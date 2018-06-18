|Спорт
|18.06.2018 12:47(Обновлено: 18.06.2018 13:27)
В Волгограде ветераны «Ротора» в ходе товарищеского матча не оставили шансов английским волонтерам
С разгромным счетом 8:3 завершился товарищеский матч на стадионе «Нефтяник» между ветеранами «Ротора» и волонтерами из Англии. Об этом сообщает ИА «Высота 102». В волгоградской команде помимо звезд местного клуба, таких как Олег Веретенников, Роман Бабичев, Александр Зернов, были и местные волонтеры. Туманный Альбион представляли подопечные международной школы волонтеров, в составе которой ребята из Латвии, США, Германии и других стран. В ближайшие дни футбольную любительскую команду из Англии ожидает еще несколько товарищеских игр с местными студентами. В качестве зрителей на игру пригласили юных воспитанников волгоградских спортивных школ, которые не сомневались в победе легендарных волгоградских футболистов. По завершении матча спортсмены и болельщики устроили фотосессию.
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Сегодня - День медицинского работника. Коллектив ИА "Высота 102" поздравляет всех, кто посвятил себя заботе...
|Происшествия
|18.06.2018 15:12
Двоих футбольных болельщиков сняли с поезда “Москва-Волгоград” в Липецкой области. Как сообщили ИА “Высота 102” пассажиры, двое фанатов, предположительно англичане, шумели и хулиганили. За это их на станции Елец вывели из поезда сотрудники полиции. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.
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|Общество
|18.06.2018 14:30 (Обновлено: 18.06.2018 14:32)
Болельщиков всех стран, прибывающих на матчи чемпионата мира по футболу, в воздушной гавани Волгограда встречают с музыкой. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, как только гости из Англии (180 человек, прилетевшие рейсом из лондонского аэропорта Хитроу) ступили на волгоградскую землю, духовой ансамбль «Мегаполис» начал исполнять мелодии известных английских музыкантов. Чуть раньше таким же образом были встречены болельщики из Туниса, для них, соответственно, прозвучали национальные мелодии африканского континента. В отличие от зажигательных тунисцев, англичане сохраняют спокойствие, хотя и не скрывают изумления. А вот один фанат из Туниса был так впечатлен, что громко запел «Калинку-малинку», а музыканты с удовольствием...
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|Общество
|18.06.2018 14:07
Изменения в схеме дорожного движения в связи с проведением в Волгограде матча Англии и Туниса не отразились на дорожно-транспортной ситуации. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, загруженность магистралей сейчас сохраняется на уровне двух баллов – это низкий показатель даже для выходного дня. Напомним, в день первого в Волгограде матча Чемпионата мира по футболу действуют пешеходные зоны в полуторакилометровой зоне «последней мили», ведущей к стадиону «Волгоград Арена», а также к Фестивалю болельщиков FIFA. С учетом проведения праздничных мероприятий на особый режим работы переходит и общественный транспорт. На всех прилегающих к месту проведения массовых мероприятий улицах организовано ручное регулирование дорожного...
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|Спорт
|18.06.2018 13:20
«Мы знаем, как играть в Волгограде против Туниса». Об этом заявил английский хавбек, игрок «Тоттенхэма» и национальной сборной Англии, лучший молодой игрок АПЛ в сезоне 2015/16 Деле Алли. Как сообщает ИА «Высота 102», его слова цитирует сегодня официальный сайт FIFA. «С приходом Гарета Саутгейта команда Англии существенно обновилась и омолодилась. Даже из состава сборной на ЧМ-2014 почти никто не вызван на турнир в Россию – лишь Кэхилл, Джонс, Хендерсон, Стерлинг и Уэлбек. Молодая команда «трех львов» попытается прервать безвыигрышную серию на ЧМ уже в понедельник на «Волгоград Арене» в матче с Тунисом», - говорится в сообщении. Однако у...
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|Расследования
|18.06.2018 13:04
К различным срокам заключения за мошенничество и “выживание” из домов горожан приговорил Дзержинский районный суд Волгограда Светлану Луночкину, Андрея Сиволобова и Дениса Макарова. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Оксана Черединина, в декабре 2014 года Луночкина узнала том, что владелец продал часть квартиры в Дзержинском районе. Тогда она “подселила” ко второму хозяину жилья Сиволобова и Макарова. Молодые люди часто выпивали с владельцем и, войдя в доверие, убедили его переоформить свою жилплощадь на подставное лицо. Так волгоградец лишился крыши над головой. В следующем году риэлтор, будучи хозяйкой части квартиры в Краснооктябрьском районе, вселила туда своих подручных. Задачей молодых людей было...
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|Экономика
|18.06.2018 12:48
Учебный центр волгоградского «КАУСТИКа» получил возможность осуществлять образовательную деятельность не только по программам профессионального обучения, но и дополнительного образования. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, такое решение принял областной комитет образования, науки и молодёжной политики, выдавший новое приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности. Лицензия является государственной гарантией и подтверждает, что для реализации указанных в ней образовательных программ в АО «КАУСТИК» имеются все необходимые условия: аудитории, средства обучения (в том числе мультимедийная техника, схемы, макеты, манекены, специальная техническая библиотека), высококвалифицированный персонал и др. В 2017 году в учебном...
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|Общество
|18.06.2018 12:16
Накануне в магазинах Волгограда ограничили продажу алкоголя в стеклянной таре. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в разных магазинах по-своему оформили этот запрет: где-то закрыли в черный полиэтилен полки с бутылками, где-то – в белый с объясняющими надписями. Напомним, постановление об ограничении потребления и продажи алкогольной продукции было принято в администрации Волгоградской области. «Сухой закон» будет действовать 17,18, 21, 22, 24, 25, 27 и 28 июня. В эти дни алкоголь в «стекле» нельзя будет купить рядом с парками и общественными местами в Дзержинском, Ворошиловском, Центральном и Краснооктябрьском районах. Запрет будет распространятся на все магазины, точки общественного питания, а...
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|Спорт
|18.06.2018 12:15 (Обновлено: 18.06.2018 13:42)
Сегодня в Волгограде будет грандиозный день большого футбола. Такого в городе-герое еще не было. Уже накануне на «Волгоград Арене» все говорило о том, что буквально вся планета собирается следить за происходящим на футбольном поле и на трибунах 45-тысячного стадиона. Гигантский пресс-центр, построенный на территории «Волгоград Арены», заполнили журналисты, фотографы и операторы со всего мира, работающие на ведущие информагентства и телекомпании. Количество специальной аппаратуры зашкаливало. Репортеры передавали в прямой эфир своих телекомпаний новости о подготовке Волгограда к матчу между Тунисом и Англией, знакомились друг с другом, фотографировались на фоне нового стадиона, делились впечатлениями от посещения...
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|Общество
|18.06.2018 11:52
Сегодня глава Футбольной ассоциации Англии Грэг Кларк вместе с английскими и российскими болельщиками принял участие в церемонии возложения венков в зале воинской славы на Мамаевом кургане. Как уже сообщало информагентство «Высота 102», дань памяти погибшим героям Сталинградской битвы отдала сегодня заместитель посла Великобритании в России Линдси Сколл. В интервью журналистам Грэг Кларк заявил, что очень благодарен волгоградцам за такой радушный прием. ...
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|Происшествия
|18.06.2018 11:37
Найти потерянный телефон помогли сотрудники полиции двоим гостям из Австралии. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, к стражам порядка из подразделения туристической полиции обратились за помощью двое австралийцев. Они рассказали, что потеряли сотовый телефон по дороге из кафе в гостиницу. Информацию о случившемся передали в дежурную часть отдела полиции в Краснооктябрьском районе. Оперативники угрозыска выяснили, что гаджет исчез во время поездки на такси. Они нашли машину и водителя, который подвозил болельщиков, а в авто обнаружилась и пропажа. Сейчас телефон вернулся к своему хозяину.
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|Спорт
|18.06.2018 11:16
Английские болельщики в Волгограде в ирландском пабе за ночь выпили все горячительные напитки (ВИДЕО)
Пока сборная Великобритании готовится к матчу с Тунисом, английские болельщики активно разминаются в пабах Волгограда. Как сообщил ИА "Высота 102" директор одного из пабов, последние три дня в ирландском клубе хорошего настроения полный аншлаг, при этом 95% посетителей -- это англичане. "Замечательные британцы, общительные, веселые. И в них непобедимый дух патриотизма. В России они собираются посетить все матчи с участием национальной сборной. Они не любят слоняться по городу, а предпочитают вот такое времяпрепровождение. Англичане нашли адрес нашего паба в гугле, их привлекло обещание ирландского веселья и радушия с российским размахом. Пришли пообедать в 12 часов дня, а ушли...
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|Общество
|18.06.2018 11:10
Сегодня заместитель посла Великобритании в России Линдси Сколл вместе с английской делегацией возложила цветы к мемориалу «Вечный огонь» в связи с 75-й годовщиной Сталинградской битвы. Как сообщает ИА «Высота 102», после возложения венков Линдси Сколл дала интервью многочисленным иностранным и российским журналистам. «Мы прибыли сюда спустя 75 лет после окончания Сталинградской битвы, чтобы отдать дань памяти погибшим в этой страшной войне. Невозможно даже представить, сколько жизней унесла война и сколько людей погибло в Сталинграде. Сейчас Волгоград заслуженно удостоен звания одного из городов, который принимает матчи чемпионата мира и гостей со всей планеты», - заявила Сколл. Затем она осмотрела...
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|Общество
|18.06.2018 10:37 (Обновлено: 18.06.2018 11:50)
В Волгограде начали сбываться печальные прогнозы о том, что стремительный рост цены на автотопливо потянет за собой в первую очередь стоимость проезда на городском транспорте. Как сообщили ИА "Высота 102" пассажиры маршрутного такси №46, сегодня утром они были неприятно удивлены тем, что цена за привычный маршрут повысилась на 5 рублей - с 15 до 20 рублей. Горожане восприняли неприятную новость с пониманием и обреченностью: "Чудес ждать не приходится". Между тем, пока цена на проезд в городских автобусах держится на прежнем уровне.
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|Общество
|18.06.2018 10:33
Движение по Первой продольной магистрали сегодня ограничили уже в начале 9-го утра - за 12 часов до матча. Как сообщает ИА "Высота 102", сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу в сторону центра города в районе 39-й Гвардейской дивизии. Они пропускали через ограждение лишь спецмашины и некоторый общественный транспорт. Пассажиры скоростного трамвая пытались узнать у кондуктора, почему въезд в центр города перекрыли так рано, хотя обещали сделать это только за 6 часов до матча. Также их интересовало, до какого часа будут работать трамваи, и как добираться из центра в северные районы города во второй половине дня. Кондуктор сообщила, что...
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|Спорт
|18.06.2018 10:33
В Волгограде во время ЧМ-2018 будет работать “горячая линия” транспортной прокуратуры.Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе ведомства. На нее можно сообщить о нарушениях закона, допущенных на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, а также вокзалах, портах и аэропортах. Также можно будет обратиться с жалобами на сотрудников общепита, уточнить, обоснованы ли действия сотрудников транспортной полиции и подразделений безопасности. Телефон горячей линии: 8-988-001-65-61. Также на период чемпионата действует мультиязычный колл-центр: 8-800-350-78-34.
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18 июня 15:12
18 июня 14:07
18 июня 13:04
18 июня 12:47
В Волгограде ветераны «Ротора» в ходе товарищеского матча не оставили шансов английским волонтерам 3
18 июня 12:16
18 июня 11:37
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Спорт
18 июня 12:47
В Волгограде ветераны «Ротора» в ходе товарищеского матча не оставили шансов английским волонтерам 3
18 июня 11:16
18 июня 09:03
17 июня 19:07
17 июня 18:57
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