



Своеобразный навигатор разместился у выхода со станции Волгоград-1 для помощи прибывающим в город-герой туристам. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сотрудники туристического информационного центра расскажут о самых интересных местах города, помогут подобрать увлекательные экскурсионные маршруты, объяснят особенности передвижения в транспорте и многое другое. Причем языковой барьер - не проблема для работников информационного пункта. По словам руководителя центра Дениса Тимакина, они смогут поговорить с зарубежными гостями как по-русски, так и по-английски: "А, если иностранец не говорит ни на том, ни на другом языках, у нас есть специальные брошюры на немецком, французском и испанском". Уже выпущено около 150 тысяч буклетов с описанием туристических маршрутов и достопримечательностей города.

В скором времени такие же центры откроются в Волгоградском аэропорту и в центральной части города: один вблизи музея-заповедника "Сталинградская битва", а другой - недалеко от Главпочтамта Волгограда.

Волгоград уже знаком с подобной практикой общения с иностранными гостями: первый такой центр открыли в центре города в 2014 году, второй -на базе музея-заповедника "Старая Сарепта" на два года позже. С ними уже успели познакомиться туристы из разных точек мира: от Китая до Австралии. А в 2017 году туристический информационный центр Волгоградской области вышел в финал национальной премии в номинации "Лучшая площадка для проведения туристического события».



