В Волгограде таблички у именных деревьев в Комсомольском саду забрали на реставрацию









Одномоментно исчезли таблички с именами известных людей, установленные год назад у высаженных в Комсомольском саду Волгограда сеянцев дуба. Как сообщил ИА "Высота 102" активный житель Волгограда Максим Хмызов, который организовал акцию по посадке молодых дубов, таблички забрали, чтобы привести в порядок. На свое место, но уже в обновленном виде, они вернутся к Дню пионерии, который отмечается 19 мая.













Напомним, информагентство в статье "В Волгограде именные деревца фронтовиков, композиторов и депутатов "пожирают" сорняки" , рассказывало о непрезентабельном виде дубовой аллеи, которая высажена на территории сада параллельно улице Володарского. Тогда сообщалось, что сеянцы дуба потерялись в бурьяне, а таблички покосились, местами облупились и заржавели.

















Так, именные деревца в центре Волгограда год назад были посажены в честь почетного гражданина города-героя Волгограда Александры Пахмутовой, Героя Советского Союза Виктора Хользунова, Героя Советского Союза Алексея Маресьева, дважды Героя Советского Союза Василия Ефремова, депутата Государственной думы Алевтины Апариной, инициатора патриотического движения по восстановлению разрушенных городов Александры Черкасовой, многих ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов комсомола и др. Акцию по посадке деревьев организовал волгоградец Максим Хмызов, он и предоставил сеянцы дуба всем желающим. По задумке организаторов, за именными деревьями должны были ухаживать те, кто их и посадил. Однако, как выяснилось, ухаживали за ростками не все. Некоторые сеянцы погибли, но большинство - около 90% - прижились. Примечательно, что после статьи на "Высоте 102", сорную траву, окружавшую сенцы дуба, пропололи.













Между тем, как сообщили информагентству в мэрии, в Комсомольском саду сегодня есть проблемы с водоснабжением. Планируется, что в полном объеме поливочная система здесь начнет работать уже завтра.



