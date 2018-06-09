Недострой на пути к "Волгоград Арене" укутали в "белый саван"









Недостроенное здание в нескольких метрах от остановки Мамаев курган в Волгограде, которое, видимо, не успевают достроить к предстоящему чемпионату мира по футболу, прикрыли белой тканью. Как сообщает ИА "Высота 102", укутанный, словно в белый саван, объект вот уже несколько дней является новой "достопримечательностью" на пути к главному объекту ЧМ - стадиону "Волгоград Арена".

















К слову, забор, которым обнесен недострой, также "освежили". Теперь на нем размещена символика предстоящего чемпионата.

Напомним, уже через неделю, 18 июня, на 45-тысячном стадионе "Волгоград Арена" пройдет первый матч с участием сборных Англии и Туниса.



