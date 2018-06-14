Пушкинский сквер в Волгограде очищают от погибших елей и берез

Сегодня в Пушкинский сквер Волгограда, где во время строительства гостиницы на улице Краснознаменской погибли десятки елей и берез, пришли работники МБУ «Зеленхоз» Центрального района. Пилили высохшие деревья, тут же грузили на машины и вывозили с территории. В беседе с журналистом ИА «Высота 102» они признались, что обидно за варваров, которые погубили и сам парк, и всю красоту в этой зеленой зоне. Напомним, информагентство рассказывало о ситуации в материале «Бюст Александра Пушкина в центре Волгограда окружают «покойники» – высохшие ели и березы».

Варварами рабочие называют застройщика гостиницы, который пересадил 14 елей, так как они мешали строительству. Но за эти годы, когда строился отель, - говорят представители «Зеленхоза», - его владельцы, судя по всему, ни подкармливали деревья удобрениями, ни поливали, хотя обязаны были это делать. В результате 13 елей погибли полностью, одна дышит на ладан и вряд ли вернется к жизни.

«Чтобы вырастить такие деревья, которые здесь были, нужно несколько лет. За год ели подрастают при бережном и правильном уходе на 20 сантиметров. Вот и посчитайте, сколько времени потребуется, чтобы их вырастить такими красавицами, каковыми они были, - рассказывают представители ведомства. - Кроме того, уничтожен поливочный водопровод, так что начинать возрождать парк нужно, по сути, с нуля. И, вероятно, делать это придется не застройщику, по вине которого случился этот экологический коллапс, а городу».

Напомним, сегодня был объявлен аукцион на благоустройство склонов поймы реки Царицы в Центральном районе. Предусмотрена и реновация сквера им. Пушкина с устройством тротуаров, озеленением и установкой малых архитектурных форм. Об этом сообщила администрация Волгограда.