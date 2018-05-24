Отцы и дети: Династии - в органах власти Волгоградской области

Семейные династии в органах власти Волгоградской области - не редкость. Например, сын заместителя губернатора Волгоградской области Александра Блошкина - Сергей Александрович Блошкин работает заместителем главы администрации Дзержинского района Волгограда и является начальником отдела ЖКХ. Официальный доход Сергея Блошкина за 2017 год составил около 600 тысяч рублей, в списке имущества - квартира (почти 150 кв м) и легковые автомобили: Chevrolet Aveo, Mercedes-Benz C 180 и Mercedes-Benz 313 Sprinter.

Дочь замгубернатора Блошкина, как стало известно ИА "Высота 102", трудоустроена консультантом в Волгоградской областной думе.

А супруга заместителя руководителя аппарата губернатора Валерия Бахина в прошлом году возглавила ГУП "Волгофарм".

Напомним, Валерий Бахин до назначения на должность заместителя руководителя аппарата губернатора был председателем регионального комитета по регулированию контрактной системы в сфере госзакупок. Семейный доход Бахиных в 2017 году составил почти 4,5 млн рублей. В списке собственности Валерия Бахина - 2 земельных участка (3000 и 1500 кв м) и жилой дом (186 кв м). Директор ГУП «Волгофарм» Елена Бахина владеет двумя квартирами и двумя автомобилями - Toyota Venza и Audi A3.





Можно также вспомнить, что обладателями мандатов депутатов областного и городского парламентов являются дети бывших или действующих народных избранников - Алексей Михеев (сын находящегося в федеральном розыске экс-депутата Госдумы Олега Михеева), Дмитрий Федюшкин (сын депутата облдумы Сергея Федюшкина), Михаил Струк (сын бывшего депутата облдумы Владимира Струка, а ныне советника губернатора Волгоградской области), Иосиф Ефремов (сын депутата облдумы Ирины Соловьевой), Иван Мордвинцев (сын экс-депутата, а ныне председателя КСП Волгограда Александра Мордвинцева). Кстати, сын руководителя аппарата Волгоградской областной думы Андрей Шефатов, будучи еще студентом, тоже регистрировался кандидатом на выборах депутатов гордумы V созыва, но в результате оказался начальником отдела в региональном комитете ЖКХ.

В свое время был трудоустроен на должность консультанта отдела одной из районных администраций и сын бывшего сити-менеджера Волгограда Владимира Собакаря, но закончилось все не очень хорошо - против чиновника возбудили дело о получении должностным лицом взятки за незаконное бездействие. О передаче дела в суд областное СУ СКР пока не сообщало.

Не исключено, что в коридорах власти Волгоградской области «окопалось» еще немало родственников бывших и нынешних депутатов и чиновников. Возможно, многие из них действительно являются ценными специалистами, а кто-то занимает место совсем по иному принципу. В любом случае, в редакции ИА «Высота 102» надеются, что бдительные читатели молчать не станут и непременно расскажут журналистам о самых вопиющих фактах трудоустройства по-семейному.