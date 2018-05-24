В Волгограде выборы депутатов гордумы пройдут под оком надзора





Полномочия избирательной комиссии городского округа Волгоград могут быть возложены на территориальную избирательную комиссию Дзержинского района города-героя. Как сообщает ИА «Высота 102», с такой просьбой обратились депутаты Волгоградской гордумы к председателю Волгоградской областной избирательной комиссии Виктору Черячукину. Выбор территориальной избирательной комиссии Дзержинского района Волгограда для осуществления полномочий горизбиркома можно назвать необычным. Традиционно после того, как был упразднен Волгоградский горизирком, данные функции осуществляла ТИК Кировского района. Однако, как известно, с данной комиссией, когда ею руководил находящийся ныне в международном розыске Олег Серенко, был связан ряд скандалов. Напомним, журналисты ИА «Высота 102» заставали сотрудников ТИК Кировского района в ночное время за сомнительными операциями с открепительными удостоверениями. А так называемый подсчет голосов в здании комиссии, проведенный после выборов в 2013 году депутатов гордумы, и вовсе можно считать наглядной картинкой, как можно в открытую и цинично попирать закон. Тогда, напомним, процессом руководил отстраненный к тому времени от должности председателя ТИК Кировского района Олег Серенко, по указанию которого не принимались мешки с бюллетенями и протоколами от участковых комиссий, а самих председателей УИК отправляли домой без сдачи документов. Недавно ТИК Кировского района вновь оказалась в центре скандала и даже уголовного дела, связанного с излишним перечислением денежных средств одному из сотрудников комиссии.

Интересно, что ТИК Дзержинского района располагается, впрочем, как и ТИК Кировского района, в здании районной администрации. А по соседству, как известно, в Дзержинском районе находится Волгоградская областная прокуратура. Так что бдить за законностью соблюдения закона о выборах будет уже проще.



