Соперники сборной России: Уругвай со счетом 1:0 победил Египет

"Национальный спортивный телеканал". Сегодня сборная Египта уступила Уругваю в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в России.На 90-й минуте победный гол в Екатеринбурге забил Хосе Хименес. Лидер «фараонов» Мохамед Салах, восстанавливающийся после травмы, остался в запасе.

Напомним, что уругвайцы в течение 48 лет не могли одержать победу в стартовом матче чемпионатов мира (3 ничьи и 3 поражения). В последний раз небесно-голубые брали верх в первой игре ЧМ в 1970 году, одолев Израиль (2:0). На том турнире уругвайцы заняли четвертое место.

Сборная России, оставшаяся во главе группы, 19 июня сыграет с Египтом, а уругвайцы днем позже померятся силами с командой Саудовской Аравии.

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