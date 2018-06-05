В Волгограде чиновников обязали придумать способ вывоза мусора с острова Сарпинский





В управлении Росприроднадзора подтвердили факты, изложенные в публикации «Высоты 102», о захламлении острова Сарпинский отходами и бытовым мусором. Как сообщили информагентству в ведомстве, твердые коммунальные отходы, которые образуются на острове, должны размещаться на ближайшем полигоне, эксплуатируемом ООО «Комус», в Светлоярском районе Волгоградской области. Однако, по информации комитета природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства Волгоградской области, в настоящее время договоров на вывоз отходов с территории острова со специализированной организацией не имеется. Причиной этого является отсутствие технической возможности транспортных средств, вывозящих мусор, для заезда на паромную переправу, говорится в ответе управления. Информация о ранее выявленных свалках на территории острова тем не менее направлена в департамент городского хозяйства мэрии Волгограда для включения в реестр и определения подрядной организации по выполнению работ и проведению конкурсных процедур. В адрес администрации города направлено также предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области обращения с отходами. А в адрес облкомприроды – письмо о необходимости внесения изменения в территориальную схему обращения с отходами с учетом конкретных способов вывоза (утилизации) отходов с острова Сарпинский.

Напомним, о катастрофической ситуации, связанной со скоплением мусора, ИА «Высота 102» сообщало в публикации " В Волгограде к рупнейший в Европе остров тонет в мусоре". Люди жаловались, что вынуждены или свозить мусор на несанкционированную свалку, или сжигать, что категорически запрещено в условиях пожароопасного периода, или даже закапывать его в землю. Самые сознательные вывозили отходы, сколько могли взять, с острова на речном трамвайчике и оставляли в ближайшем мусорном баке. Однако это, по мнению волгоградцев, не является выходом из ситуации. Население острова Сарпинский в летнее время традиционно увеличивается. Так, кроме 16 населенных пунктов, здесь расположены еще 15 садоводческих товариществ. Поэтому накопление мусора происходит каждый день. И что будет на Сарпинском к концу сезона – можно только представить.



