



Подозрительный объект капитального строительства, возводимый ударными темпами в поселке Рыбачий Среднеахтубинского района, признан самовольным. Такое решение вынесла комиссия по вопросам самостроя на территории муниципального образования. Об этом ИА «Высота 102» сообщил первый замглавы администрации района Анатолий Кузьмин. «До конца этой недели будет подан иск в Краснослободский районный суд о приостановке строительства и сносе данного строения», - пояснил чиновник.

Примечательно, что объект из металлоконструкций и силикатного кирпича на улице Центральной в хуторе Рыбачий возводится уже не первый месяц. Площадь участка составляет 17 соток. По подозрениям местных жителей, по-соседству с ними может появиться цех для хранения замороженных продуктов или даже производства мороженого. На сегодняшний день уже возведены три высоких сооружения и даже смонтирована кровля. Земельный участок, на котором развернулась стройка, предназначен для индивидуального жилищного строительства. Его собственником является физическое лицо по фамилии Васильев. От комментариев по телефону корреспонденту информагентства мужчина отказался.













Впервые о самовольном по всем признакам строительстве «Высота 102» сообщила 6 мая текущего года. Жители Рыбачьего тогда рассказали журналистам, что направили обращения в администрацию района, облкомприроды и прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. Граждане опасались, в том числе, за экологию поселка и любимой поймы. Проверка надзорного органа показала, что на объект, строящийся в водоохранной зоне в границах природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», отсутствует разрешительная документация. Специалисты регионального комитета природных ресурсов также обнаружили нарушения - положенной по закону экологической экспертизы проектной документации объекта капитального строительства не проводилось.

ИА «Высота 102» будет следить за развитием событий.



