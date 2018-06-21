Главврач клиники “Изабелла” Марсело Нтире, обвиняемый в нарушении правил безопасности, повлекших смерть пациентки, на сегодняшнем процессе, выступая с последним словом, заявил, что сочувствует родным погибшей девушки, но не согласен с обвинениями. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", по его словам, требования, которые он, по данным следствия, не выполнил, не относятся к их клинике. А предъявляются к крупным, специализированным заведениям. "В стоматологической поликлинике анестезиолога-реаниматолога нет, а они пользуются такими же препаратами. Почему он должен быть у Марсело? Почему есть такая дискриминация?", - эмоционально вопрошал подсудимый. Нтире сослался на экспертов, по мнению которых, заболевание девушки нельзя было обнаружить по анализу мочи и крови. В поликлинике не было ее амбулаторной карты и собрать анамнез жизни он не мог, утверждает хирург. "Она подписала договор и документ о том, что ее проинформировали о противопоказаниях", - пояснил он. И отметил, что рассказал пациентке о других способах коррекции подборка.

“Она погибла не от моих действий, а от реакции на правильно введенный препарат. А такую реакцию, как показали на суде специалисты, предвидеть и предсказать невозможно”, - утверждает Марсело Нтире . По его словам первая помощь девушке и реанимационные мероприятия были также выполнены правильно. Что касается обвинения в том, что он не производил измерения ее роста и веса, то, указание этих данных в карте пациента не входит в требования Минздрава. При этом она была нормального сложения и вес ее был также в норме.

Напомним, трагедия произошла в ноябре 2016 года. Во время операции, которую проводил главврач клиники, умерла 20-летняя Мария Делюкина. После введения анестетиков у пациентки началась острая аллергическая реакция. Вызвали скорую помощь, но девушка скончалась до приезда “неотложки”.

Как ранее сообщало информагентство со ссылкой на региональный СУ СКР, к трагедии привел целый ряд нарушений. Так, пациентку не осматривал врач анестезиолог-реаниматолог. Не был собран и полный анамнез жизни девушки и не выяснилось наличие у нее хронического заболевания, из-за которого ей нужно было пройти полное медобследование и получить письменное заключение специалиста об отсутствии противопоказаний к операции.

Отметим, что, согласно данным сайта клиники, доктор Нтире продолжает заниматься профессиональной деятельностью.