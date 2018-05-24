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Экономика
 25.05.2018 11:10

На форуме в Санкт-Петербурге обсудили будущее волгоградского завода "Химпром"



Развитие промышленной площадки волгоградского завода-банкрота "Химпром" сегодня представители делегации Волгоградской области на Петербургском международном экономическом форуме обсудили с потенциальными инвесторами. Как сообщил ИА "Высота 102" участник форума - заместитель главы региона Владимир Шкарин,  губернатор Андрей Бочаров  в рамках деловой программы ПМЭФ провел переговоры с президентом японской компании "Marubeni Corporation" Тэруо Асада и руководителем российской компании "AEON Corporation" Романом Троценко. В ходе переговорного процесса обсуждался вопрос о создании на площадке "Химпрома" нового современного химического предприятия. Объем инвестиций только на первом этапе создания этого производства ожидается на уровне 40 миллиардов рублей ( 600 млн долларов). 
Отметим, что "Marubeni Corporation" входит в пятерку крупнейших инвесторов Японии и топ-200 мирового рейтинга. Компания из страны восходящего солнца интерес с будущему волгоградского завода проявляет впервые в отличие от компаний Романа Троценко. Напомним, что в августе прошлого года фамилия этого бизнесмена уже звучала в числе потенциальных инвесторов "Химпрома". Тогда сообщалось, что компанией ООО "Джи Ти ЭМ 1", действующей от лица корпорации "АЕОН", прорабатывается возможность развития промышленной площадки ВОАО "Химпром" в части организации производства карбида кальция, хлорной извести и метанола. Заметим, что в настоящее время переговорный процесс о будущем промплощадки ликвидируемого завода-гиганта продолжается.

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В Волгограде освятили 18 колоколов строящегося собора Александра Невского
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«Ночь музеев» в Волгограде подарила горожанам возможность увидеть шедевры из запасников
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Магазин "МАН" у стройплощадки собора в центре Волгограда перестал быть частной собственностьюКомментарии48
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«Высота 102 ТВ»: В Волгограде мечты сбываются одна за другой
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