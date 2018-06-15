На улицы Волгограда вернулся автобус-"гармошка"





Для удобства посадки и высадки пассажиров автобус оснащен системой наклона кузова к посадочной платформе.

Сейчас новый автобус-"гармошка" проходит обкатку по маршруту №2. Для удобства пассажиров конечная остановка продлена до остановки пл.Ленина. Планируется, что курсировать двухсекционный транспорт будет около месяца, по итогам тестовой эксплуатации муниципалитет рассмотрит вариант пополнения автобусного парка МУП «ВПАТП №7» такими моделями.





Автобусный парк МУП «ВПАТП №7» в режиме тестовой эксплуатации пополнил двухсекционный автобус. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в горадминистрации. Транспорт на пробу муниципальному предприятию "ПАТП-7" предоставило ООО "Волгобас". Его салон рассчитан на 180 человек, это на 70 мест больше, чем в стандартных моделях. Кроме того, на борту автобуса предусмотрено 14 мест для маломобильных пассажиров.