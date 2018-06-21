|Расследования
|21.06.2018 14:31
В Волгограде обвиняемый в смерти пациентки пластический хирург в последнем слове не признал своей вины
Главврач клиники “Изабелла” Марсело Нтире, обвиняемый в нарушении правил безопасности, повлекших смерть пациентки, на сегодняшнем процессе, выступая с последним словом, заявил, что сочувствует родным погибшей девушки, но не согласен с обвинениями. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", по его словам, требования, которые он, по данным следствия, не выполнил, не относятся к их клинике. А предъявляются к крупным, специализированным заведениям. "В стоматологической поликлинике анестезиолога-реаниматолога нет, а они пользуются такими же препаратами. Почему он должен быть у Марсело? Почему есть такая дискриминация?", - эмоционально вопрошал подсудимый. Нтире сослался на экспертов, по мнению которых, заболевание девушки нельзя было обнаружить по анализу мочи и крови. В поликлинике не было ее амбулаторной карты и собрать анамнез жизни он не мог, утверждает хирург. "Она подписала договор и документ о том, что ее проинформировали о противопоказаниях", - пояснил он. И отметил, что рассказал пациентке о других способах коррекции подборка.
“Она погибла не от моих действий, а от реакции на правильно введенный препарат. А такую реакцию, как показали на суде специалисты, предвидеть и предсказать невозможно”, - утверждает Марсело Нтире . По его словам первая помощь девушке и реанимационные мероприятия были также выполнены правильно. Что касается обвинения в том, что он не производил измерения ее роста и веса, то, указание этих данных в карте пациента не входит в требования Минздрава. При этом она была нормального сложения и вес ее был также в норме.
Напомним, трагедия произошла в ноябре 2016 года. Во время операции, которую проводил главврач клиники, умерла 20-летняя Мария Делюкина. После введения анестетиков у пациентки началась острая аллергическая реакция. Вызвали скорую помощь, но девушка скончалась до приезда “неотложки”.
Как ранее сообщало информагентство со ссылкой на региональный СУ СКР, к трагедии привел целый ряд нарушений. Так, пациентку не осматривал врач анестезиолог-реаниматолог. Не был собран и полный анамнез жизни девушки и не выяснилось наличие у нее хронического заболевания, из-за которого ей нужно было пройти полное медобследование и получить письменное заключение специалиста об отсутствии противопоказаний к операции.
Отметим, что, согласно данным сайта клиники, доктор Нтире продолжает заниматься профессиональной деятельностью.
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|Расследования
|21.06.2018 16:05
К трем годам колонии общего режима приговорен главврач клиники “Изабелла” Марсело Нтире, за нарушение правил безопасности, повлекших смерть пациентки. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, такое решение принял в эти минуты Центральный районный суд Волгограда. Также пластическому хирургу предстоит выплатить миллион рублей компенсации родственникам. Напомним, в ноябре 2016 года во время операции по коррекции подбородка, которую проводил главврач клиники, умерла 23-летняя Мария Делюкина. После введения анестетиков у пациентки началась острая аллергическая реакция. Вызвали скорую помощь, но девушка скончалась до приезда “неотложки”. Приговор в силу еще не вступил....
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|Экономика
|21.06.2018 15:23
В среднем по стране за период с 9 по 19 июня бензин марки АИ-95 подорожал на 4 копейки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ОНФ, рост цен выявлен в 35 субъектах, 17 регионов продемонстрировали стабильность, а в 33 регионах цены снизились. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе средняя цена показала значительный рост на 1,9 руб. Также подорожание на более чем 40 копеек произошло в Чеченской Республике (+1,5 руб.), Волгоградской области (+1 руб.) и Республике Марий Эл (+66 коп.) и др. Значительное снижение в среднем произошло на АЗС Ивановской области (-69 коп.), а также других регионов. Таковы новые данные мониторинга...
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|Телеком
|21.06.2018 15:09
Популярность тарифного плана «На всех» на услуги мобильной связи «Ростелекома» за полгода выросла в 6 раз. Более 70% абонентов, которые сделали выбор в пользу этого тарифа, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Подключают по нему максимально возможное количество SIM-карт, то есть одновременно всех членов семьи. «На всех» – это очень гармоничное и удобное семейное предложение, которое дает возможность подключить родителей, детей, бабушек и дедушек к общим пакетам минут, SMS и гигабайтам мобильного интернета. Например, пока бабушка выговаривает пакет минут, внук тратит гигабайты. И всем всего хватит, потому что на всех будет доступно более 10 часов разговоров и до...
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|Экономика
|21.06.2018 13:27
Около 6,4 миллиона рублей выделено из бюджета региона на оказание услуг по участию Волгоградской области в выставке «Золотая осень», которая пройдет в Москве с 10 по 13 октября 2018 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, закупка будет произведена у единственного поставщика. Организатором выставки является министерство сельского хозяйства РФ, традиционно она проходит на территории ВДНХ. В этом году "Золотая осень" будет проводиться в 20-й раз. Регионы презентуют в Москве продукцию фермерских хозяйств и предприятий в сфере переработки сельхозпродукции.
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|Спорт
|21.06.2018 13:26
На предматчевую пресс-конференцию прибыли около сотни журналистов российских и зарубежных СМИ, передает корр. ИА «Высота 102». На вопросы «акул пера» отвечал главный тренер исландцев Хеймир Хадльгримссон и капитан команды Арон Гуннарссон. Первый вопрос представителей прессы был об ожиданиях от предстоящей игры. ...
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|Общество
|21.06.2018 13:24
Владельцы одного из волгоградских магазинов автозвука сделали подарок болельщикам из Исландии, которые приехали в Волгоград на завтрашний матч своей сборной с командой Нигерии на российском автомобиле «Нива». Как рассказал ИА «Высота 102» предприниматель Алексей Кленов, машина, на которой прибыли в Волгоград граждане Исландии Кьяртанссон и Йонссон, теперь оборудована магнитофоном и колонками. «Нас впечатлила история этих путешественников, они позитивные ребята, поэтому мы и решили сделать им подарок, чтобы долгая дорога, которая им еще предстоит, не была скучной». – признался Алексей. Гости из Исландии были очень довольны таким сюрпризом. Напомним, накануне в...
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|Здравоохранение
|21.06.2018 13:16
Госпитализированному с инфарктом миокарда в волгоградскую СМП №25 болельщику из Исландии сделали стентирование. Сейчас 59-летний мужчина находится в реанимации, состояние оценивается как удовлетворительное. От этом ИА «Высота 102» рассказали сограждане больного, вместе с которыми он приехал в Волгоград на матч ЧМ между сборными Нигерии и Исландии. В медучреждении факт проведения исландскому болельщику операции не подтвердили, но и не опровергли. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что сегодня в 7 утра любитель футбола из Исландии был доставлен в больницу скорой медпомощи № 25 из гостиницы усадьбы «Сосновый бор» с подозрением на инфаркт миокарда.
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|Общество
|21.06.2018 13:11
«Такого ужаса мы еще не видели, - заявили ИА «Высота 102» жильцы дома №29 по улице Огарева. - Вот так выглядит вход в наш второй подъезд, который таким образом отремонтировала наша управляющая компания – «ЖЭК Ворошиловского района, участок №1». Но это просто издевательство, а не ремонт. Бросили асфальт в яму перед подъездом, и на этом все работы закончились. Ни опалубку не сделали, ни бетон не выровняли, ни доски не положили. Теперь в целях безопасности тут матрац», - объясняют собственники квартир. ...
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|Происшествия
|21.06.2018 12:51
Стали известны обстоятельства трагедии на воде, произошедшей в среду в Урюпинске. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, вечером в правоохранительные органы сообщили о том, что в реке Хопер утонули два человека. Оказалось, что компания молодых людей отдыхала у реки. В какой-то момент 15-летний подросток решил искупаться, но, отплыв от берега, начал тонуть. К нему на помощь кинулся его 20-летний знакомый, но обоих унесло течением. Сообщение о происшествии сразу передали спасателям, но к моменту их прибытия никого на поверхности воды не было. Сейчас водолазы обследуют акваторию реки. Следователи выясняют все...
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|Спорт
|21.06.2018 12:15
Самолет со сборной Нигерии по футболу приземлился в волгоградском аэропорту. Как стало известно ИА “Высота 102”, “Boeing 737-800” авиакомпании “Россия”, носящий имя “Кемерово”, прилетел из Кавказских Минеральных Вод - спортсмены живут и тренируются в Ессентуках. На сегодня запланированы открытая тренировка команды и пресс-конференция. А уже завтра африканские спортсмены встретятся на поле “Волгоград Арены” со сборной Исландии. Начало матча в 18:00. Отметим, что в своей первой игре ЧМ-2018 нигерийцы со счетом 2:0 уступили футболистам из Хорватии. Встреча прошла 16 июня в Калининграде.
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|Спорт
|21.06.2018 12:08
Открытая для прессы тренировка сборной Исландии начинается в эти минуты на «Волгоград Арене». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», журналисты, в том числе иностранные, не заметили присутствия ставшей знаменитой после матча между сборными Англии и Туниса волгоградской мошки. Сегодня насекомые не появились даже после того, как был закончен полив газона. Представители прессы шутят, что мошки - единственные, кто в Волгограде потерял интерес к футболу. ...
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|Газетный киоск
|21.06.2018 11:48
МОСКВА,21 июня. INTERFAX.RU - Болельщики из Китая заблудились на вокзале в Волгограде, перепутав его с Вологдой, заявил журналистам глава Минтранса Евгений Дитрих. "В Волгограде 19 июня болельщик из Китая не мог найти свой поезд на табло расписания. Пришли ему на помощь, стали разбираться. Выяснилось, что он должен был ехать по билету из Вологды, но находился в Волгограде", - сказал министр. Проблему удалось решить. "Билет ему через два часа нашли и отправили поездом. Следом были еще две дамы из Китая с аналогичной проблемой. Им также помогли и объяснили, что города Вологда и Волгоград - разные, и находятся на расстоянии порядка полутора...
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|Здравоохранение
|21.06.2018 11:15
Госпитализированному сегодня в районе 7 утра в больницу СМП №25 болельщику из Исландии сейчас делают коронаграфию. Об этом ИА «Высота 102» сообщил другой гражданин Исландии, вместе с которым попавший в больницу мужчина приехал в Волгоград на матч ЧМ. Со слов собеседника, после рентгенологического исследования, которое выполняется в условиях операционной, будет принято решение о дальнейшем лечении и целесообразности проведения стентирования. Гражданин Исландии 1959 года рождения был доставлен в СМП №25 из гостиницы усадьбы «Сосновый бор» с подозрением на инфаркт миокарда.
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|Экология
|21.06.2018 10:24
Компанией "Чистый город" организован раздельный сбор мусора на главном объекте – стадионе «Волгоград Арена» и в его округе. Более 350 контейнеров для сбора перерабатываемых и неперерабатываемых отходов установлено в фан-зоне и вокруг стадиона, а также в публичных местах и местах культурного и исторического наследия. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГК «Чистый город», раздельный двухфазный сбор мусора внедрен по технологии, рекомендованной оргкомитетом ФИФА. Ярко желтые контейнеры предназначены для сбора перерабатываемых отходов, к ним относятся бумага, пластиковые бутылки, алюминиевые банки. Зеленые емкости – для пищевых отходов, а также салфеток, одноразовых стаканчиков, предметов гигиены –...
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|Общество
|21.06.2018 08:12
Президент потребовал от кабмина ускорить перечисление денег пострадавшим от половодья в Волгоградской области
В среду, выступая в рамках регулярной встречи с кабинетом министров, президент России Владимир Путин попросил министра МЧС Евгения Зиничева доложить о том, как организована работа в регионах по предоставлению помощи пострадавшим от весеннего половодья. Об этом сообщает ТАСС. Глава МЧС сообщил президенту, что средства из резервного фона правительства до сих пор не доведены до Якутии, которая запрашивала около 330 млн рублей, часть денег недополучила Волгоградская область. При этом Алтайский край полностью получил запрошенные из федерального центра 391,3 млн рублей. Путин попросил министра финансов прокомментировать ситуацию,...
Прочитана: 1568 раз
21 июня 15:23
21 июня 15:09
21 июня 14:31
В Волгограде обвиняемый в смерти пациентки пластический хирург в последнем слове не признал своей вины 12
21 июня 13:27
21 июня 13:16
21 июня 11:48
21 июня 08:12
21 июня 06:07
Расследования
21 июня 14:31
В Волгограде обвиняемый в смерти пациентки пластический хирург в последнем слове не признал своей вины 12
20 июня 15:00
20 июня 10:01
18 июня 16:51
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14 июня 18:08
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