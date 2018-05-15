СУ СКР по Волгоградской области: главного патологоанатома региона задержали за "откаты"





Главного врача ГБУЗ "Волгоградское патологоанатомическое бюро Волгоградской области" Вадима Колченко задержали по подозрению в получении "откатов" от подчиненного. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном управлении СУ СК России, по данным следствия, в апреле 2017 года подозреваемый обратился к своему бывшему подчиненному и предложил ему вернуться на должность санитара. При этом он должен был заняться подготовкой тел к погребению, платить за это предстояло родственникам умерших. За это главврач потребовал 30% "откат" от дополнительного заработка.

Косметические услуги и одевание одного покойного стоили около 4,5 тысячи рублей. Следователи выяснили, что с апреля 2017 года по мая 2018-го только главврач заработал на этом около 360 тысяч рублей.

Свою вину подозреваемый признал. Но при этом он утверждает, что лишь часть незаконно полученных денег брал себе, а остальное тратил на нужды бюро.













Как уточнили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области, главврачу ежемесячно передавалось по 30 тысяч рублей. Вадима Колченко задержали в понедельник. При обыске у него нашли несколько купюр, которые родственник одного из умерших передал санитару в оплату оказанных услуг.

В операции участвовали оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Волгограду, совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ.

На основании собранных сотрудниками полиции и ФСБ материалов, региональным СУ СКР в отношении главного врача возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации – "Получение взятки".

Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.



