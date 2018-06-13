ЧМ-2018 в Волгограде: Годы, которые изменили город-герой

В сентябре 2012 года Волгоград официально был выбран одним из российских городов-участников, где должны пройти матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Но еще 6 мая 2011 года, ровно семь лет назад, президент Владимир Путин на пленарном заседании межрегиональной конференции партии "Единая Россия" заявил, что Волгоград примет чемпионат мира по футболу и сказал ставшую легендарной фразу: "Где выигрывать, как не на сталинградской земле?". Город встретил это известие разбитыми дорогами, старым стадионом заросшими сорняками парками. Чего уж греха таить, не все верили в то, что Волгоград сможет кардинально преобразиться, что здесь появятся ровные магистрали, чудо-стадион, современный аэропорт. И это все удалось сделать за последние три-четыре года. Завтра в России начинается Чемпионат мира по футболу. Как начиналась подготовка города к ЧМ-2018 и как все изменилось? Журналисты ИА «Высота 102», которые на протяжении всех этих лет вели видеохронику больших строек, предлагают вспомнить и сравнить всем вместе. И не забывать о главном – после ЧМ жизнь в Волгограде не остановится. И преображение города продолжится. И рокадная дорога на юг Волгограда, и новый речпорт, и новые парки – все это у нас еще будет.









