28
Вывоз мусора на объектах ЧМ в Волгограде обеспечивает ГК «Чистый город»Комментарии28
Болельщик из Канады освоил в Волгограде «русский» метод борьбы с мошкойКомментарии27

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области химобработка полей снова ударила по пчеламКомментарии5
Просмотров: 20420
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде главврач известной клиники получил срок за смерть пациенткиКомментарии2
Просмотров: 14793
В Волгограде упорные северяне из Исландии попытаются одолеть африканских "супер-орлов"
Просмотров: 11251
Английские СМИ накормили читателей «арктическими москитами» из ВолгоградаКомментарии29
Просмотров: 10258
Депутат Волгоградской гордумы «тайно» получил благодарность президента за выборыКомментарии51
Просмотров: 8733
Как в Волгограде всем миром болели за сборную России: это было мощно!Комментарии12
Просмотров: 7731
Волгоград: Болельщики Исландии не боятся мошки и уверены в победе своей команды
Просмотров: 6871
После операции в Волгограде болельщик из Исландии находится в удовлетворительном состоянииКомментарии12
Просмотров: 4533
Африканские танцы и мексиканские сомбреро: Волгоград продолжает встречать болельщиков со всего мира
Просмотров: 4388
В центре Волгограда столкнулись автобус-шаттл и маршрутка, есть пострадавшие
Просмотров: 4030

Рекомендуемые к прочтению новости

Подмена: мальчика из приюта лишили права вывести футболистов сборных Англии и Туниса на стадион "Волгоград Арена"Комментарии78
Рекомендации: +90 / 24-
Бизнес и жители Волгограда бьются за правду в московских судах
Рекомендации: +44 / 3-
Англия одержала верх над Тунисом на "Волгоград Арене" - 2:1Комментарии1
Рекомендации: +43 / 3-
В Волгограде проходящего по делу о гибели 11 человек лодочника отпускают из СИЗОКомментарии36
Рекомендации: +34 / 0-
Англичане в Волгограде: «Ни один аэропорт мира нас так не встречал!»Комментарии10
Рекомендации: +31 / 8-
В Волгограде нашли «кусочек Европы»Комментарии12
Рекомендации: +25 / 2-
Главу Футбольной ассоциации Англии потрясла доброжелательность волгоградцевКомментарии20
Рекомендации: +25 / 4-
Травмированного в аварии болельщика из Англии спасли очевидцы ДТП в Волгоградской областиКомментарии12
Рекомендации: +24 / 9-
«Соу мач москитос»: иностранные болельщики шумной толпой прошагали на «Волгоград Арену»Комментарии10
Рекомендации: +23 / 6-
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области химобработка полей снова ударила по пчеламКомментарии5
Рекомендации: +22 / 9-