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Здравоохранение
 17.06.2018 08:35

Стоматологи Волгограда дарят пациентам здоровье и красоту




«Нужно немного, чтобы вызвать улыбку, и достаточно улыбки, чтобы все стало возможным». Эту фразу известного французского  писателя любят повторять работники клинической стоматологической поликлиники №12. Одно из старейших медучреждений Красноармейского района, открытие которой состоялось в 1943 году, сегодня на равных конкурирует с ведущими частными стоматологическими клиниками, сообщает ИА «Высота 102». Здесь не только высококвалифицированные кадры, которыми поликлиника гордилась всегда, но и современное оборудование, позволяющее реализовать самые современные тенденции. И, несмотря на то, что сегодня в районе действует не менее десяти различных стоматологических клиник и кабинетов, стоматологическая поликлиника №12 - наиболее популярная и доступная для волгоградцев. Ежедневно более 500 жителей Красноармейского района и близлежащих населенных пунктов обращаются сюда не только за профессиональной, эффективной и доступной помощью, но и за красивой улыбкой, которая издавна считается залогом крепкого здоровья. «Поэтому улыбайтесь чаще», – говорят сотрудники поликлиники своим пациентам и, конечно же своим коллегам - врачам, медсестрам, нянечкам, которых они искренне поздравляют с профессиональным праздником - днем медицинского работника. 
О преданности профессии – в материале ИА «Высота 102».
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Общество 17.06.2018 12:27

В Волгограде увеличат расходы на питание членов делегаций Нормы расходов на прием и обслуживание делегаций, прибывающих по приглашению органов местного самоуправления Волгограда, будут увеличены в связи с подорожанием продуктов. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на соответствующий проект решения Волгоградской гордумы, согласно которому администрация города получит право ежегодно вносить уточнения в нормы расходов с учетом изменения индекса цен. При том, что действующие нормы не менялись с 2013 года. За это время, между тем, индекс потребительских цен составил 157,0%. В КСП Волгограда одобрили предполагаемые поправки, который планируется ввести с 2019 года. Так, оплата питания в сутки на одного человека, включая переводчика и сопровождающего, увеличится с...
Прочитана: 111 раз
Спорт 17.06.2018 11:46

Путешествие во времени: на фан-фесте в Волгограде расскажут об эволюции футбола Четвертый день работы фан-феста в Волгограде полностью посвящен истории футбола. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт организаторов, сегодня, 17 июня, болельщикам предлагают совершить путешествие во времени и узнать, как развивался футбол на протяжении веков. Как эта игра стала самой популярной и любимой в мире. Сегодня любой желающий сможет выиграть мячи с автографами известных спортсменов – английского  футболиста Сола Кэмпбелла и исландского нападающего Эйдура Гудьонсена. На большом экране сегодня будут транслировать матчи Коста-Рика-Сербия (15:00), Германия-Мексика (18:00), Бразилия-Швейцария (21:00). Перед гостями фестиваля болельщиков выступит группа «Бабба» из...
Прочитана: 548 раз
Здравоохранение 17.06.2018 10:01

Сегодня - День медицинского работника. Коллектив ИА "Высота 102" поздравляет всех, кто посвятил себя заботе о жизни и здоровье человека. Во все времена эта профессия была и остается самой гуманной, милосердной, требующей самопожертвования, особого внимания и доброты к людям. И сегодня, несмотря на профессиональный праздник, сотни врачей, медсестер, фельдшеров, фармацевтов, нянечек остаются на своих  рабочих местах и готовы придти на помощь жителям области. Коллектив информационного агентства "Высота 102" желает Вам всем здоровья, счастья, благополучия, новых успехов и достижений в работе в реализации программ,...
Прочитана: 4643 раз
Спорт 17.06.2018 09:24

Как на праздник: Сборная Туниса в белом начала готовиться в Волгограде к матчу с Англией Сборная Туниса опубликовала официальные фото с тренировки в Волгограде, сделанные накануне, сообщает ИА «Высота 102». Футболисты вышли на тренировочное поле с улыбками, в нарядной белой форме и, по крайней мере внешне смотрелись просто отлично.  Уже сегодня в Волгоград прибудет команда Англии, с которой «орлам Карфагена» предстоит сразиться на поле «Волгоград Арены». В прошлом веке тунисцы и англичане один раз уже встречались на чемпионате мира по футболу. Произошло это в 1998 году – африканская команда тогда проиграла со счетом 0:2. Сегодня на вторую половину дня запланирована открытая тренировка сборной Туниса на «Волгоград Арене», а также пресс-конференция, на которой команда...
Прочитана: 1275 раз
Расследования 17.06.2018 07:10

Исправительные работы сроком на шесть месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства назначены жителю Волгоградской области за 9 экземпляров рыбы, добытой незаконным путем. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор суда, местный житель, ранее уже судимый за незаконную добычу водных биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ), снова попался на незаконной рыбалке с применением запрещенных орудий лова. Установлено, что в апреле текущего года на водоеме реки Карповка недалеко от хутора Колпачки Калачевского района он установил ставную рыболовную лесковую сеть, которая является запрещенным орудием лова. С ее помощью рыбак поймал одного сазана, одну щуку и 7 карасей....
Прочитана: 2166 раз
Общество 17.06.2018 05:38

Волгоградский предприниматель избавляется от «подарков» бывших собственников ЦУМа Недействительным признан договор дарения недвижимого имущества, заключенного в октябре 2014 года между предпринимателем Владимиром Еременко и супругой бывшего владельца ЦУМа Ниной Кривцовой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, также признан недействительным договор купли-продажи от ноября 2010 года, заключенный между Еременко и Евгением Кривцовым – сыном Нины Кривцовой. В первом случае речь идет о нежилом помещении площадью 104,4 кв.м., расположенном на Аллее Героев,8. Сделка в 2010 году касалась пристроек к зданию ЦУМа, а именно нескольких нежилых помещений, расположенных в пристройках к универмагу, общей площадью более 1800 кв.м. В суде установлено,...
Прочитана: 2466 раз
Общество 17.06.2018 05:16

Жителей Волгограда пугают страшилками от имени полиции Не успели жители домов, проживающих в Краснооктябрьском районе Волгограда, прийти в себя после развешанных на дверях подъездов объявлений про мошенников, как их вновь "обрадовали" новыми страшилками. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102"  собственники квартир домов №12А по ул. Хользунова, № 10А по ул. Штеменко, теперь их предупреждают о рейдерском захвате их домов. Причем текст подписан ГУ МВД России по Волгоградской области. И как тут не заволноваться?  Как следует из текста, написанного с ошибками, цитируем, "в период проведения чемпионата мира по футболу в городе создалась неблагоприятная обстановка, по квартирам ходят неизвестные лица и собирают подписи непонятно за что, происходит...
Прочитана: 3101 раз
Общество 17.06.2018 05:14

Среднемесячная начисленная заработная плата в Волгоградской области в 2017 году по виду экономической деятельности в области здравоохранения составила 24 тыс. 782 рубля, что составило 106,5% к уровню 2016 года. Согласно данным Волгоградстата, сообщает ИА «Высота 102», средняя заработная плата врачей в государственных и муниципальных организациях в 2017 году составила 39 тыс. 55 рублей, среднего медицинского персонала – 23 тыс. 29 рублей.  Структура врачей по специальностям такова: терапевты – 22%, стоматологи – 13%, хирурги – 10%, педиатры – 8%, акушеры-гинекологи – 6%, в структуре среднего медицинского персонала – медицинские сестры (68%) и фельдшеры (8%). На начало 2017 г. в Волгоградской области...
Прочитана: 2279 раз
Общество 16.06.2018 21:02

Мест нет: Жителям города на левом берегу Волги в Волгоградской области запретили купаться Очень маленькое объявление, затерянное среди блоков рекламы на последней полосе свежего выпуска районной газеты поразило жителей Краснослободска Волгоградской области своей беспощадностью. Как сообщили ИА «Высота 102» краснослободцы, администрация городского поселения таким образом довела до сведения населения обезоруживающую информацию о том, что в черте города нет мест организованного отдыха людей и поэтому купание в неустановленных местах запрещено. Почему нельзя было хотя бы одно «неустановленное место» сделать «установленным», и как должны себя чувствовать люди, живущие на левом берегу большой реки Волги, но не имеющие возможности легально и безопасно искупаться жарким днем, чиновники не уточнили. «Администрации проще расписаться в собственной беспомощности и все запретить, чем сделать что-то нужное для людей», - говорят...
Прочитана: 8151 раз
Спорт 16.06.2018 19:49

Сегодня “Ротор-Волгоград” выиграл первый контрольный матч на предсезонных сборах в Абрау-Дюрсо. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе клуба, встреча с командой “Майкоп” прошла на площадке “Футбольный мир”.  По три гола “Майкопу” забили Александр Коротаев и Рагим Садыхов, два очка команде принес  Юрий Завезен. По одному мячу отправили в ворота соперника: Евгений Чабанов, Исмаил  Эдиев, Олег Николаев, Андрей  Мязин, Николай Кузнецов, Антон Пискунов и Данила Хахалев. Отметим, что команда “Майкоп” выступает на уровне первенства региона. В тоже время “Ротор-Волгоград” играет в ФНЛ, однако сегодня на поле присутствовали, в основном, молодые игроки, в том числе и те, кто еще находится на...
Прочитана: 1649 раз
Общество 16.06.2018 19:32

В центре Волгограда к ЧМ-2018 успели обустроить новые площадки для отдыха Сегодня территория у Дома профсоюзов и Центрального банка окончательно преобразилась. Как сообщили ИА "Высота 102" в мэрии, помимо нового покрытия по обе стороны фонтана у Дома профсоюзов появились новые семиметровые скамейки, выполненные из бетона и дерева. Они соединены декоративными клумбами, в которые высажены саженцы туи. Еще несколько новых лавочек для комфорта горожан и гостей установлены вдоль проспекта им. Ленина в районе остановки «Современник». Ранее подрядная организация установила на этой территории освещение, которого здесь не было долгие годы. Появились малые архитектурные формы и на ул. Комсомольской.  Завершаются работы...
Прочитана: 1488 раз
Спорт 16.06.2018 19:18

В Волгограде иностранный болельщик опубликовал фото с лучшим бомбардиром сборной Туниса Первые фотографии из Волгограда с футболистами сборной Туниса, которые прибыли в город-герой более 2 часов назад, появились в социальных сетях. Как сообщает ИА «Высота 102», иностранец Edin Cavalic уже успел сфотографироваться с нападающим сборной Туниса Вахби Хазри, назвав его «самым главным человеком для Туниса». Фотография, по всей видимости, сделана в отеле, где остановились футболисты сборной. Вахби Хазри (нападающий французского «Ренна») накануне процитировали федеральные СМИ. Лучший бомбардир сборной Туниса выразил надежду, что может сыграть с англичанами на матче ЧМ-2018 и помочь своей команде. Сообщается, что Хазри не выходил на поле с апреля из-за травмы бедра. Напомним, сборная...
Прочитана: 1514 раз
Происшествия 16.06.2018 16:18

В Волгограде после ДТП скончался отличник здравоохранения Александр Ушаков В Волгограде на 60-м году жизни сегодня скончался заслуженный работник здравоохранения Волгоградской области Александр Ушаков. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в облздраве. Александр Викторович попал в ДТП - его сбил мотоцикл.  Александр Ушаков - уроженец Волгограда, из потомственной врачебной семьи. После окончания в 1982 году Волгоградского государственного медицинского института некоторое время работал терапевтом в Пензенской области. По возвращении в Волгоград трудился специалистом терапевтического профиля в поликлинике № 5, клинической больнице № 11. Позже был назначен председателем комитета здравоохранения администрации Кировского района. Более 10 лет находился на государственной службе в облздраве. Неоднократно...
Прочитана: 4546 раз
Спорт 16.06.2018 16:10 (Обновлено: 16.06.2018 20:51)

Сборная Туниса прилетела в Волгоград Сборная Туниса по футболу прибыла в Волгоград, сообщает ИА “Высота 102”. В эти минуты в аэропорту Гумрак сел “Boeing-737” авиакомпании “Россия” со спортсменами на борту. Как стало известно информагентству, авиалайнер, который носит имя “Брянск”, вылетел из московского аэропорта “Внуково” около половины третьего.  Уже завтра тунисские футболисты проведут в Волгограде тренировку, открытую для представителей СМИ. Тренер сборной ответит на вопросы журналистов на пресс-конференции. В понедельник, 18 июня, в 21.00 на “Волгоград Арене” состоится матч между командами Туниса и Англии. Отметим, что футболисты “туманного Альбиона” свою “открытую тренировку” решили проводить на тренировочной базе в...
Прочитана: 3966 раз
Общество 16.06.2018 15:10

В Волгограде в дни матчей ЧМ-2018 будут работать 100 автобусов-шаттлов Около сотни автобусов-шаттлов будут курсировать по Волгограду в дни матчей ЧМ-2018. Как рассказали ИА “Высота 102” в городской администрации, они будут работать 18, 22, 25 и 28 июня с шести утра и до часа ночи. Точками их отправления станут аэропорт, железнодорожный вокзал и перехватывающая парковка у остановки “Хлебозавод”, а конечная - ТЦ “Европа Сити Молл”. Маршрут шаттла S1: Аэропорт - промежуточная остановка “Ашан” на шоссе Авиаторов - “Вокзал” (ул. Пархоменко),  - “Фан-зона FIFA” (Комсомольская) - “Фан-зона FIFA” (Набережная).  С 01:00  до 6:00 от Аэропорта до остановки “Стадион” (парковка «ТЦ «Европа Сити Молл») будут ходить два автобуса.   Маршрут шаттла...
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В Волгограде врезавшимся в баржу катамараном управлял «капитан» с криминальным прошлым
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Ду ю спик инглиш?: "Турист из США" проверил волгоградцев на дружелюбие и знание английскогоКомментарии2
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Волгоградский губернатор: в результате происшествия с катамараном погибли 10 человек и один числится пропавшим без вести
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Владелец лодочной станции не считает себя виновным в трагедии с катамараном в ВолгоградеКомментарии58
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На поле "Волгоград Арены" родоначальники футбола сразятся с самой жесткой командой АфрикиКомментарии3
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Сын главы аппарата Волгоградской облдумы запутался в размере земельных владенийКомментарии36
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