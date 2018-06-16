Не менее 3 тысяч английских болельщиков посетят матч ЧМ-2018 между сборными Англии и Туниса в Волгограде. Об этом ИА "Высота 102" сообщил один из фанатов, прилетевший сегодня в город на Волге с берегов туманного Альбиона. "Насколько мне известно, на игре с Тунисом будет не менее трех тысяч наших болельщиков", - сказал собеседник агентства. В первый половине дня в Волгоград прилетели более трехсот английских болельщиков. Как ранее сообщало ИА "Высота 102", сборная Англии отменила предматчевую тренировку на "Волгоград- Арене".

Матч Тунис - Англия пройдет 18 июня. Начало в 21:00 мск. По сообщению Гидрометцентра, в день игры в Волгограде будет плюс 28, осадков не ожидается.