Работы юных художников из Котельниково Волгоградской области получили международное признание









Подведены итоги первого международного художественного конкурса, который провела компания «ЕвроХим» в городах присутствия своих предприятий в России, Казахстане, Литве, Бельгии, Германии и Швейцарии.

Проведение творческого состязания в Котельниково обеспечили сотрудники учебного центра «ЕвроХим-ВолгаКалия». Как сообщили ИА «Высота 102» в отделе по связям с общественностью компании, юные котельниковцы передали свои рисунки на темы «Здоровые растения: как удобрения помогают фермерам выращивать питательные овощи и фрукты?», «Окружающая среда: как помочь сохранить окружающую среду для будущих поколений (чистые реки, леса, поля)?», «Города и люди: как мы можем улучшить качество жизни в городах».

Все работы были направлены в компанию «ЕвроХим». Произведения оценивали члены международного жюри, в состав которого вошли представители компании, сотрудники агентства корпоративных коммуникаций Partners (Лондон) и издательского дома «МедиаЛайн».

Жюри выбрало лучшие из 689 художественных работ, созданных художниками в возрасте от 2 до 18 лет. В число победителей в номинации «Города и люди» вошла работа Софии Шахиахметовой из города Котельниково. Специальными призами жюри отмечены авторы Екатерина Ребухина, Михаил Анпилов, Никита Бутовец, Валерия Дремова, Виктория Качанова, Виктор Маджаров, Ксения Острикова, Алина Пащенко, Екатерина Рудникова.

Призы победителям и участникам конкурса вручила начальник отдела по связям с общественностью Элеонора Митрохина: «Изучать конкурсные работы и следить за ходом конкурса было очень интересно. На своих картинах наши дети отобразили свое видение окружающего мира. И мы счастливы видеть, что они рисуют сияющее солнце, счастливых людей в окружении добрых животных и цветущих растений, что они любят свой мир и готовы заботиться о его благополучии».

Компания «ЕвроХим» планирует в дальнейшем сделать конкурс ежегодным, расширить количество и географию участников, использовать работы в оформлении продукции и стиля компании. Поддержка творческих и научных способностей детей – одно из приоритетных направлений деятельности холдинга российского бизнесмена Андрея Мельниченко.



