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Общество
 11.06.2018 15:20

В «расползающийся» дом в центре Волгограда возвращается газ


Восстановлено газоснабжение второго подъезда дома № 2 по улице Невская. Как рассказали ИА “Высота 102” жильцы пятиэтажки, работы по возвращению “голубого топлива” в их квартиры начались в канун государственного праздника - сегодня с утра. Напомним, в результате проседания грунта дом стал разрушаться: в квартирах на верхних этажах появились трещины. Чтобы избежать возможных чрезвычайных ситуаций, год назад было остановлено газоснабжение пострадавшего подъезда. Для восстановления целостности дома с прошлой осени был принят ряд мер. Однако некоторые из них вызвали противодействие со стороны жильцов соседних подъездов. В частности, они протестовали против того, чтобы через их квартиры проходили металлические конструкции, которые должны были “стянуть” дом. Управляющей компании даже пришлось обращаться в суд, чтобы тот обязал протестующих не мешать проведению ремонта.
Как рассказали жители подъезда, стяжки все же установили, а под домом была сделана бетонная “подушка”, призванная остановить проседание строения.
Отметим, что газ используется в многострадальной пятиэтажке не только для питания кухонных плит. Так, в доме нет централизованного горячего водоснабжения, и раньше все его жильцы пользовались газовыми колонками. На данный момент к газовой сети подключены кухонные плиты и часть колонок. 
“Газ для нас - это жизнь. Спасибо большое ребятам газовикам, всё быстро сегодня сделали”, - говорит житель подъезда Сергей Ганюшкин.


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