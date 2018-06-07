|Экономика
|07.06.2018 15:44 Реклама
ВТБ поддержал развитие группы «Тюменьагромаш»
ВТБ установил группе компаний «Тюменьагромаш» кредитный лимит в размере 800 млн рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в рамках лимита открыты две кредитные линии по 250 млн рублей каждая на срок до 3 лет на цели пополнения оборотных средств компании. Кроме того, ВТБ предоставит банковские гарантии на сумму 300 млн рублей.
Предприятия группы «Тюменьагромаш» занимаются розничной и оптовой продажей сельскохозяйственной техники и оборудования: зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, почвообрабатывающей и посевной техники, жаток и т.д., а также запасных частей, сервисным и гарантийным обслуживанием.
«Уверен, что финансовая поддержка ВТБ будет способствовать эффективному выполнению приоритетных для компании задач, динамичному развитию ее бизнеса и успешному посевному и уборочному сезону для всех предприятий, которые сотрудничают с группой», - отметил руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.
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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской...
|Общество
|07.06.2018 15:45
К административной ответственности в виде штрафа в сумме 300 тысяч рублей привлечено ООО "Концессии водоснабжения" за отказ в выдаче технический условий для подключения к сетям водоснабжения и канализации, сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском УФАС. С жалобой в антимонопольное ведомство на действия концессионеров обратились представители КПК "Пенсионная сберкасса". Выяснилось, что "Концессии водоснабжения" отказали кредитному потребительскому кооперативу в выдаче техусловий, объяснив это тем, что согласно документам на земельном участке заявителя может размещаться нежилое строение (пункт приема стеклопосуды), в то время как на земельном участке заявителя было обнаружено нежилое строение - административное здание. В рамках рассмотрения дела об административном правонарушении представители ООО "Концессии...
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|Общество
|07.06.2018 15:20
Яркий пример бесхозяйственности вот уже третью неделю наблюдают жители домов по улице маршала Василевского в Советском районе - бьющую из водопровода струю воды. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, после неоднократных обращений в компанию «Концессии водоснабжения» проблема до сих пор не решена. Две недели назад, - рассказывают горожане - приехали представители компании, проштробили щебень, на том и остановились. На звонки жителей отвечают одно и то же: «Ваша заявка открыта, будем решать». Но когда именно –...
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|Астрахань
|07.06.2018 15:19
В Черноярском районе Астраханской области на площади 400 га засеян хлопчатник для нужд Камышинского текстильного комбината в Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». «Компания зарегистрировала дочернее предприятие в Астраханской области и зарезервировала 5 тыс. га земли», – сообщил региональный министр сельского хозяйства региона Алексей Галкин «Интерфакс-Юг». ООО «Камышинский текстиль» специализируется на производстве суровых хлопчатобумажных тканей, товарной пряжи.
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|Политика
|07.06.2018 14:54
Сегодня региональный политсовет «Единой России» готовится утвердить первую тройку кандидатов в депутаты Волгоградской гордумы. Как стало известно ИА «Высота 102», в качестве «паровозов» предвыборного списка будут назначены гендиректор алюминиевого завода Юрий Моисеев, директор МОУ ГДЮЦ Татьяна Минина и начальник МУ "Служба спасения Волгограда" Виктор Колесников. На заседании политсовета партийцы также утвердят итоги состоявшегося предварительного голосования кандидатов и назначат дату конференции реготделения «Единой России». Напомним, по итогам праймериз из 36 победителей голосования 20 – действующие депутаты. В числе новичков – директора школ, нефтяник, руководители муниципальных учреждений, управляющих компаний, бизнесмены. Ряд действующих народных избранников оказались в хвосте рейтингового голосования, а...
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|Общество
|07.06.2018 14:05
Изображения, напоминающие игроков российской сборной по футболу, исчезли со стены в центре Волгограда, которую разрисовали художники-волонтеры. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на месте, где еще недавно красовались несколько нелепые фигуры, теперь изображена городская панорама. Сегодня художники-волонтеры проекта «Рисуем город вместе!» отчитались о завершении работы над портретами мировых звезд футбола, которую они начали три дня назад. Еще недавно унылый бетонный забор в центре города на пересечении ул. Советской и Комсомольской теперь представляет собой галерею образов спортивных знаменитостей. София Тимофеева, идейный вдохновитель проекта, результатом осталась довольна: "Стена поднимает настроение, мы использовали самые яркие цвета, которые видны даже из общественного...
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|Экономика
|07.06.2018 13:29
Металлургов электросталеплавильного цеха №2 завода «Красный Октябрь» в Волгограде оставляют без работы из-за начавшихся работ по установке сухой газовой очистки. Как рассказали ИА «Высота 102» рабочие, никто не знает, примут ли их обратно. В социальных сетях сейчас распространяется видео, где рабочие сообщают, что в знак протеста против решения руководства предприятия они устраивают «итальянскую забастовку» - то есть ходят на работу, но не работают. Также в соцсетях публикуются видеоролики, где рабочие возмущаются по поводу невыплаты им зарплаты. Между тем, получить комментарий у руководства предприятия и пресс-службы не удалось из-за невозможности дозвониться по указанным телефонам, а также из-за отсутствия контактных...
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|Борьба с коррупцией
|07.06.2018 13:23
Директор ГБУК «Волгоградский театр юного зрителя» Альберт Авходеев уточнил сведения о ежегодном доходе, которые были опубликованы в рамках декларационной кампании за 2017 год. Как сообщает ИА «Высота 102» ссылаясь на данные, размещенные на сайте комитета культуры Волгоградской области, так, согласно первоначальной декларации, доход за 2017 год руководителя театра составил 1553891,09 рублей. Согласно уточненным данным, доход Альберта Авходеева оказался больше на 6 рублей 18 копеек. Такую бы щепетильность да некоторым депутатам и чиновникам. Например, депутат Волгоградской гордумы Александр Егунов занизил доход за 2016 год аж на 100 миллионов рублей. Также не были обнародованы сведения о части имущества его супруги....
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|Спорт
|07.06.2018 12:48
Из Волгограда - с подарком. Сайт FIFA 2018 разместил перечень подарков и сувениров, которые бы напоминали гостям и болельщикам не только о ярких футбольных впечатлениях, но и о путешествии, сообщает ИА «Высота 102». «Прекрасным подарком будут товары, сделанные из характерных для региона на Волге продуктов, - говорится в материале welcome2018.com. - Это арбузный мед или нардек, степной чай из трав и пряники «Сарепта» с тем же нардеком. Сарептский пряник знаменит тем, что подолгу не черствеет из-за особой рецептуры приготовления теста. Традицию создали немецкие колонисты, переехавшие на...
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|Расследования
|07.06.2018 11:55
Подозреваемый в совершении смертельного ДТП студент из Ирака Ал-Машхадини Хумам на время следствия останется под стражей. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня такое решение приняла областная судебная инстанция. Напомним, ночью 18 мая на Набережной имени 62-ой Армии в районе моста через Волгу столкнулись автомобиль “Chevrolet” и мотоцикл. В аварии погибли 34-летний мотоциклист и его 26-летняя пассажирка. Травмы получили 24-летний водитель иномарки и 17-летний пассажир - студенты из Ирака, обучающиеся в Волгоградском техническом университете. Водителя авто задержали по подозрению в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц. Ранее Центральный районный суд...
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|Общество
|07.06.2018 11:30
Неустойку в размере 10,5 миллиона рублей должен выплатить за нарушение сроков строительства в Волгограде Нулевой продольной (рокадной дороги) подрядчик ООО "ТрансСервис". Такое решение, как передает ИА "Высота 102", принял арбитражный суд Волгоградской области по иску комитета транспорта и дорожного хозяйства администрации Волгоградской области. Первоначально ведомство, возглавляемое Анатолием Васильевым, требовало с подрядчика более 27 миллионов рублей за сдачу объекта не 01.12.2017 года, а на 25 дней позже. Доводы представителя компании "ТрансСервис" о том, что просрочка исполнения обязательств по контракту произошла по вине заказчика, который несвоевременно передал строительную площадку, и систематически затягивал сроки решения производственных вопросов, суд не...
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|Общество
|07.06.2018 11:13
В преддверии Дня России волгоградский промышленник и экстремал Олег Савченко водрузил флаг Волгоградской области на последней из семи покоренных им самых высоких вершин мира. Как сообщает ИА «Высота 102», бизнесмен покорил вершину Денали (Мак-Кинли), расположенную на Аляске. «Уважаемые волгоградцы, это последняя вершина с флагом Волгоградской области. Пускай весь мир знает славную историю Сталинграда-Волгограда, какие прекрасные люди здесь живут и какой прекрасный у нас город. Я сделал все, что мог – установил флаги на всех высочайших вершинах мира», - такое видеопослание землякам записал Олег Савченко, стоя на пике горы с официальным символом Волгоградской области в руках. Среди...
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|Происшествия
|07.06.2018 10:47
Неизвестного мужчину насмерть раздавило трактором в Калачевском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в среду на проселке между хутором Голубинский-2 и станицей Клетской опрокинулся трактор Т-25. По предварительным данным, тракторист не справился с управлением и выпал из кабины, когда техника заваливалась на бок. Затем его придавил опрокинувшийся трактор. Он умер от травм на месте аварии. Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего и выясняют обстоятельства случившегося.
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|Происшествия
|07.06.2018 10:34
Один человек погиб и трое пострадали в аварии в Кумылженском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, дорожное происшествие случилось в среду вечером на 4 километре дороги “Хутор Краснянский - станица Глазуновская”. По имеющимся на данный момент сведениям, 37-летний водитель “ВАЗа” четвертой модели выехал на встречную полосу и врезался в молоковоз “ГАЗ”. В результате столкновения 52-летний пассажир легковушки умер на месте, водитель “четверки” и два его пассажира госпитализированы.
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|Расследования
|07.06.2018 10:27
Передано в суд уголовное дело волгоградца, подозреваемого в совершенном 15 лет назад убийстве бездомного. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, в августе 2003 в больницу от железнодорожной станции Волгоград-1 привезли пострадавшего 39-летнего мужчину, в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него закрытую травму живота и разрыв селезенки. Вскоре пациент умер. По этому факту возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Найти виновного долго не получалось. Но спустя почти 15 лет, в апреле этого года, следователи СУ СКР и оперативники МВД вышли на...
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|Происшествия
|07.06.2018 10:08
Пожилая женщина пострадала в ДТП в Центральном районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, по предварительным данным, накануне около восьми вечера 55-летний водитель автобуса “ПАЗ” при повороте с проспекта имени Ленина на улицу Порт-Саида сбил 66-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу на зеленый свет. Женщина с травмами госпитализирована в БСМП №25.
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