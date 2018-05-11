Небанный день: в Волгоградской области сгорели 4 купальни

Четыре бани сгорели за минувшие сутки в Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, только этой ночью полыхали три постройки. Так, в начале первого на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в посёлке Максима Горького, находящегося в Среднеахтубинском районе. Там целиком горели две бани - деревянная и кирпичная. Расчеты пожарно-спасательной части №19 прибыли на место и потушили их за 19 минут. По мнению специалистов, возможной причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

По той же причине, спустя всего пару часов, сгорела еще одна баня в городе Николаевске. Деревянное строение находилось на улице Шевченко. Также от огня пострадала и расположенная рядом хозпостройка. Менее 10 минут потребовалось расчётам пожарно-спасательной части №46, чтобы прибыть на место и потушить огонь.

Также в субботу, около половины девятого вечера, аналогичное ЧП случилось в Советском районе Волгограда в СНТ "Шельф”. Там полностью горела кирпичная баня площадью 40 квадратных метров. Расчеты пожарно-спасательной части №4 ликвидировали огонь в 20:48. Сотрудники МЧС предполагают, что там произошло короткое замыкание электропроводки.

Во всех этих пожарах никто не погиб и не пострадал. Сотрудники МЧС напоминают жителям Волгограда и области о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в быту.



