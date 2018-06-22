В Волгограде странный подарок от русских обескуражил исландцев

Жаркая погода в Волгограде могла помешать футболистам сборной Исландии проявить все свои лучшие качества в матче чемпионата мира с Нигерией. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон. По словам главного тренера, "это была не идеальная игра, но все выкладывались по полной. Может, температура на них повлияла, для нас было жарковато. Но здесь важно, что сборная Нигерии сыграла очень хорошо". При этом Хеймир Хадльгримссон признал, что "мы выбрали неверную тактику и атаковали беззубо. Нигерийцы же хорошо проводили быстрые атаки". После двух туров в группе D первое место занимает команда Хорватии (6...