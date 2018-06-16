Стоматологи Волгограда дарят пациентам здоровье и красоту











«Нужно немного, чтобы вызвать улыбку, и достаточно улыбки, чтобы все стало возможным». Эту фразу известного французского писателя любят повторять работники клинической стоматологической поликлиники №12. Одно из старейших медучреждений Красноармейского района, открытие которой состоялось в 1943 году, сегодня на равных конкурирует с ведущими частными стоматологическими клиниками, сообщает ИА «Высота 102». Здесь не только высококвалифицированные кадры, которыми поликлиника гордилась всегда, но и современное оборудование, позволяющее реализовать самые современные тенденции. И, несмотря на то, что сегодня в районе действует не менее десяти различных стоматологических клиник и кабинетов, стоматологическая поликлиника №12 - наиболее популярная и доступная для волгоградцев. Ежедневно более 500 жителей Красноармейского района и близлежащих населенных пунктов обращаются сюда не только за профессиональной, эффективной и доступной помощью, но и за красивой улыбкой, которая издавна считается залогом крепкого здоровья. «Поэтому улыбайтесь чаще», – говорят сотрудники поликлиники своим пациентам и, конечно же своим коллегам - врачам, медсестрам, нянечкам, которых они искренне поздравляют с профессиональным праздником - днем медицинского работника.

О преданности профессии – в материале ИА «Высота 102».