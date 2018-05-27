Зарплата научных сотрудников Волгоградской области – самая высокая среди регионов ЮФО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата за январь-март 2018 года, они зарабатывают в среднем 60045 рублей. По уровню зарплат других категорий бюджетников Волгоградская область на фоне других регионов округа выглядит порой как «середнячок», а иногда занимает и отстающие позиции. В частности, средняя зарплата врачей Волгоградской области составляет 53117 рублей, это немногим больше-меньше, чем в других регионах. Работники культуры в нашем регионе зарабатывают в среднем 27337 рублей, а больше всего этот показатель в Севастополе – 29627 рублей.

А вот по уровню средних зарплат учителей, воспитателей и социальных работников Волгоградская область – в числе аутсайдеров. Так, меньше всего воспитателей Волгоградской области (26992 рубля) получают представители этой профессии лишь в Калмыкии и Адыгее. Учителя Волгоградской области в среднем зарабатывают 26496 рублей – меньше тоже лишь в Калмыкии и Адыгее. Средняя зарплата социальных работников Волгоградской области в первом квартале – 26107 рублей. Это больше, чем в Калмыкии, Адыгее и Крыму, но меньше, чем в других регионах ЮФО.



