





Смотрите сегодня в программе: во время многочасовой «прямой линии» с президентом ни одного наболевшего вопроса от жителей Волгоградской области не прозвучало. Олег Савченко на высоте!: флаг Волгоградской области усилиями отважного промышленника-патриота водружен на семи высочайших вершинах мира. По морям, по волнам: в Волгоград разными путями начали прибывать первые иностранные болельщики с билетами на матчи чемпионата мира по футболу. Век рисунка с «балетными» футболистами был недолог: творческие студенты явили горожанам конечный вариант футбольного оформления бетонного забора в центре Волгограда.

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