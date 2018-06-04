Реклама на сайте | Мобильная версия
Аналитика
 04.06.2018 20:07

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде гордума может стать «закрытым клубом»



Смотрите сегодня в программе: «прямая линия» с президентом через три дня - у жителей Волгограда свой список тем для вопросов о наболевшем. Депутаты крепко держат мандаты: гордума Волгограда может стать «закрытым клубом». Штурм полиэтиленовых городов: правоохранители Волгоградской области серьезно подошли к проблеме незаконных овощеводов. Местную рекламу убрали с дороги ЧМ: пространство на билбордах освобождают под официальных партнеров ФИФА.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.
Добавьте ИА "Высота 102" в свои источники в Яндекс.Новостях по ссылке: https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=3492

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Реклама
           
 
 
Главные новости недели

В Волгоградской области зажигают новые звездыВ Волгограде «любимый» застройщик обладминистрации просит добавки«Доска позора»: В Волгограде груда стройматериалов грозит спикировать с крыши на головы прохожихВ Волгограде уставшие от обещаний жители своими силами ремонтируют дороги во дворах домовВодителей двух фур оштрафовали за нарушение запрета движения по дорогам Волгоградской области
 
Актуальные интервью и комментарии

В Волгоградской области директора автоколонны вызвали в суд из-за «неприступных» автобусов

Депутата Госдумы от Волгоградской области попросили помочь в создании парка фронтовикам в Городищенском районе

Глава МВД России проинспектировал Волгоград

Прокуратура Камышинского района Волгоградской области возбудила дело об административном правонарушении в отношении директора МУП «Автоколонна городского округа город...

Ветераны села Орловка Городищенского района вот уже два года не могут найти понимания с местной властью по созданию...

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской...

Политика 04.06.2018 20:40

Депутат Госдумы поделилась лайфхаками с молодой политической порослью Волгограда Депутат Госдумы Анна Кувычко в качестве наставника встретилась с участниками кадрового проекта «Единой России» «ПолитСтартап». Об этом сообщает ИА «Высота 102». В команду российского парламентария попали четверо участников предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты Волгоградской городской думы. Встречу со своими подопечными Анна Кувычко начала с приятного презента – каждый из молодых людей получил футболку с символикой проекта. Участников проекта интересовали, прежде всего, тонкости и «подводные камни» публичных выступлений. Депутат поделилась опытом, рассказала об особенностях ведения встреч с населением и важности подготовительной работы (изучения проблематики вопросов, анализе информации, статистических данных и т.д.).  Начинающие политики в ходе...
Прочитана: 711 раз
Общество 04.06.2018 18:52

Апелляционной инстанцией оставлен в силе приговор Среднеахтубинского районного суда Волгоградской области, вынесенный руководителю организации за смертельный несчастный случай на производстве. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Среднеахтубинского районного суда, мужчине предложили подработать на демонтаже здания стропальщиком. Во время погрузки одного из бетонных блоков стрела автокрана задела ветку дерева, в результате чего она  обломилась и упала на голову потерпевшего. Мужчина получил смертельные травмы.  Выяснилось, что владелец фирмы нанял рабочего без документального оформления, без вводного инструктажа по правилам техники безопасности. При этом навыков в порученной ему работе мужчина не имел, как и разрешения на ее выполнения. К тому же работодатель поскупился...
Прочитана: 850 раз
Политика 04.06.2018 18:50

Главный единоросс Волгоградской области объяснил провал депутатов Косолапова и Волоцкова на праймериз Кандидаты недостаточно много уделяли внимания избирателям и проводили малое количество встреч. Такова причина низких результатов главы Волгограда Андрея Косолапова и руководителя фракции «Единой России» в гордуме Алексея Волоцкова на предварительном голосовании, считает секретарь реготделения партии Сергей Горняков. Главный единоросс области, комментируя ИА «Высота 102» причины крайне бледных достижений этих партийцев на праймериз, посоветовал им «впрягаться в избирательную кампанию и полноценно ее отработать». «Я уверен, что они нагонят то отставание, которое допустили на предварительное голосовании. Мы им будем помогать, в хорошем смысле того слова», - заключил Горняков. Напомним, глава Волгограда Андрей Косолапов занял на праймериз последнее 36-ое место среди...
Прочитана: 2580 раз
Общество 04.06.2018 17:00

В Волгограде владельцы элитных иномарок требуют «зеленый» проезд в зону «последней мили» Волгоградские бизнесмены, офисы которых расположены на территории так называемой «последней мили», не хотят расставаться со своими элитными автомобилями и во время проведения матчей ЧМ-2018. Как стало известно ИА «Высота 102», предприниматели обосновывают свое желание «производственной необходимостью». Правда, род деятельности фирм бизнесменов  не всегда предполагает обязательный подъезд на работу на авто, а обусловлен, скорее, привычкой передвигаться в комфортных иномарках.  Например, одна частная структура, оказывающая образовательные услуги, обратилась с заявлением о выдаче автопропусков на автомобили Мерседес Бенц с госномером 777 и на Ауди Кю5 с госномером 888. Другой юридической фирме понадобился автопропуск для двух автомобилей, один из которых Тойота Ланд...
Прочитана: 1930 раз
Расследования 04.06.2018 15:44

В Волгограде убийца пятилетней Сони Четвертновой просит отменить приговор Признанный виновным в убийстве и насильственных действиях сексуального характера над пятилетней Соней Четвертновой Павел Лукьяненко, просит отменить приговор. Как сообщили  ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, апелляционную жалобу на вынесенный облсудом приговор подал его адвокат. Ее основания пока не указаны. Напомним, за совершенное преступление 23 мая Павел Лукьяненко  был приговорен к 20 годам колонии строгого  режима и двум годам ограничения свободы после отбывания срока. 15 сентября прошлого года в Калаче-на-Дону пропала пятилетняя девочка. Как оказалось в тот же день она была убита. Позже выяснится, что во время прогулки Соня встретила Павла Лукьяненко, которого давно знала...
Прочитана: 2424 раз
Общество 04.06.2018 15:04

Это не первый случай в регионе, когда за заключение договоров об оказании ритуальных услуг с определенной фирмой  родственникам обещали "преференции" при оказании услуг, в противном случае --  всяческие проблемы. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском УФАС, на сей раз выдано предупреждение ГБУЗ «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» о запрете доведения работниками Еланского судебно-медицинского отделения ГБУЗ «ВОБСМЭ» до потребителей ритуальных услуг информации о том, что заключение договоров на оказание ритуальных услуг с ИП Рыбушкиным может обеспечить преимущество при получении услуг Еланского судебно-медицинского отделения ГБУЗ «ВОБСМЭ". Основанием выдачи предупреждения УФАС послужили материалы проверки прокуратуры Еланского района Волгоградской области. Сотрудники надзорного...
Прочитана: 1783 раз
Общество 04.06.2018 14:05

Жители Волгоградской области готовят вопросы для «прямой линии» с Путиным 7 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «ОТР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Глава государства ответит на вопросы граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. На сегодняшний день в редакцию ИА «Высота 102» начали поступать десятки звонков от жителей Волгоградской области, которые просят уточнить, каким образом можно обратиться к президенту, чтобы получить ответ на свой вопрос во время «прямой линии». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Кремля, обращения в текстовом виде,...
Прочитана: 2682 раз
Общество 04.06.2018 13:37

Сегодня около часа назад со стадиона «Волгоград Арена» был госпитализирован немецкий телеинженер. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы произошедшего, у 48-летнего мужчины впервые случился приступ эпилепсии. С судорогами иностранного специалиста отправили в больницу скорой помощи №25. Неделей ранее на  волгоградском стадионе произошло ЧП – 46-летний рабочий упал с высоты после удара электротоком. Мужчину также отправили в БСМП №25. Напомним, больница скорой медицинской помощи №25 станет главным медицинским учреждением на время чемпионата мира по футболу. За последние три года в масштабную реконструкцию клиники было вложено 2 млрд рублей. Учреждение оснащено...
Прочитана: 2369 раз
Общество 04.06.2018 13:08

После налета Росгвардии обитатели тепличных трущоб в Волгоградской области не успели уйти под землю Из 200 иностранных рабочих, которые работали в Николаевском районе Волгоградской области, 13 не имели разрешения на трудоустройство. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области,  сотрудники отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции регионального главка, подразделений экономической безопасности, участковые  при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели рейд с использованием вертолета. Выяснилось, что на  сельхозугодиях вблизи села Левчуновка работники из Узбекистана, Китая и Таджикистана выращивали в теплицах овощи. Вместе с семьями и малолетними детьми они жили там же во времянках и землянках. В домиках были оборудованы подземные ходы, по которым гастарбайтеры могли убегать от полицейских проверок. ...
Прочитана: 4557 раз
Общество 04.06.2018 13:05

Доска позора: Кусок крыши жилого дома может рухнуть на головы волгоградцев Жители дома №1 по улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе Волгограда опасаются за свою жизнь и жизнь горожан, на которых может в любую минуту свалиться с крыши торца здания кусок железной крыши. Об этом они заявили ИА «Высота 102», подкрепив свои опасения фотографиями.  «Такое впечатление, что он вот-вот оторвется и рухнет кому-нибудь на голову, - говорят волгоградцы. – Мы позвонили в МЧС, поставили в известность, но пока реакции  никакой. Так что теперь, ждать беды?». Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать...
Прочитана: 2080 раз
Политика 04.06.2018 13:03

Глава Волгограда Андрей Косолапов оказался аутсайдером праймериз «ЕР» Меньше всех голосов избирателей на предварительном голосовании «Единой России» в одномандатных округах Волгограда среди победителей получил глава города Андрей Косолапов. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Пришли на участки, чтобы поддержать своего депутата-градоначальника, чуть более 1400 человек. Это 3,3% избирателей района. Однако ввиду низкой явки в округе №1 Тракторозаводского района, в процентах от общего количества проголосовавших  результат Косолапова выглядит чуть менее провальным – 52%. Для сравнения, коллегу главы города по соседнему округу №2 все того же Тракторозавоского района Ирину Фомину поддержали  2700 человек – это 93% граждан, принявших участие в голосовании на данной территории. Провальные итоги праймериз главы...
Прочитана: 4268 раз
Расследования 04.06.2018 12:47

Уголовное дело в отношении руководителя сельхозпредприятия, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов, передано сегодня в Дзержинский районный суд. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия, в 2013-2015 годах бизнесмен недоплатил более 19,5 миллионов рублей НДС. От уплаты налога он уходил, включая в декларации сведения о закупке сельхозпродукции у четырех фирм, которые, на деле, предпринимательством не занимались. Свою вину 30-летний мужчина полностью признал. Во время следствия были арестованы его счета и недвижимость. Стоимость активов и имущества равна сумме нанесенного ущерба. Уголовное дело расследовали сотрудники регионального СУ СКР. Оперативное сопровождение осуществлялось силами УЭБиПК ГУ...
Прочитана: 1306 раз
Экономика 04.06.2018 12:44 (Обновлено: 04.06.2018 13:29)

В Волгограде «взбесились» цены на бензин В Волгограде «сошли с ума» цены на бензин. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня автолюбителей, которые приехали на заправку «Газпрома» на ул. Глубокоовражной в Центральном районе Волгограда, шокировали новые ценники на бензин марки АИ-95 - без одной копейки 47 рублей.  Еще несколько дней назад бензин этой марки стоил на 2 рубля дешевле. Такая же ситуация, рассказали информагентству волгоградцы, и на других заправках города. Ранее в Волгоградстате сообщали, что с 22 по 28 мая бензин и дизельное топливо в регионе подорожали на 1,5-1,7%. Подорожание топлива как в Волгограде, так и в других субъектах России происходит на фоне ожиданий правительства...
Прочитана: 5641 раз
Общество 04.06.2018 12:35

До первого матча ЧМ -2018 в Волгограде осталось ровно две недели До начала чемпионата мира по футболу 2018 года в России остается  10 дней. Об этом сегодня напомнил на оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, - сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона. По словам главы области, проведение матчей в Волгограде, приезд национальных футбольных сборных, участие в составе официальных делегаций руководителей государств, регионов этих стран, представителей национальных компаний, бизнеса, спортивных функционеров создают уникальную возможность расширить географию и объемы международного сотрудничества. Глава региона поставил задачу проработать и представить предложения о возможном расширении либо начале такого сотрудничества, прежде всего, в социально-экономической, гуманитарной, образовательной сферах, в области туризма и по другим...
Прочитана: 1114 раз
Общество 04.06.2018 12:17

Для жителей миллионного Волгограда откроют всего пять пляжей Причем на одном из них нельзя будет купаться. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы администрации Волгограда, определены следующие зоны отдыха на водных объектах, где разрешено купаться: в Тракторозаводском районе  на правом берегу Волги напротив отеля «Старт» (ул. Грамши, 4), в Советском районе  на правом берегу Волги на набережной им. Тулака, в Кировском районе на левом берегу Волги на острове Сарпинский и в Красноармейском районе на песчаной косе северо-западнее от маяка, расположенного на полуострове Сарептский. Еще одна зона отдыха будет функционировать в Тракторозаводском районе на правом берегу Волги напротив жилого дома №1 по ул. Тракторостроителей,...
Прочитана: 4157 раз


4 июня 20:40
Депутат Госдумы поделилась лайфхаками с молодой политической порослью ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
4 июня 20:07
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде гордума может стать «закрытым клубом» Комментарии10Cмотреть видео
4 июня 18:52
В Волгоградской области за гибель «шабашника» осудили его работодателя
4 июня 18:50
Главный единоросс Волгоградской области объяснил провал депутатов Косолапова и Волоцкова на праймериз Комментарии24Смотреть фотографии
4 июня 17:00
В Волгограде владельцы элитных иномарок требуют «зеленый» проезд в зону «последней мили» Комментарии12Смотреть фотографии
4 июня 15:44
В Волгограде убийца пятилетней Сони Четвертновой просит отменить приговор Комментарии15Смотреть фотографии
4 июня 15:04
В Волгоградской области судмедэксперт лоббировал "родственную" ритуальную фирму Комментарии4
4 июня 14:05
Жители Волгоградской области готовят вопросы для «прямой линии» с Путиным Комментарии28Смотреть фотографии
4 июня 13:37
Инженера из Германии спасают волгоградские врачи Комментарии20
4 июня 13:08
После налета Росгвардии обитатели тепличных трущоб в Волгоградской области не успели уйти под землю Комментарии14Смотреть фотографииCмотреть видео
4 июня 13:05
Доска позора: Кусок крыши жилого дома может рухнуть на головы волгоградцев Комментарии11Смотреть фотографии
4 июня 13:03
Глава Волгограда Андрей Косолапов оказался аутсайдером праймериз «ЕР» Комментарии25Смотреть фотографии
4 июня 12:47
В суде Волгограда сельхозпредприниматель ответит за уход от 20-миллионого налога Комментарии4
4 июня 12:44
В Волгограде «взбесились» цены на бензин Комментарии51Смотреть фотографии
4 июня 12:35
До первого матча ЧМ -2018 в Волгограде осталось ровно две недели Комментарии12Смотреть фотографии
4 июня 12:17
Для жителей миллионного Волгограда откроют всего пять пляжей Комментарии25Смотреть фотографии
4 июня 11:31
В Волгограде водитель автобуса сбывал наркотики на остановках Комментарии5
4 июня 11:19
Погибшему в крушении летательного аппарата в Волгоградской области было 75 лет Комментарии10Смотреть фотографии
4 июня 10:45
В Волгограде на пьедестал победителей праймериз «ЕР» взошли действующие депутаты Комментарии44Смотреть фотографии
4 июня 09:12
Волгоградская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства падения дельталета Комментарии19
4 июня 07:17
Дельтаплан разбился в Волгоградской области - пилот погиб Комментарии14Смотреть фотографии
4 июня 06:29
В Волгоградской области закрыли сайт, обучающий налоговым махинациям Комментарии16
3 июня 23:16
Стали известны самые пассивные районы Волгограда по участию в предварительном голосовании «ЕР»
3 июня 21:24
В Волгограде на праймериз «Единой России» пришли 80 тысяч горожан
3 июня 17:09
Волгоградцы рисуют образ будущей гордумы: в приоритете – молодость, энергичность и заботаCмотреть видео
3 июня 17:08
«Скотный двор»: Селяне в Волгоградской области не хотят жить на кладбище животныхCмотреть видео
3 июня 14:18
В Волгоградской области суд обязал администрацию Котово осветить автомобильную дорогу
3 июня 14:15
Испускающий оранжевый смог цех завода в Волгограде «окружили» башенные краныСмотреть фотографии
3 июня 05:06
В Волгограде предпринимателя наказали за продажу поддельных спортивных брендов
2 июня 21:11
В Волгоградской области директора автоколонны вызвали в суд из-за «неприступных» автобусовCмотреть видео
Аналитика
4 июня 20:07
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде гордума может стать «закрытым клубом» Комментарии10Cмотреть видео
3 июня 17:08
«Скотный двор»: Селяне в Волгоградской области не хотят жить на кладбище животныхCмотреть видео
1 июня 20:44
Юные таланты Волгоградской области - на пути к вершинам успехаCмотреть видео
1 июня 20:04
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде глава Минприроды поучаствовал в мозговом штурме на тему спасения Волги Комментарии4Cмотреть видео
31 мая 20:00
«Высота 102 ТВ»: Волонтеры и губернатор Волгоградской области обменялись зарядами бодрости Комментарии7Cмотреть видео
30 мая 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде приближение ЧМ оживило дисплеи на автобусных остановках Комментарии6Cмотреть видео
30 мая 09:21
В Волгоградской области стали чаще умирать от болезней органов дыхания и сосудов Комментарии23
29 мая 20:05
«Высота 102 ТВ»: Позиция регионального Роспотребнадзора по опасным овощам заставила депутатов нервничать Комментарии4Cмотреть видео
29 мая 15:13
Все выше и выше: Цены на бензин в Волгоградской области продолжают расти Комментарии42
28 мая 20:01
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде чекисты бесшумно отметили вековой юбилей УФСБCмотреть видео
28 мая 13:16
В Росстате назвали самых «дорогих» бюджетников Волгоградской области среди регионов ЮФО Комментарии22
27 мая 17:50
Эх, прокачу!: В "час пик" автобусы в Волгограде превращаются в душегубки Комментарии23Cмотреть видео
25 мая 20:49
«Высота 102 ТВ»: Инвесторов из Японии завлекают потенциалом площадки волгоградского «Химпрома» Комментарии5Cмотреть видео
24 мая 20:01
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде основательно взялись за городских клещей Комментарии2Cмотреть видео
23 мая 20:08
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде мечты сбываются одна за другойCмотреть видео
22 мая 20:00
«Высота 102 ТВ»: Крупный предприниматель продолжает терять в Волгограде собственностьCмотреть видео
22 мая 10:40
Повышение цен на бензин докатилось до Волгоградской области Комментарии75Смотреть фотографии
22 мая 05:50
Долг Волгоградской области подрос Комментарии26
21 мая 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде перед ЧМ мощно ускорились в деле благоустройства Комментарии1Cмотреть видео
20 мая 17:27
Несобачья жизнь: В Волгоградской области чиновники предложили помощь приютам для бездомных животных Комментарии5Cмотреть видео
18 мая 20:04
«Высота 102 ТВ»: Улицы Волгограда встретят гостей ЧМ-2018 «по-английски»Cмотреть видео
17 мая 20:14
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде Валентина Матвиенко зарядила местную власть на новые свершения Комментарии13Cмотреть видео
16 мая 20:01
«Высота 102 ТВ»: В тепличных хозяйствах Волгоградской области нашли тайники с подозрительными химикатами Комментарии5Cмотреть видео
15 мая 20:29
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде главного патологоанатома региона поймали за руку в морге Комментарии3Cмотреть видео
14 мая 20:05
«Высота 102 ТВ»: В центре Волгограда в ряд выстроились колокола собора Александра НевскогоCмотреть видео
11 мая 20:00
«Высота 102 ТВ»: Английский журналист расскажет болельщикам туманного Альбиона правду о ВолгоградеCмотреть видео
10 мая 20:13
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде УК «темнят» под носом у контролирующих органов Комментарии1Cмотреть видео
10 мая 12:59
В Волгограде в преддверии ЧМ-2018 съемное жилье падает в цене Комментарии3Смотреть фотографии
10 мая 12:13
В Волгоградской области в этом году по сокращению уволили почти тысячу человек Комментарии18Смотреть фотографии
8 мая 20:04
«Высота 102 ТВ»: Губернатор Волгоградской области заставляет жителей поверить в магию любимой фразы Комментарии3Cмотреть видео
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда
Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
Реклама

     

 
День 4 Июня, Пн
Волгоград
Облачно, температура 26..28 С, давление 742..744 мм рт.ст., ветер Юго-Западный, 5 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
4 Июня, Пн
1 $ 62.2056 руб.
1 € 72.7183 руб.
1 GBP 82.5904 руб.
1 CHF 63.0185 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
 
   

 

 

Обсуждают в форуме

Депутаты посчитали замглавы Роспотребнадзора по Волгоградской области марсианкойКомментарии56
В Волгограде «взбесились» цены на бензинКомментарии51
Владельцев тепличных "китай-городов" в Волгоградской области заподозрили в коррумпированных связяхКомментарии49
В Волгограде на пьедестал победителей праймериз «ЕР» взошли действующие депутатыКомментарии44
Все выше и выше: Цены на бензин в Волгоградской области продолжают растиКомментарии42
В Волгограде муниципальным служащим сохранят зарплату за «футбольные» выходныеКомментарии41
Докатились: Болельщиков из Волгоградской области оставили на обочине маршрутов ЧМ-2018Комментарии38
В Волгоградской области повысили прожиточный минимумКомментарии31
В Волгограде скандальный застройщик «ЗЖБИК» признан банкротомКомментарии29
Жители Волгоградской области готовят вопросы для «прямой линии» с ПутинымКомментарии28
В Волгограде изучат финансовую отчетность фонда капремонтаКомментарии27
В Волгограде сотрудники ГИБДД и "Ночные волки" рассказали байкерам о безопасности на дорогеКомментарии26
Катера Каспийской флотилии переброшены из Астрахани в Керчь для охраны Крымского мостаКомментарии26
Для жителей миллионного Волгограда откроют всего пять пляжейКомментарии25
Глава Волгограда Андрей Косолапов оказался аутсайдером праймериз «ЕР»Комментарии25

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде глава Минприроды поучаствовал в мозговом штурме на тему спасения ВолгиКомментарии4
Просмотров: 18431
В Волгоградской области директора автоколонны вызвали в суд из-за «неприступных» автобусов
Просмотров: 17762
«Скотный двор»: Селяне в Волгоградской области не хотят жить на кладбище животных
Просмотров: 15410
Юные таланты Волгоградской области - на пути к вершинам успеха
Просмотров: 9024
Испускающий оранжевый смог цех завода в Волгограде «окружили» башенные краны
Просмотров: 6420
Водителей двух фур оштрафовали за нарушение запрета движения по дорогам Волгоградской области
Просмотров: 5960
Глава МВД России проинспектировал Волгоград
Просмотров: 5833
В Волгоградской области зажигают новые звезды
Просмотров: 5822
Депутата Госдумы от Волгоградской области попросили помочь в создании парка фронтовикам в Городищенском районе
Просмотров: 5465
Волгоградцы рисуют образ будущей гордумы: в приоритете – молодость, энергичность и забота
Просмотров: 5400

Рекомендуемые к прочтению новости

Жизнь кошачья: спасенная волгоградцем одноглазая Муха принесла радость в новый дом
Рекомендации: +56 / 9-
Испускающий оранжевый смог цех завода в Волгограде «окружили» башенные краны
Рекомендации: +50 / 8-
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде глава Минприроды поучаствовал в мозговом штурме на тему спасения ВолгиКомментарии4
Рекомендации: +34 / 25-
В Волгограде руководителя двух УК отправили в СИЗОКомментарии16
Рекомендации: +34 / 20-
Владельцев тепличных "китай-городов" в Волгоградской области заподозрили в коррумпированных связяхКомментарии49
Рекомендации: +34 / 7-
Докатились: Болельщиков из Волгоградской области оставили на обочине маршрутов ЧМ-2018Комментарии38
Рекомендации: +33 / 9-
«Высота 102 ТВ»: Волонтеры и губернатор Волгоградской области обменялись зарядами бодростиКомментарии7
Рекомендации: +31 / 17-
Роуминг, гудбай: абоненты перестали бояться пользоваться интернетом в зарубежных странах
Рекомендации: +31 / 5-
В Волгоградской области расследуют причину гибели трехлетнего ребенкаКомментарии8
Рекомендации: +30 / 2-