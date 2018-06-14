В Волгограде суд рассмотрел две фотографии «Забиваки»

Волгоградский предприниматель привлечен к административной ответственности в виде предупреждения за использование товарного знака без разрешения FIFA. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, предприниматель держал отдел фотоуслуг в одном из супермаркетов на ул. Ткачева в областном центре, где сотрудники отделения №6 ОЭБ и ПК управления МВД России по г. Волгограду и обнаружили контрафактную продукцию марки FIFA без специального соглашения с правообладателем – международной организацией. Две фотографии с изображением «Забиваки-2018» были изъяты.

Подобный случай произошел также в Волгограде. В одном из магазинов торговой сети «Семья» были обнаружены три футболки и две зимние шапки с символикой «FIFA WORLD cup Russia 2018». Международная организация также не давала разрешение предпринимателю на использование этого символа. И в этом случае бизнесмен отделался предупреждением.



