В этом году 21 выпускник блестяще справился с экзаменационными заданиями по русскому языку. Как сообщили ИА «Высота 102» в областном комитете образования, наивысший результат показали одиннадцатиклассники из Волгограда, Волжского, Камышина Михайловки, Урюпинска, Палласовки, Калачевского, Фроловского и Руднянского районов. В этом году ЕГЭ по русскому языку сдавали 9895 человек.

В прошлом году стобальников по русскому языку было 22 человека из Волгограда, Волжского и Урюпинска. При этом по сравнению с прошлым годом значительно прибавилось старшеклассников, сдавших ЕГЭ по русскому языка на 80 баллов и выше. В 2017 году их было 1725 человек. В этом году – 2644 человек.

По результатам проверок работ по химии 100 баллов получили 6 выпускников из Волгограда и Волжского. В этом году также увеличилось количество школьников, набравших за этот предмет 80 баллов и выше.

Хорошие результаты продемонстрировали выпускники по географии, информатике, истории, профильной математике. Это школьники из Волгограда, Волжского, Фролово, Дубовки, получившие по 96 – 98 баллов. За обязательный предмет ЕГЭ – базовой математике – почти половина участников государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов по пятибалльной шкале получила "5".