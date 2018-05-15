|Общество
|15.05.2018 11:29
Работы юных художников из Котельниково Волгоградской области получили международное признание
Подведены итоги первого международного художественного конкурса, который провела компания «ЕвроХим» в городах присутствия своих предприятий в России, Казахстане, Литве, Бельгии, Германии и Швейцарии.
Проведение творческого состязания в Котельниково обеспечили сотрудники учебного центра «ЕвроХим-ВолгаКалия». Как сообщили ИА «Высота 102» в отделе по связям с общественностью компании, юные котельниковцы передали свои рисунки на темы «Здоровые растения: как удобрения помогают фермерам выращивать питательные овощи и фрукты?», «Окружающая среда: как помочь сохранить окружающую среду для будущих поколений (чистые реки, леса, поля)?», «Города и люди: как мы можем улучшить качество жизни в городах».
Все работы были направлены в компанию «ЕвроХим». Произведения оценивали члены международного жюри, в состав которого вошли представители компании, сотрудники агентства корпоративных коммуникаций Partners (Лондон) и издательского дома «МедиаЛайн».
Жюри выбрало лучшие из 689 художественных работ, созданных художниками в возрасте от 2 до 18 лет. В число победителей в номинации «Города и люди» вошла работа Софии Шахиахметовой из города Котельниково. Специальными призами жюри отмечены авторы Екатерина Ребухина, Михаил Анпилов, Никита Бутовец, Валерия Дремова, Виктория Качанова, Виктор Маджаров, Ксения Острикова, Алина Пащенко, Екатерина Рудникова.
Призы победителям и участникам конкурса вручила начальник отдела по связям с общественностью Элеонора Митрохина: «Изучать конкурсные работы и следить за ходом конкурса было очень интересно. На своих картинах наши дети отобразили свое видение окружающего мира. И мы счастливы видеть, что они рисуют сияющее солнце, счастливых людей в окружении добрых животных и цветущих растений, что они любят свой мир и готовы заботиться о его благополучии».
Компания «ЕвроХим» планирует в дальнейшем сделать конкурс ежегодным, расширить количество и географию участников, использовать работы в оформлении продукции и стиля компании. Поддержка творческих и научных способностей детей – одно из приоритетных направлений деятельности холдинга российского бизнесмена Андрея Мельниченко.
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Английский журналист Грэмм Филлипс, известный своими репортажами из Донбасса и ненавистью к любым проявлениям фашизма, провел несколько дней в Волгограде...
Два грузовика с мусором вывезли сегодня из березовой рощи в Кировском районе Волгограда сотрудники компании «Волгострой». Об этом...
|Общество
|15.05.2018 14:09
Около 45 тысяч рублей заплатит ООО «Управление отходами-Волгоград» энергетикам в качестве причиненного им ущерба. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда, с иском к компании, занимающейся вывозом мусора, обратилось МУПП «Волгоградские межрайонные сети» в связи с инцидентом, который произошел еще осенью прошлого года. Тогда мусоровоз, принадлежащий ООО "Управление отходами-Волгоград", на ул. Ладыгина,7, двигаясь к мусорной стоянке, порвал кабель воздушной линии ЛЭП. Стоимость работ муниципального предприятия по восстановлению линии ЛЭП на предприятии оценили в 39 тысяч рублей. А семь часов аварийной ситуации – еще в 5 тысяч рублей из-за недоотпуска электроэнергии. Решение суда не вступило в законную...
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|Расследования
|15.05.2018 13:45 (Обновлено: 15.05.2018 14:43)
К различным срокам приговорил Краснооктябрьский районный суд главаря и троих участников банды, промышлявшей торговлей контрафактным алкоголем. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 51-летний волгоградец Николай Якунин, признанный виновным в создании преступного сообщества, получил 13 лет колонии строгого режима и ограничение свободы на год. Также ему назначен штраф в 600 тысяч рублей. Рядовые участники: Александр Липовецкий, Ирина Маляревская и Наталья Иванова приговорены к 5,5 годам колонии общего режима и штрафам в 250 тысяч рублей каждому. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован сторонами. В марте 2013 года Якунин создал...
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|Борьба с коррупцией
|15.05.2018 13:18
Главного врача ГБУЗ "Волгоградское патологоанатомическое бюро Волгоградской области" Вадима Колченко задержали по подозрению в получении "откатов" от подчиненного. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном управлении СУ СК России, по данным следствия, в апреле 2017 года подозреваемый обратился к своему бывшему подчиненному и предложил ему вернуться на должность санитара. При этом он должен был заняться подготовкой тел к погребению, платить за это предстояло родственникам умерших. За это главврач потребовал 30% "откат" от дополнительного заработка. Косметические услуги и одевание одного покойного стоили около 4,5 тысячи рублей. Следователи выяснили, что с апреля 2017 года по мая 2018-го только главврач заработал...
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|Спорт
|15.05.2018 13:16
На фестивале болельщиков ЧМ-2018 в Волгограде установят 75 туалетов, сообщает ИА "Высота 102". Санитарные модули будут в различных комбинациях: одноместные и 5-6-местные. Заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Попков заверил, что все сооружения будут новые и приличные. Привычных синих кабинок, по его словам, на фестивале футбольных болельщиков не будет. Принято решение от них избавиться. Все новые туалеты останутся на Центральной набережной. Их количество рассчитывалось, исходя из вместимости площадки. Фестиваль болельщиков ФИФА, который пройдет в дни ЧМ-2018, пройдет на площадке набережной, ее вместимость составляет 15 тысяч человек. Здесь также будет функционировать медпункт. Площадь шатра, где он разместится, составит...
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|Борьба с коррупцией
|15.05.2018 13:13 (Обновлено: 15.05.2018 13:49)
За 2017 год мэр Волгограда Андрей Косолапов заработал около 2-х миллионов рублей, что значительно меньше, чем в прошлом отчетном периоде, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные гордумой сведения. В 2016 году декларированный доход главы Волгограда составил почти 5 миллионов 700 тысяч рублей, кроме того, именно тогда он приобрел два автомобиля - Hyundai Genesis и TOYOTA LANDCRUISER 200. Помимо автомобилей, в декларации за 2017 год список имущества Андрея Косолапова представлен маломерным судном, автоприцепом, двумя квартирами, зданием аптеки и земельным участком. Супруга мэра при годовом доходе в 366 тысяч рублей владеет автомобилями MERCEDES-BENZGLC...
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|Спорт
|15.05.2018 12:15
Перечень запрещенных на площадке волгоградского фестиваля болельщиков - FIFA Fan Fest 2018 предметов назвали сегодня на пресс-конференции ответственные чиновники, сообщает ИА «Высота 102». Кроме стандартного набора, в который входит оружие, колющие и режущие предметы, также запрещен любой спортинвентарь (ролики, скутеры и др.), лекарства без рецептов, селфи-палки, треноги для цифровой техники. Полный перечень опубликован на официальном сайте фестиваля болельщиков. Перед входом на территорию фан-феста будут оборудованы камеры хранения, где можно будет оставить лишние вещи. Отдельно в ходе пресс-конференции рассказали о согласовании сцены и экрана, на котором болельщики смогут смотреть трансляции матчей ЧМ по футболу. Основная проблема заключалась в ярком волгоградском солнце,...
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|Телеком
|15.05.2018 11:55
Число волгоградских семей, подключивших цифровые услуги «Ростелекома» по оптоволоконным линиям, превысило 50 тысяч. В целом более 400 тысяч домохозяйств в тридцати населенных пунктах Волгоградской области охвачены оптикой и могут подключить телекоммуникационные сервисы оператора для дома, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Один из сервисов – «Интерактивное ТВ» с сотнями телевизионных каналов, в том числе в качестве HD, возможностью управлять просмотром: перематывать эфир, ставить на паузу, смотреть контент из архива за последние трое суток. «Оптика надежна и имеет потенциал для развития на многие годы вперед, так как позволяет наращивать пропускную способность в зависимости от растущих потребностей наших...
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|Борьба с коррупцией
|15.05.2018 11:20
По подозрению в получении взяток в сумме 400 тысяч рублей задержан главный врач ГБУЗ «Волгоградское патологоанатомическое бюро Волгоградской области» Вадим Колченко. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в правоохранительных органах. В разработке у силовиков он находился с января 2018 года. В деле может быть замешана целая группа сотрудников бюро. Как считают правоохранители, патологоанатомы осуществляли вскрытие тел бесплатно, а за остальные обязательные процедуры по подготовке усопшего к погребению требовали от родственников отдельную плату.
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|Борьба с коррупцией
|15.05.2018 11:01
Сведения о доходах руководства Следственного управления СКР по Волгоградской области за 2017 год появились в открытом доступе. Как сообщает ИА «Высота 102», руководитель управления Михаил Музраев из года в год демонстрирует стабильность – список имущества за последние семь лет не претерпевал особых изменений. Заработал в прошлом году Музраев 2,8 млн рублей, что на 40 тысяч больше, чем годом ранее. Его супруга получила доход в сумме 527 тысяч рублей. По-прежнему на месте у главы СУ СКР японский внедорожник «Mitsubishi Pajero», который он приобрел еще в 2011 году. В общедолевой собственности у него и супруги находятся 12 соток земли и...
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|Происшествия
|15.05.2018 10:48
Двоих мужчин, подозреваемых в поджоге батута в Краснооктябрьском районе, ищут сотрудники полиции. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, в понедельник в 03:46 возле кафе "Лукоморье", расположенного в доме №9 по улице Гуртьева, двое неизвестных подожгли батут. Все действия злоумышленников зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. Следователи Краснооктябрьского отдела полиции возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ – "Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога". Приметы злоумышленников: 1. На вид 25-30 лет, рост 170-185 см, среднего телосложения. Одет: темная кепка, темная толстовка с капюшоном, кроссовки черные с белыми вставками. 2. На вид...
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|Расследования
|15.05.2018 10:35
К 9 годам колонии строгого режима приговорил Котовский районный суд 19-летнего местного жителя Виталия Шуплецова за торговлю наркотиками. Как сообщили ИА "Высота 102" в ФСБ России, в октябре минувшего года сотрудники ведомства совместно с полицейскими задержали молодого человека при продаже 19 граммов марихуаны бойцу Камышинского гарнизона. При обыске у задержанного нашли еще около 2 килограммов растительного наркотика. Приговор в силу ещё не вступил и может быть обжалован.
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|Происшествия
|15.05.2018 10:27 (Обновлено: 15.05.2018 10:27)
Два человека пострадали в аварии в Волжском. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, дорожный инцидент произошел в понедельник вечером на улице Севастопольской. 44-летний водитель грузовика “Renault” с цистерной-полуприцепом при повороте налево врезался в ехавший в том же направлении “Volkswagen Golf”. При столкновении получили травмы 53-летний водитель легкового авто и его и 51-летняя пассажирка. Пострадавшие госпитализированы.
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|Расследования
|15.05.2018 10:00
К году колонии общего режима приговорил Калачевский районный суд бывшего начальника обособленного структурного подразделения Калачевский почтамт Волгоградского филиала ФГУП "Почта России" Дмитрия Макарова. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчину признали виновным в крупном мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Макаров фиктивно оформил на должность начальника резерва Калачевского почтамта своего соседа. Тот на службу не выходил, но зарплата ему регулярно начислялась, а также проводились соцвыплаты. С сентября 2015 года по апрель 2017 года на них израсходовали боле 560 тысяч рублей. Нарушение вскрылось во время ведомственной ревизии. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники СО по Калачевскому району регионального...
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|Экология
|15.05.2018 09:21
Специалисты приступили к обработке водоемов и зеленых зон в Волгоградской области от кровососущих насекомых. Как сообщили ИА "Высота 102" в облкомприроды, особое внимание уделено территории в радиусе 15 километров от стадиона "Волгоград Арена". Здесь впервые будет проведена авиационная противоличиночная (ларвицидная) обработка водоемов. Главная цель - максимально снизить в Волгограде количество мошки и комаров в период подготовки и проведения матчей чемпионата мира по футболу. Отмечается, что обработка производится экологически безопасным микробиологическим препаратом "Бактицид", рекомендованным к применению Роспотребнадзором. По словам специалистов, это самый эффективный препарат, предназначенный для уничтожения личинок гнуса и комара....
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|Экономика
|15.05.2018 08:05
Мультифункциональное стекло, которое использовалось при строительстве стадиона «Волгоград Арена» и новых остановок, возведенных в Волгограде к ЧМ-2018, станет составной частью «шайбы» в Волгоградском речпорту. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «MascoGlass», где производят стеклопакеты, проект кардинального обновления одной из визитных карточек города-героя — здания речпорта — требует и применения «умных» технологий для создания современного дизайна и комфорта гостей и жителей города. Уже больше месяца идет масштабная реконструкция башни Волгоградского речного вокзала. Грандиозное здание, которое венчает огромная панорамная конструкция с обзором на город и Волгу (получившая в народе прозвище «шайба»), начали строить во второй...
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Общество
15 мая 14:09
15 мая 11:29
Работы юных художников из Котельниково Волгоградской области получили международное признание 1
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