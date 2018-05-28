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Аналитика
 28.05.2018 20:01

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде чекисты бесшумно отметили вековой юбилей УФСБ




Смотрите сегодня в программе: целый век прошел со дня начала истории волгоградских чекистов и погранслужбы ФСБ. Долги и обманутые дольщики: скандальное ОАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» признали банкротом. Огнеопасные отходы: мусорные полигоны в Волгограде и Калаче - на - Дону периодически становятся очагами возгораний. Мотобезопасность: дорожные полицейские Волгограда и «Ночные волки» объединились для рейда по выявлению нарушителей на мототранспорте.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19:00  в будние дни.  
Добавьте ИА "Высота 102" в свои источники в Яндекс.Новостях по ссылке: https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=3492

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Происшествия 28.05.2018 19:16

Мужчина погиб в аварии в Палласовском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ночью на дороге "Палласовка-Кайсацкое" около хутора Королевка 36-летний водитель “Лады Самары” превысил скорость и потерял управление.  Машина перевернулась. В результате ДТП мужчина скончался на месте. По имеющимся сведениям, ранее он был лишен водительских прав. 
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Телеком 28.05.2018 17:38

Роуминг, гудбай: топ-5 событий за рубежом, которым стоит посвятить отпуск В 40 популярных странах новая опция МегаФона «Роуминг, гудбай» позволяет использовать интернет, связь и SMS по домашним ценам. Конечно, главным поводом посетить то или иное государство является его история, природа и яркие события. Представленный рейтинг пяти веселых праздников в странах зоны «Роуминг, гудбай» поможет быстрее выбрать место для летнего отпуска. Итак, специалисты компании «МегаФон» советуют читателям ИА «Высота 102».  «Фестиваль Сардин», 12-14 июня. Лиссабон, Португалия. В середине июня столица Португалии чествует покровителя города ─ святого Антония. В Лиссабоне устраивается «пир на весь мир», правда, разнообразием меню не отличается — в эти дни все едят сардины. ...
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Расследования 28.05.2018 17:26

К 3 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен житель Красноармейского района Волгограда, устроивший забег с прыжками по капотам чужих автомобилей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, мужчине ужесточили наказание за умышленное повреждение имущества. Ранее районный суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, но гособвинение приговор обжаловало, посчитав его несправедливым ввиду чрезмерной мягкости. В суде установлено, что мужчина совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. На улице из хулиганских побуждений он запрыгнул на капот припаркованного автомобиля, стал по нему бегать, а затем перепрыгнул на крышу...
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Происшествия 28.05.2018 16:09

Сегодня около 14 часов на стадионе «Волгоград Арена» 46-летний мужчина получил электротравму, после чего упал с высоты. Как стало известно ИА «Высота 102», при падении электрик ушибся позвоночником. Рабочего госпитализировали в БСМП №25.
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Борьба с коррупцией 28.05.2018 15:48

Роспотребнадзор опубликовал сведения о доходах за 2017 год руководителей региональных управлений и главных врачей учреждений и предприятий ведомства. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области Ольга Зубарева задекларировала годовой доход в размере 1 миллион 539 тысяч рублей. Ее заместитель Евгений Резников представил сведения о доходе в 893 тысячи рублей. Еще один заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Ирина Климина задекларировала около 600 тысяч рублей. Директор ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт» Андрей Топорков показал доход почти в 3 миллиона рублей. Максим Скаковский - главный...
Прочитана: 6716 раз
Общество 28.05.2018 15:15

В Волгограде скандальный застройщик «ЗЖБИК» признан банкротом Сегодня арбитражный суд Волгоградской области признал банкротом ОАО «Завод железобетонных изделий и конструкций». Как сообщает ИА «Высота 102», в отношении предприятия введено конкурсное производство. Заявителем выступило ООО «Электромера», которому завод должен почти 470 тысяч рублей. Однако, очевидно, что общая сумма кредиторской задолженности «ЗЖБИКА» исчисляется, как минимум, шестизначными суммами. Только на сайте управления Федеральной службы судебных приставов по региону можно найти данные о 64 исполнительных производствах, в том числе, по взысканию с завода долгов по зарплате. Напомним, в ноябре 2017 года в офисах и по местам жительства руководителей и учредителей фирм, входящих в группу компаний ОАО «ЗЖБИК» в рамках...
Прочитана: 4404 раз
Спорт 28.05.2018 14:42

Приказ о государственной аккредитации общественной организации Федерации футбола Волгоградской области подписан председателем комитета физической культуры и спорта Александром Глиняновым. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, аккредитация организации действует до 21 мая 2019 года.  Напомним, в сентябре прошлого года Александр Глинянов приостановил аккредитацию организации, высказав претензии по отчетности и работе федерации. В свою очередь, руководитель федерации Рохус Шох считал недостаточной работу комитета в сфере развития детского и массового футбола. При этом в Российском футбольном союзе даже на период замораживания аккредитации подтверждали полномочия организации на эксклюзивное право осуществления футбольной деятельности от лица РФС на территории региона.
Прочитана: 1154 раз
Экономика 28.05.2018 14:22

Лучшие работники АО «КАУСТИК» в свой профессиональный праздник получили высокие государственные награды Указом Президента Российской Федерации пятеро сотрудников волгоградского «КАУСТИКа» за достигнутые трудовые успехи награждены государственными наградами. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за успехи в области химической промышленности и многолетнюю добросовестную работу награжден аппаратчик электролиза Александр Мельник. Почетное звание «Заслуженный химик РФ» присвоено контролеру качества продукции и технологического процесса Надежде Арининой, аппаратчику синтеза Владимиру Сыченко, старшему мастеру отделения Валерию Цыганкову. Награды химикам вручил в администрации Волгоградской области вице-губернатор - руководитель аппарата губернатора Евгений Харичкин. «Государственные награды вручаются людям, внесшим наибольший вклад...
Прочитана: 1070 раз
Общество 28.05.2018 13:38

В Волгограде сотрудники ГИБДД и "Ночные волки" вместе ловили байкеров-нарушителей Волгоградская госавтоинспекция вышла в рейд на мотолюбителей-нарушителей ПДД. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, сотрудники ГИБДД вместе с представителями мотоклуба “Ночные волки” на рокадной дороге проверяли у байкеров  документы, беседовали с водителями о необходимости защитной экипировки и мотошлемов. Это происходило в рамках профилактического мероприятия “Мототранспорт”. Отметим, что по данным ГИБДД, с началом мотосезона увеличилось количество ДТП с участием мотолюбителей. Их причиной, чаще всего, были грубые нарушения правил дорожного движения. Так, только в этом сезоне в авариях в городе уже погибли четыре мотоциклиста. Последнее громкое происшествии случилось полторы недели назад - тогда погиб 34-летний мотолюбитель и...
Прочитана: 3051 раз
Аналитика 28.05.2018 13:16

Зарплата научных сотрудников Волгоградской области – самая высокая среди регионов ЮФО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата за январь-март 2018 года, они зарабатывают в среднем 60045 рублей. По уровню зарплат других категорий бюджетников Волгоградская область на фоне других регионов округа выглядит порой  как «середнячок», а иногда занимает и отстающие позиции. В частности, средняя зарплата врачей Волгоградской области составляет 53117 рублей, это немногим больше-меньше, чем в других регионах. Работники культуры в нашем регионе зарабатывают в среднем 27337 рублей, а больше всего этот показатель в Севастополе – 29627 рублей.  А вот по уровню средних зарплат учителей, воспитателей и...
Прочитана: 2430 раз
Экономика 28.05.2018 13:10

Компания «Сады Придонья» стала партнером Всероссийского марафона Более 250 спортсменов со всей России и из других стран мира вышли на супердистанцию вокруг озера Эльтон Волгоградской области. С утра бегуны стартовали на дистанции 42 и 2 км, а самые выносливые начали свой марафон поздно вечером, чтобы взять дистанции в 82 и 164 км.  «Сады Придонья», партнер ультрамарафона, предоставила соковую продукцию для каждого участника соревнования, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.  «Дистанцию в 82 км в этом году наши участники бежали впервые, — говорит организатор Вячеслав Глухов. — А вот что касается маршрута в 164 км, то здесь уже есть рекорд, его установил Антон...
Прочитана: 506 раз
Происшествия 28.05.2018 13:01

В Волгоградской области горящая свалка подпортила жителям Калача-на-Дону выходные Уже не впервые за эту весну в Калаче-на-Дону закрытый пару лет назад полигон ТБО стал очагом возгорания. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональной общественной организации «Спортивное достояние», сильное задымление и местами открытое пламя на свалке волонтеры заметили в минувшую субботу, 26 мая. Из-за порывистого ветра пламя перекинулось на степь. Местные жители в полной мере «насладились» ароматами дымящего мусора и жженой травы. Устойчивый запах гари, по словам калачевцев, ощущался по всему городу. В пресс-службе ГУ МЧС по региону заявили, что сообщение о возгорании сухой растительности поступило в 14.39. В 19.00 пожар...
Прочитана: 2883 раз
Общество 28.05.2018 12:10

Заплатить штраф за ненадлежащее исполнение полномочий придется начальнику отдела по опеке и попечительству администрации Красноармейского района Галине Гришановой. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 19 марта этого года в отдел с заявлением об установлении опеки над 8-летней сестрой обратился житель Хабаровска. До этого времени девочка жила в Волгограде. Но мать страдала тяжелым заболеванием и не могла ухаживать за ребенком. Отец девочки с семьей не жил, больше года не было известно о его местонахождении. Молодой человек должен был вскоре вернуться в Хабаровск, и его сестра могла остаться без попечения взрослых. Поэтому он не раз обращался...
Прочитана: 1406 раз
Экономика 28.05.2018 12:06

Только в мае в отношении 258 жителей Волгограда и области вынесены решения об ограничении выезда за границу из-за долгов по оплате за электроэнергию. Данная мера применена судебными приставами в обеспечение исполнения судебных решений по иску ПАО «Волгоградэнергосбыт». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, суммарный долг за потребленную электроэнергию ограниченных в выезде абонентов превысил 23,8 млн. рублей. Такая мера в рамках исполнительного производства призвана покончить с парадоксальной ситуацией, когда «забывчивые» абоненты могут себе позволить дорогостоящий вояж за рубеж, но не находят средств для погашения долга за потребленную коммунальную услугу, исправно поставляемую для них энергетиками. Ограничение снимается одновременно с окончанием...
Прочитана: 840 раз
Происшествия 28.05.2018 11:27

По подозрению в хищении дорогой иномарки в Волгограде задержан безработный житель Уфы. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в полицию обратился сотрудник компании, занимающейся прокатом автомобилей. По его словам, к ним обратился мужчина 40 лет, житель Башкирии. Он на два дня арендовал “Toyota Land Cruiser 200”, якобы для поездки в командировку. Но после окончания срока аренды машину не вернул и пропал со связи. Расследованием занимались сотрудники отдела полиции № 8. Они вышли на след подозреваемого. Мужчину задержали в Уфе и доставили в Волгоград. Он признался в том, что похитил машину для продажи. Сейчас идет поиск самой иномарки....
Прочитана: 1453 раз


28 мая 20:01
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде чекисты бесшумно отметили вековой юбилей УФСБCмотреть видео
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День 28 Мая, Пн
Волгоград
температура 24..26 С, давление 751..753 мм рт.ст., ветер Северо-Западный, 5 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
28 Мая, Пн
1 $ 61.6659 руб.
1 € 72.1183 руб.
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1 CHF 62.1194 руб.
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