В «расползающийся» дом в центре Волгограда возвращается газ





Восстановлено газоснабжение второго подъезда дома № 2 по улице Невская. Как рассказали ИА “Высота 102” жильцы пятиэтажки, работы по возвращению “голубого топлива” в их квартиры начались в канун государственного праздника - сегодня с утра. Напомним, в результате проседания грунта дом стал разрушаться: в квартирах на верхних этажах появились трещины. Чтобы избежать возможных чрезвычайных ситуаций, год назад было остановлено газоснабжение пострадавшего подъезда. Для восстановления целостности дома с прошлой осени был принят ряд мер. Однако некоторые из них вызвали противодействие со стороны жильцов соседних подъездов. В частности, они протестовали против того, чтобы через их квартиры проходили металлические конструкции, которые должны были “стянуть” дом. Управляющей компании даже пришлось обращаться в суд, чтобы тот обязал протестующих не мешать проведению ремонта.

Как рассказали жители подъезда, стяжки все же установили, а под домом была сделана бетонная “подушка”, призванная остановить проседание строения.

Отметим, что газ используется в многострадальной пятиэтажке не только для питания кухонных плит. Так, в доме нет централизованного горячего водоснабжения, и раньше все его жильцы пользовались газовыми колонками. На данный момент к газовой сети подключены кухонные плиты и часть колонок.

“Газ для нас - это жизнь. Спасибо большое ребятам газовикам, всё быстро сегодня сделали”, - говорит житель подъезда Сергей Ганюшкин.







