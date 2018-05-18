В дни проведения матчей ЧМ-2018 в Волгограде арбитражный суд закроется для посетителей

Арбитражный суд Волгоградской области в дни проведения матчей ЧМ-2018 не будет принимать документы – исковые заявления, ходатайства и т.д. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, тот же иск можно будет подать лишь с помощью электронного сервиса – «Мой арбитр». При этом сотрудники арбитража будут работать в обычном режиме. Ограничение доступа в здание связано, как пояснили в суде, с усилением мер безопасности и включения места расположения суда в перечень улиц, попадающих под ограничение дорожного движения в период проведения матчей.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что Волгоградский облсуд будет работать в обычном режиме 18, 22, 25 и 28 июня. Выходными эти дни объявлены согласно постановлению администрации Волгоградской области. Однако суды являются федеральными структурами и вполне логично, что действия решений органов исполнительной власти на сотрудников данных учреждений не распространяется.



