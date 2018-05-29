Новым тренером "Ротора-Волгограда" стал Роберт Евдокимов

Известный российский тренер Роберт Евдокимов стал главным наставником "Ротора-Волгограда", сообщает ИА "Высота 102". Об этом заявил сегодня на пресс-конференции генеральный директор клуба Андрей Рекечинский.

Что касается планов на сезон и перспективы команды остаться в ФНЛ, Андрей Рекечинский заявил: “С полной уверенностью мы сможем говорить об этом, когда будет официальная информация от футбольной национальной лиги. Но я верю - останется”.

Как отметил гендиректор “Ротора-Волгограда”, перед новым тренером стоит цель - вывести клуб на верх турнирной таблицы. Он должен находиться не ниже восьмой строчки.

По словам самого Евдокимова, сейчас перед ним много задач, но самое главное - отбор игроков. Нужно сохранить тех членов команды, кто сможет выполнить поставленные задачи, а также набрать хорошее пополнение. Озвучивать конкретные фамилии ни новый главный тренер, ни руководитель клуба не стали, но в тоже время Александр Рекечинский подчеркнул, что кандидатура каждого игрока будет обсуждаться совместно, но решающее слово будет оставаться за главным тренером. К тому же многое, по словам Роберта Евдокимова, покажут сборы. Первые пройдут в Абрау-Дюрсо.

Стиль игры команды - атакующий или защитный, будет во многом зависеть от команды соперника. “Мы будем пытаться играть в сбалансированный футбол. Если будет надо сыграть от обороны - будем играть в обороне, надо будет играть позиционную атаку - будем играть позиционную атаку”, - говорит Роберт Евдокимов.

Отметим, что тренер, закончивший в 1988 году волгоградскую школу-интернат спортивного профиля, сегодня известную как колледж олимпийского резерва, отнесся к своему назначению с воодушевлением. "Я здесь учился. Я мечтал быть в этой команде, и моя мечта свершилась 30 лет спустя”, - говорит новый наставник "Ротора-Волгограда".











Ранее Роберт Евдокимов работал в Казахстане, где занимался подготовкой костанайского “Тобола”. Работая с ФК “Оренбург” (в 2016-2017 годах команда называлась “Газовик” - прим.ред.), он дважды становился лучшим тренером ФНЛ в сезонах 2014/2015 и 2015/2016 годов. Так, под его началом, в 2016 году “Газовик” досрочно занял первое место в ФНЛ и вышел в Премьер-лигу.