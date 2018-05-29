За последнюю неделю средние цены на бензин в Волгоградской области выросли еще больше. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные ведомства по состоянию на 28 мая, литр дизельного топлива стоит уже 42,83 рубля, тогда как неделю назад его цена была 42,12 рубля за литр. Бензин марки АИ-92 стоит 41,05 рубля за литр, а неделю назад он был дешевле и стоил 40,49 рубля за литр. Цена литра бензина марки АИ-95 за прошедшую неделю поднялась с отметки 44,03 рубля за литр до 44,81 рубля за литр. А цена бензина марки АИ-98, вероятно, скоро перейдет 50-рублевый рубеж: сегодня он стоит 49,75 рубля за литр, а неделю назад стоил 49,30 рубля за литр.



