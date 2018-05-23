«Высота 102 ТВ»: В Волгограде мечты сбываются одна за другой

Смотрите сегодня в программе: у губернатора Волгоградской области снова появился повод радостно сказать: «Мечты сбываются!». Расплескалась синева: у Волгоградской городской думы есть перспектива стать политически стерильной от оппозиции. Приговор убийце ребенка: в областном суде поставили точку в деле о страшной гибели пятилетней девочки из Калача-на-Дону. ГК «Чистый город» делает ставку на чудо - мусоровозы: новая техника прибыла в Волгоград.















Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19:00 в будние дни.