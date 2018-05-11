В Волгоградской области директора школы наказали за трещины в полу и протекающий потолок

Директору "Калашниковской начальной школы" Палласовского района не удалось оспорить крупный штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических требований в образовательном учреждении. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение районного суда, постановлением главного санитарного врача в Палласовском и Старополтавском районах директор школы была привлечена к административной ответственности, на нее наложили штраф в сумме 30 тысяч рублей. На суде установлено, что в марте текущего года в школе прошла плановая выездная проверка, в результате которой были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения. Проверяющие зафиксировали в полу коридора и на стенах тамбура дефекты и трещины, следы от протекания кровли, грязные окна в учебных классах и другие нарушения. Директор просила суд постановление изменить, ограничиться устным замечанием, производство по делу прекратить. Но ее жалоба была оставлена без удовлетворения. Решение может быть обжаловано в областном суде в установленные законом сроки.



