ВТБ поддержал развитие группы «Тюменьагромаш»









ВТБ установил группе компаний «Тюменьагромаш» кредитный лимит в размере 800 млн рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в рамках лимита открыты две кредитные линии по 250 млн рублей каждая на срок до 3 лет на цели пополнения оборотных средств компании. Кроме того, ВТБ предоставит банковские гарантии на сумму 300 млн рублей.

Предприятия группы «Тюменьагромаш» занимаются розничной и оптовой продажей сельскохозяйственной техники и оборудования: зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, почвообрабатывающей и посевной техники, жаток и т.д., а также запасных частей, сервисным и гарантийным обслуживанием.

«Уверен, что финансовая поддержка ВТБ будет способствовать эффективному выполнению приоритетных для компании задач, динамичному развитию ее бизнеса и успешному посевному и уборочному сезону для всех предприятий, которые сотрудничают с группой», - отметил руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.



