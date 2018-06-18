Сегодня глава Футбольной ассоциации Англии Грэг Кларк в составе английской делегации вместе с английскими болельщиками принял участие в церемонии возложения венков в зале воинской славы на Мамаевом кургане. Как уже сообщало информагентство «Высота 102», дань памяти погибшим героям Сталинградской битвы отдала сегодня заместитель посла Великобритании в России Линдси Сколл.

В интервью журналистам Грэг Кларк заявил, что провел в Волгограде уже два вечера и очень благодарен за такой радушный прием. «Мы обменивались с болельщиками разными подарками: футболками, шоколадками, я встречался с фанатами многих стран и хочу заявить, что здесь, в Волгограде, потрясающая атмосфера, волгоградцы добры и очень гостеприимны». Он назвал обстановку в городе великолепной, заявив, что «мы все любим друг друга, мы все любим футбол» и напомнил, что сегодня его команда сыграет у подножия Мамаева кургана, где во время Сталинградской битвы шли ожесточенные бои.

Напомним, накануне в воскресенье на пресс-конференции тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт также заявил о важности совместной борьбы СССР и Великобритании против фашизма в годы войны. «Мы знакомы с историей и значением города Волгограда. Сталинградская битва во Второй мировой войне - это часть нашего общего прошлого. Мы отдаем дань памяти погибшим». При этом тренер сборной Англии подчеркнул, что нахождение в Волгограде английской сборной напоминает об исторических связях России и Великобритании, и что «есть вещи большие, чем футбол».

Сегодняшний матч между сборными Англии и Туниса станет первым в Волгограде в рамках чемпионата мира.



