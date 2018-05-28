









Смотрите сегодня в программе: целый век прошел со дня начала истории волгоградских чекистов и погранслужбы ФСБ. Долги и обманутые дольщики: скандальное ОАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» признали банкротом. Огнеопасные отходы: мусорные полигоны в Волгограде и Калаче - на - Дону периодически становятся очагами возгораний. Мотобезопасность: дорожные полицейские Волгограда и «Ночные волки» объединились для рейда по выявлению нарушителей на мототранспорте.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19:00 в будние дни.