Реклама на сайте | Мобильная версия
Расследования
 21.06.2018 14:31

В Волгограде обвиняемый в смерти пациентки пластический хирург в последнем слове не признал своей вины


Главврач клиники “Изабелла” Марсело Нтире, обвиняемый в нарушении правил безопасности, повлекших смерть пациентки, на сегодняшнем процессе, выступая с последним словом, заявил, что сочувствует родным погибшей девушки, но  не согласен с обвинениями. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", по его словам,  требования,  которые он, по данным следствия, не выполнил, не относятся к их клинике. А предъявляются к крупным, специализированным заведениям. "В стоматологической поликлинике анестезиолога-реаниматолога нет, а они пользуются такими же препаратами. Почему он должен быть у Марсело? Почему есть такая дискриминация?", - эмоционально вопрошал подсудимый. Нтире сослался на экспертов, по мнению которых, заболевание девушки  нельзя было обнаружить по анализу мочи и крови. В поликлинике не было ее амбулаторной карты и собрать анамнез жизни он не мог, утверждает хирург. "Она подписала договор и документ о том, что ее проинформировали о противопоказаниях", - пояснил он. И отметил,  что рассказал пациентке о других способах коррекции подборка.
“Она погибла не от моих действий, а от реакции на правильно введенный препарат. А такую реакцию, как показали на суде специалисты, предвидеть и предсказать невозможно”, - утверждает Марсело Нтире . По его словам первая помощь девушке и реанимационные мероприятия были также выполнены правильно. Что касается обвинения в том, что он не производил измерения ее роста и веса, то, указание этих данных в карте пациента не входит в требования Минздрава. При этом она была нормального сложения и вес ее был также в норме.
Напомним, трагедия произошла в ноябре 2016 года. Во время операции, которую проводил главврач клиники,  умерла 20-летняя Мария Делюкина. После введения анестетиков у пациентки началась острая аллергическая реакция. Вызвали скорую помощь, но девушка скончалась до приезда “неотложки”.
Как ранее сообщало информагентство  со ссылкой на региональный СУ СКР, к трагедии привел целый ряд нарушений. Так, пациентку не осматривал врач анестезиолог-реаниматолог. Не был собран и полный анамнез жизни девушки и не выяснилось наличие у нее хронического заболевания, из-за которого ей нужно было пройти полное медобследование и получить письменное заключение специалиста об отсутствии противопоказаний к операции.
Отметим, что, согласно данным сайта клиники, доктор Нтире продолжает заниматься профессиональной деятельностью.
Добавьте ИА "Высота 102" в свои источники в Яндекс.Новостях по ссылке: https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=3492

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

В волгоградском музее для иностранных болельщиков открыли экспозицию подарковВ Волгограде экс-депутата городской думы подозревают в мошенничестве в сфере ЖКХМест нет: Жителям города на левом берегу Волги в Волгоградской области запретили купатьсяВолгоградский предприниматель избавляется от «подарков» бывших собственников ЦУМаСОГАЗ-Мед помог вернуть своим застрахованным более 21,5 миллиона рублей
 
Актуальные интервью и комментарии

Как в Волгограде всем миром болели за сборную России: это было мощно!

Дорогие медики! В ваших руках самое ценное для всех нас – жизнь и здоровье

В Волгоградской области в ЖК «Заречье» воплощаются мечты горожан о жизни на лоне природы

Такого в Волгограде еще не было - жителей города и болельщиков из разных стран на Центральную набережную пришло столько,...

Сегодня - День медицинского работника. Коллектив ИА "Высота 102" поздравляет всех, кто посвятил себя заботе...

Каждый из нас в шумном мегаполисе мечтает о тишине и пьянящем свежем воздухе. ИА "Высота 102" выяснило, побывав в жилом...

Расследования 21.06.2018 16:05

В Волгограде пластический хирург приговорен к 3 годам колонии за смерть пациентки К трем годам колонии общего режима приговорен  главврач клиники “Изабелла” Марсело Нтире, за нарушение правил безопасности, повлекших смерть пациентки. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, такое решение принял в эти минуты Центральный районный суд Волгограда. Также пластическому хирургу  предстоит выплатить миллион рублей компенсации родственникам. Напомним, в ноябре 2016 года во время операции по коррекции подбородка, которую проводил главврач клиники,  умерла 23-летняя Мария Делюкина. После введения анестетиков у пациентки началась острая аллергическая реакция. Вызвали скорую помощь, но девушка скончалась до приезда “неотложки”. Приговор в силу еще не вступил....
Прочитана: 666 раз
Экономика 21.06.2018 15:23

ОНФ обнаружил подорожание бензина АИ-95 в Волгоградской области после «стабилизации» цен В среднем по стране за период с 9 по 19 июня бензин марки АИ-95  подорожал на 4 копейки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ОНФ, рост цен выявлен в 35 субъектах, 17 регионов продемонстрировали стабильность, а в 33 регионах цены снизились. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе средняя цена показала значительный рост на 1,9 руб. Также подорожание на более чем 40 копеек произошло в Чеченской Республике (+1,5 руб.), Волгоградской области (+1 руб.) и Республике Марий Эл (+66 коп.) и др. Значительное снижение в среднем произошло на АЗС Ивановской области (-69 коп.), а также других регионов. Таковы новые данные мониторинга...
Прочитана: 1215 раз
Телеком 21.06.2018 15:09

Семейный тариф «На всех» стал самым востребованным Популярность тарифного плана «На всех» на услуги мобильной связи «Ростелекома» за полгода выросла в 6 раз. Более 70% абонентов, которые сделали выбор в пользу этого тарифа, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Подключают по нему максимально возможное количество SIM-карт, то есть одновременно всех членов семьи.  «На всех» – это очень гармоничное и удобное семейное предложение, которое дает возможность подключить родителей, детей, бабушек и дедушек к общим пакетам минут, SMS и гигабайтам мобильного интернета. Например, пока бабушка выговаривает пакет минут, внук тратит гигабайты. И всем всего хватит, потому что на всех будет доступно более 10 часов разговоров и до...
Прочитана: 443 раз
Экономика 21.06.2018 13:27

Презентация Волгоградской области на выставке «Золотая осень» обойдется почти в 6 миллионов рублей Около 6,4 миллиона рублей выделено из бюджета региона на оказание услуг по участию Волгоградской области в выставке «Золотая осень», которая пройдет в Москве с 10 по 13 октября 2018 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, закупка будет произведена у единственного поставщика. Организатором выставки является министерство сельского хозяйства РФ, традиционно она проходит на территории ВДНХ. В этом году "Золотая осень" будет проводиться в 20-й раз. Регионы  презентуют в Москве продукцию фермерских хозяйств и предприятий в сфере переработки сельхозпродукции. 
Прочитана: 617 раз
Спорт 21.06.2018 13:26

Сборная Исландии настроена на жесткую игру с Нигерией в Волгограде На предматчевую пресс-конференцию прибыли около сотни журналистов российских и зарубежных СМИ, передает корр. ИА «Высота 102». На вопросы «акул пера» отвечал главный тренер исландцев Хеймир Хадльгримссон и капитан команды Арон Гуннарссон. Первый вопрос представителей прессы был об ожиданиях от предстоящей игры.  ...
Прочитана: 2569 раз
Общество 21.06.2018 13:24

Болельщики из Исландии уедут из Волгограда на "Ниве" с музыкой Владельцы одного из волгоградских магазинов автозвука сделали подарок болельщикам из Исландии, которые приехали в Волгоград на завтрашний матч своей сборной с командой Нигерии на российском автомобиле «Нива». Как рассказал ИА «Высота 102» предприниматель Алексей Кленов, машина, на которой прибыли в Волгоград граждане Исландии Кьяртанссон и Йонссон, теперь оборудована магнитофоном и колонками.  «Нас впечатлила история этих путешественников, они позитивные ребята, поэтому мы и решили сделать им подарок, чтобы долгая дорога, которая им еще предстоит, не была скучной». – признался Алексей. Гости из Исландии были очень довольны таким сюрпризом.  Напомним, накануне в...
Прочитана: 2255 раз
Здравоохранение 21.06.2018 13:16

После операции в Волгограде болельщик из Исландии находится в удовлетворительном состоянии Госпитализированному с инфарктом миокарда в волгоградскую СМП №25 болельщику из Исландии сделали стентирование. Сейчас 59-летний мужчина находится в реанимации, состояние оценивается как удовлетворительное. От этом ИА «Высота 102» рассказали сограждане больного, вместе с которыми он приехал в Волгоград на матч ЧМ между сборными Нигерии и Исландии. В медучреждении факт проведения исландскому болельщику операции не подтвердили, но и не опровергли. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что сегодня в 7 утра любитель футбола из Исландии был доставлен в больницу скорой медпомощи № 25 из гостиницы усадьбы «Сосновый бор» с подозрением на инфаркт миокарда.
Прочитана: 5185 раз
Общество 21.06.2018 13:11

"Доска позора": Жители дома в Волгограде забираются в свой подъезд по матрацу «Такого ужаса мы еще не видели, - заявили ИА «Высота 102»  жильцы дома №29 по улице Огарева. - Вот так выглядит вход в наш второй подъезд, который таким образом отремонтировала наша управляющая компания – «ЖЭК Ворошиловского района, участок №1». Но это просто издевательство, а не ремонт. Бросили асфальт в яму перед подъездом,  и на этом все работы закончились. Ни опалубку не сделали, ни бетон не  выровняли, ни доски не положили. Теперь в целях безопасности тут матрац», -  объясняют собственники квартир.   ...
Прочитана: 1109 раз
Происшествия 21.06.2018 12:51

Стали известны обстоятельства трагедии на воде, произошедшей в среду в Урюпинске. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, вечером в правоохранительные органы сообщили о том, что в реке Хопер утонули два человека.  Оказалось, что компания молодых людей отдыхала у реки.  В какой-то момент 15-летний подросток решил искупаться, но,  отплыв от берега, начал тонуть. К нему на помощь кинулся его 20-летний знакомый, но обоих унесло течением. Сообщение о происшествии сразу передали спасателям, но к моменту их прибытия никого на поверхности воды не было. Сейчас водолазы обследуют акваторию реки. Следователи выясняют все...
Прочитана: 1541 раз
Спорт 21.06.2018 12:15

Сборная Нигерии прилетела в Волгоград на самолете “Кемерово” Самолет со сборной Нигерии по футболу приземлился в волгоградском аэропорту. Как стало известно ИА “Высота 102”, “Boeing 737-800” авиакомпании “Россия”, носящий имя “Кемерово”,  прилетел из Кавказских Минеральных Вод - спортсмены живут и тренируются в Ессентуках. На сегодня запланированы открытая тренировка команды и пресс-конференция. А уже завтра африканские спортсмены встретятся на поле “Волгоград Арены” со сборной Исландии. Начало матча в 18:00. Отметим, что в своей первой игре ЧМ-2018 нигерийцы со счетом 2:0 уступили футболистам из Хорватии. Встреча прошла 16 июня в Калининграде.
Прочитана: 1280 раз
Спорт 21.06.2018 12:08

В Волгограде мошка не прилетела на тренировку сборной Исландии Открытая для прессы тренировка сборной Исландии  начинается в эти минуты на «Волгоград Арене». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», журналисты, в том числе иностранные, не заметили присутствия ставшей знаменитой после матча между сборными Англии и Туниса волгоградской мошки.  Сегодня насекомые не появились даже после того, как был закончен полив газона. Представители прессы шутят, что мошки - единственные, кто в Волгограде потерял интерес к футболу. ...
Прочитана: 2254 раз
Газетный киоск 21.06.2018 11:48

МОСКВА,21 июня. INTERFAX.RU - Болельщики из Китая заблудились на вокзале в Волгограде, перепутав его с Вологдой, заявил журналистам глава Минтранса Евгений Дитрих. "В Волгограде 19 июня болельщик из Китая не мог найти свой поезд на табло расписания. Пришли ему на помощь, стали разбираться. Выяснилось, что он должен был ехать по билету из Вологды, но находился в Волгограде", - сказал министр. Проблему удалось решить. "Билет ему через два часа нашли и отправили поездом. Следом были еще две дамы из Китая с аналогичной проблемой. Им также помогли и объяснили, что города Вологда и Волгоград - разные, и находятся на расстоянии порядка полутора...
Прочитана: 1445 раз
Здравоохранение 21.06.2018 11:15

В Волгограде кардиохирурги спасают болельщика из Исландии Госпитализированному сегодня  в районе 7 утра в больницу СМП №25 болельщику из Исландии сейчас делают коронаграфию. Об этом  ИА «Высота 102» сообщил другой гражданин Исландии, вместе с которым попавший в больницу мужчина приехал в Волгоград на матч ЧМ. Со слов собеседника, после рентгенологического исследования, которое выполняется в условиях операционной, будет принято решение о дальнейшем лечении и целесообразности проведения стентирования.  Гражданин Исландии 1959 года рождения был доставлен в СМП №25 из гостиницы усадьбы «Сосновый бор» с подозрением на инфаркт миокарда.
Прочитана: 6150 раз
Экология 21.06.2018 10:24

Вывоз мусора на объектах ЧМ в Волгограде обеспечивает ГК «Чистый город» Компанией "Чистый город" организован раздельный сбор мусора на главном объекте – стадионе «Волгоград Арена» и в его округе. Более 350 контейнеров для сбора перерабатываемых и неперерабатываемых отходов установлено в фан-зоне и вокруг стадиона, а также в публичных местах и местах культурного и исторического наследия.  Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГК «Чистый город», раздельный двухфазный сбор мусора внедрен по технологии, рекомендованной оргкомитетом ФИФА.  Ярко желтые контейнеры предназначены для сбора перерабатываемых отходов, к ним относятся бумага, пластиковые бутылки, алюминиевые банки. Зеленые емкости – для   пищевых отходов, а также салфеток, одноразовых стаканчиков, предметов гигиены –...
Прочитана: 1464 раз
Общество 21.06.2018 08:12

Президент потребовал от кабмина ускорить перечисление денег пострадавшим от половодья в Волгоградской области В среду, выступая в рамках регулярной встречи с кабинетом министров, президент России Владимир Путин попросил министра МЧС Евгения Зиничева доложить о том, как организована работа в регионах по предоставлению помощи пострадавшим от весеннего половодья. Об этом сообщает ТАСС. Глава МЧС сообщил президенту, что средства из резервного фона правительства до сих пор не доведены до Якутии, которая запрашивала около 330 млн рублей, часть денег недополучила Волгоградская область. При этом Алтайский край полностью получил запрошенные из федерального центра 391,3 млн рублей. Путин попросил министра финансов прокомментировать ситуацию,...
Прочитана: 1568 раз


21 июня 16:05
В Волгограде пластический хирург приговорен к 3 годам колонии за смерть пациентки Комментарии6Смотреть фотографии
21 июня 15:23
ОНФ обнаружил подорожание бензина АИ-95 в Волгоградской области после «стабилизации» цен Комментарии6Смотреть фотографии
21 июня 15:09
Семейный тариф «На всех» стал самым востребованнымСмотреть фотографии
21 июня 14:31
В Волгограде обвиняемый в смерти пациентки пластический хирург в последнем слове не признал своей вины Комментарии12Смотреть фотографии
21 июня 13:27
Презентация Волгоградской области на выставке «Золотая осень» обойдется почти в 6 миллионов рублей Комментарии18Смотреть фотографии
21 июня 13:26
Сборная Исландии настроена на жесткую игру с Нигерией в Волгограде Комментарии2Смотреть фотографии
21 июня 13:24
Болельщики из Исландии уедут из Волгограда на "Ниве" с музыкой Комментарии13Смотреть фотографии
21 июня 13:16
После операции в Волгограде болельщик из Исландии находится в удовлетворительном состоянии Комментарии9Смотреть фотографии
21 июня 13:11
"Доска позора": Жители дома в Волгограде забираются в свой подъезд по матрацу Комментарии8Смотреть фотографии
21 июня 12:51
В Волгоградской области тела утонувших парней ищут вторые сутки Комментарии1
21 июня 12:15
Сборная Нигерии прилетела в Волгоград на самолете “Кемерово” Комментарии6Смотреть фотографии
21 июня 12:08
В Волгограде мошка не прилетела на тренировку сборной Исландии Комментарии11Смотреть фотографии
21 июня 11:48
Болельщики из Китая перепутали Волгоград с Вологдой Комментарии2
21 июня 11:15
В Волгограде кардиохирурги спасают болельщика из Исландии Комментарии15Смотреть фотографии
21 июня 10:24
Вывоз мусора на объектах ЧМ в Волгограде обеспечивает ГК «Чистый город» Комментарии28Смотреть фотографии
21 июня 08:12
Президент потребовал от кабмина ускорить перечисление денег пострадавшим от половодья в Волгоградской области Комментарии52Смотреть фотографии
21 июня 07:49
В Волгоградской области одиноким участникам ВОВ предоставят бесплатных сиделок
21 июня 06:07
В Волгограде полицейские и любители футбола почтут память павших в Великой Отечественной войне Комментарии17Смотреть фотографии
20 июня 22:35
Депутат Волгоградской гордумы «тайно» получил благодарность президента за выборы Комментарии51Смотреть фотографии
20 июня 22:06
В центре Волгограда столкнулись автобус-шаттл и маршрутка, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
20 июня 20:05
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области химобработка полей снова ударила по пчелам Комментарии5Cмотреть видео
20 июня 18:48
В Волгограде из Волги выловили двоих пловцов “под градусом” Комментарии2
20 июня 18:40
Английские СМИ накормили читателей «арктическими москитами» из Волгограда Комментарии29Смотреть фотографии
20 июня 18:38
В Волгоградской области в Хопре водолазы ищут двоих подростков
20 июня 18:31
Сборная Исландии прилетела в Волгоград на матч с Нигерией Комментарии2Смотреть фотографии
20 июня 17:37
В Волгограде ПАО «МРСК Юга» поплатилось полумиллионым штрафом за бездействие Комментарии13
20 июня 16:38
Привлеченные к ЧМ-2018 охранники в Волгограде получают больше своих коллег в России Комментарии20Смотреть фотографии
20 июня 16:34
Экс-декану юрфака Волгоградского института бизнеса продлили арест Комментарии4
20 июня 16:11
Эмоции болельщиков от первого матча прошли через «МегаФон»Смотреть фотографии
20 июня 15:00
Патологоанатому из Волгоградской области грозит увольнение за протекцию мужу-похоронщику Комментарии4
Расследования
21 июня 16:05
В Волгограде пластический хирург приговорен к 3 годам колонии за смерть пациентки Комментарии6Смотреть фотографии
21 июня 14:31
В Волгограде обвиняемый в смерти пациентки пластический хирург в последнем слове не признал своей вины Комментарии12Смотреть фотографии
20 июня 15:00
Патологоанатому из Волгоградской области грозит увольнение за протекцию мужу-похоронщику Комментарии4
20 июня 12:58
В Волгограде “Билайн” оштрафовали за самовольную установку антенны в техуниверситете Комментарии1
20 июня 10:01
Суд в Волгограде расторг госконтракт на строительство следственного изолятора в Крыму Комментарии4
18 июня 20:48
Британских болельщиков оштрафовали за дебош в поезде Москва-Волгоград
18 июня 16:51
Защита обжаловала решение суда об аресте владельца лодочной станции в Волгограде по делу о затонувшем катамаране Комментарии29
18 июня 13:04
В Волгограде “черный риэлтор” и ее подельники осуждены за выживание владельцев из квартир Комментарии2
17 июня 07:10
Житель Волгоградской области «заплатит» за незаконный улов хорошим поведением
16 июня 10:14
В Волгограде экс-депутата городской думы подозревают в мошенничестве в сфере ЖКХCмотреть видео
15 июня 12:39
В Волгограде расследуют дело о продаже квартиры умершей пенсионеркой
15 июня 12:03
Волгоградка выложила в интернет откровенные фото бывшей снохи Комментарии18
14 июня 18:08
Жителю Волгоградской области ужесточили наказание за попытку задавить начальника отдела ГИБДД Комментарии7Cмотреть видео
14 июня 17:07
В Волгограде арестован владелец лодочной станции по делу о гибели 11 человек Комментарии74Cмотреть видео
14 июня 16:17
Владелец лодочной станции не считает себя виновным в трагедии с катамараном в Волгограде Комментарии58Смотреть фотографии
14 июня 12:46
Уголовное дело о гибели 11 человек в катастрофе катамарана в Волгограде передали в Москву Комментарии44
13 июня 17:26
В Волгограде организаторам сети подпольных казино заменили штраф на срок Комментарии1
13 июня 15:29
В Волгограде суд объявил в розыск осужденного за крупную аферу риэлтора Комментарии5
13 июня 12:01
В Волгограде начальник райотдела ЖКХ и трое его подельников пойдут под суд за мздоимство Комментарии3
12 июня 15:00
В Волгограде завершилась процедура опознания 11 погибших при столкновении баржи и катамаранаСмотреть фотографии
12 июня 12:32
В Волгограде экспертиза нашла алкоголь в крови капитана и владельца затонувшего на Волге катамарана Комментарии96Смотреть фотографииCмотреть видео
12 июня 12:22
Катамаран вышел в ночную прогулку по Волге в Волгограде с нарушением всех правил и запретовСмотреть фотографииCмотреть видео
9 июня 14:24
"Нерыбный день": В Волгоградском УФАС заподозрили областных чиновников в лоббировании интересов одной фирмы Комментарии14
9 июня 13:50
В Волгограде водителю грузовика из-за ребенка смягчили приговор за смертельное ДТП на трассе "Москва-Астрахань" Комментарии1
9 июня 12:49
В Волгограде у должников УК массово похищают счетчики Комментарии44Смотреть фотографии
9 июня 08:55
Пострадавшие в ДТП с маршруткой в Волгограде ушли из больницы домой
8 июня 15:59
В Волгограде ребенку с матерью вернули право проживания в квартире после выселения Комментарии7
8 июня 15:03
В Волгоградской области уволили судимую сотрудницу детского сада Комментарии8
8 июня 13:01
В Волгограде осужденный бывший директор УК вернет в бюджет Волгограда 23 миллиона рублей Комментарии8
8 июня 11:03
Главному патологоанатому Волгоградской области не удалось выйти из СИЗО Комментарии11Смотреть фотографии
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда
Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

Защитите себя и своего питомца от комаров и клещей.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
Реклама

     
День 21 Июня, Чт
Волгоград
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
21 Июня, Чт
1 $ 63.6175 руб.
1 € 73.6118 руб.
1 GBP 83.6888 руб.
1 CHF 63.8153 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
 
   

 

 

Обсуждают в форуме

В Волгограде начало смертельного рейса катамарана попало на видеоКомментарии80
Подмена: мальчика из приюта лишили права вывести футболистов сборных Англии и Туниса на стадион "Волгоград Арена"Комментарии78
В Волгограде арестован владелец лодочной станции по делу о гибели 11 человекКомментарии74
Владелец лодочной станции не считает себя виновным в трагедии с катамараном в ВолгоградеКомментарии58
Президент потребовал от кабмина ускорить перечисление денег пострадавшим от половодья в Волгоградской областиКомментарии52
Пушкинский сквер в Волгограде очищают от погибших елей и березКомментарии51
Депутат Волгоградской гордумы «тайно» получил благодарность президента за выборыКомментарии51
Уголовное дело о гибели 11 человек в катастрофе катамарана в Волгограде передали в МосквуКомментарии44
Губернатор Андрей Бочаров: мошка не помешала сборной Англии победить в матче с ТунисомКомментарии39
Сын главы аппарата Волгоградской облдумы запутался в размере земельных владенийКомментарии36
В парке героев-летчиков в Волгограде деревья сохнут на корнюКомментарии35
Насекомых, которые досаждают гостям ЧМ в Волгограде, вечером на стадионе не будетКомментарии35
Кондукторы в общественном транспорте Волгограда «кошмарили» болельщиков требованием платы за проездКомментарии31
В мэрию Волгограда жалуются на холод в автобусахКомментарии30
Дождались: Волгоград впервые в своей истории принимает матч ЧМ по футболуКомментарии29

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области химобработка полей снова ударила по пчеламКомментарии5
Просмотров: 20420
«Высота 102 ТВ»: Волгоград - в центре мирового внимания
Просмотров: 13510
В Волгограде упорные северяне из Исландии попытаются одолеть африканских "супер-орлов"
Просмотров: 11251
Английские СМИ накормили читателей «арктическими москитами» из ВолгоградаКомментарии29
Просмотров: 10258
После победы сборной России в матче с Египтом болельщики устроили «дикие» танцы в фан-зоне в Волгограде
Просмотров: 8703
Англичане в Волгограде: «Ни один аэропорт мира нас так не встречал!»Комментарии10
Просмотров: 8187
Подмена: мальчика из приюта лишили права вывести футболистов сборных Англии и Туниса на стадион "Волгоград Арена"Комментарии78
Просмотров: 7966
Депутат Волгоградской гордумы «тайно» получил благодарность президента за выборыКомментарии51
Просмотров: 7795
Как в Волгограде всем миром болели за сборную России: это было мощно!Комментарии12
Просмотров: 7209
«Соу мач москитос»: иностранные болельщики шумной толпой прошагали на «Волгоград Арену»Комментарии10
Просмотров: 6421

Рекомендуемые к прочтению новости

Подмена: мальчика из приюта лишили права вывести футболистов сборных Англии и Туниса на стадион "Волгоград Арена"Комментарии78
Рекомендации: +85 / 22-
В Волгограде экс-депутата городской думы подозревают в мошенничестве в сфере ЖКХ
Рекомендации: +54 / 17-
Бизнес и жители Волгограда бьются за правду в московских судах
Рекомендации: +44 / 3-
Англия одержала верх над Тунисом на "Волгоград Арене" - 2:1Комментарии1
Рекомендации: +43 / 3-
Для кого из волгоградцев день матча – выходной, а для кого – «отец неродной»
Рекомендации: +41 / 15-
Дорогие медики! В ваших руках самое ценное для всех нас – жизнь и здоровьеКомментарии4
Рекомендации: +35 / 11-
Англичане в Волгограде: «Ни один аэропорт мира нас так не встречал!»Комментарии10
Рекомендации: +30 / 7-
Прибывших в Волгоград иностранных болельщиков интересует история города-героя
Рекомендации: +28 / 11-
Как на праздник: Сборная Туниса в белом начала готовиться в Волгограде к матчу с Англией
Рекомендации: +28 / 7-
Жителей Волгограда пугают страшилками от имени полиции
Рекомендации: +28 / 10-