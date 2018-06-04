«Высота 102 ТВ»: В Волгограде гордума может стать «закрытым клубом»







Смотрите сегодня в программе: «прямая линия» с президентом через три дня - у жителей Волгограда свой список тем для вопросов о наболевшем. Депутаты крепко держат мандаты: гордума Волгограда может стать «закрытым клубом». Штурм полиэтиленовых городов: правоохранители Волгоградской области серьезно подошли к проблеме незаконных овощеводов. Местную рекламу убрали с дороги ЧМ: пространство на билбордах освобождают под официальных партнеров ФИФА.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.