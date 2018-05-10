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Борьба с коррупцией
 11.05.2018 10:44

Стала известна сумма взятки, в получении которой подозревают прокурора Среднеахтубинского района Волгоградской области

Триста тысяч рублей – такова сумма взятки, в получении которой подозревают прокурора Среднеахтубинского района Волгоградской области. Как сообщил ИА «Высота 102» источник в силовых структурах, по версии следствия, Игорь Акимов получил деньги за «хлопоты» в назначении условного наказания одному из обвиняемых. Обозначенная сумма передавалась прокурору частями, при получении очередной порции мзды  он был задержан 8 мая. 
Накануне, напомним, Центральный районный суд Волгограда избрал для Игоря Акимова меру пресечения в виде ареста на два месяца. В пресс-службе прокуратуры Волгоградской области после появления информации о задержании прокурора заявили, что основанием для возбуждения уголовного дела по факту получения взятки в крупном размере послужили проверочные мероприятия, проведенные правоохранительными органами при участии службы собственной безопасности и физической защиты прокуратуры региона.  



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Игнорирование предписания инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области обернулось для управляющей организации ООО «Ленинская управляющая компания»  (ООО «ЛУК» ) из города  Ленинска штрафом на сумму 280 тыс. рублей. Как сообщили ИА «Высота 102»  в Госжилнадзоре, при проверке деятельности данной УК по управлению многоквартирным домом по улице имени Ленина в г. Ленинске, были выявлены многочисленные нарушения: повреждения и неисправности цоколя, входных дверей, систем электроснабжения и отопления. В ненадлежащем санитарном состоянии оказались помещения общего пользования и придомовая территория. "Однако предписанные ООО «ЛУК» работы по устранению выявленных нарушений компания проигнорировала и  не выполнила в установленный срок. Теперь компании придется выплатить штраф, назначенный мировым...
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Общество 11.05.2018 10:37

В  Волгоградском УФАС России состоялось рассмотрение обращения АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков победителя закупки ООО «Ветер перемен» в связи с уклонением его от заключения договора. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, предприятием было размещено извещение о проведении закупки путем проведении открытого запроса цен на право заключения договора на поставку (изготовление) металлургических заготовок. Победителем данной закупки было признано ООО «Ветер перемен». Однако компания  уклонилась от заключения договора на поставку металлургических заготовок и не предоставило заказчику в установленный срок подписанный оригинал проекта договора.  Но победитель данной закупки считает, что при размещении закупки общество изначально было поставлено...
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Происшествия 11.05.2018 10:29

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Происшествия 11.05.2018 10:16

В Волгоградской области автомобиль врезался в пост ДПС - погиб один человек Один человек погиб и один пострадал в ДТП в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, по предварительным данным, в четверг  около 18:20 на улице Заволжской 37-летний водитель “Hyundai Accent” потерял управление своим авто, которое врезалось  в здание поста ДПС. При аварии смертельные ранения получила 33-летняя пассажирка - она погибла на месте, сам водитель с травмами госпитализирован. По имеющимся сведениям, сотрудники ДПС в это время службу на посту не несли.
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Общество 11.05.2018 10:09

Волонтёры «КАУСТИКа» помогают бездомным животным Сотрудники волгоградского «КАУСТИКа» трудовым десантом вышли на уборку территории приюта для бездомных животных в Красноармейском районе.  В очередной добровольной акции волонтеров КАУСТИКа вместе с заводчанами, уже не впервые, участвуют и активисты центра по работе с подростками и молодежью «Форум». До этого была совместная высадка деревьев на Севастопольской набережной, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании. На этот раз адрес добровольной помощи волонтеров – приют для бездомных животных, расположенный с февраля 2018 года в Красноармейском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, волонтеры привели в порядок прилегающую  парковую зону, частично освободили чердак здания от крупногабаритного...
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Политика 10.05.2018 19:43

В Волгограде перед выборами политические перебежчики устремились в партию власти Список участников праймериз «Единой России» вновь пополнился за счет политических "перекати поле". Как сообщает ИА «Высота 102», пример экс-члена партии «Справедливая Россия» Ирины Каревой "заразил" еще несколько претендентов на депутатские мандаты. Так, в команду партии власти на предстоящих выборах по одномандатному округу №6 Дзержинского района стремится попасть нынешний депутат гордумы от КПРФ Денис Глазунов (на фото). Его предвыборная кампания, похоже, в разгаре – почтовые ящики избирателей Жилгородка уже забрасывают номерами одной из местных газет, на каждой странице которой сияет лик «слуги народа». Правда, ни в одной из заметок, героем которой является депутат, не сообщается о причинах его политической...
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Борьба с коррупцией 10.05.2018 17:50 (Обновлено: 11.05.2018 08:42)

Прокурор Среднеахтубинского района Волгоградской области арестован на 2 месяца (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО) Прокурор Среднеахтубинского района Волгоградской области Игорь Акимов арестован на 2 месяца. Такое решение, сообщает корреспондент ИА "Высота 102", только что принял Центральный суд Волгограда. На судебном заседании Игорь Акимов вел себя спокойно. После оглашения решения об аресте был немного растерян. Давать какие-либо комментарии и он, и его защитник отказались. Игорь Акимов был задержан по подозрению в получении взятки 8 мая. По сведениям информагентства, в операции по задержанию прокурора принимали участие сотрудники следственного управления и федеральной службы безопасности.  Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, основанием для возбуждения уголовного дела в отношении прокурора Среднеахтубинского района послужили проверочные мероприятия, проведенные правоохранительными органами при участии ...
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Телеком 10.05.2018 17:37

Новая система управления продажами «Ростелекома» позволяет «видеть весь рынок» «Ростелеком» закончил внедрение новой автоматизированной информационной системы управления продажами для участия в доходных закупках в сегментах B2B и B2G (АИС «Тендеры»). Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании, она предназначена для автоматического мониторинга закупок по определенным параметрам, в том числе, по региону, заказчику, предмету закупки, НМЦ закупки. и переадресации закупок ответственным исполнителям в соответствующие департаменты.  Система успешно внедрена в корпоративном центре, во всех филиалах и дочерних организациях ПАО «Ростелеком». Сейчас в системе «Тендеры» работают около 3 000 сотрудников компании, сообщила ИА «Высота 102»  пресс-служба компании. Внедрение системы позволило автоматизировать сбор информации о доходных закупках...
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Борьба с коррупцией 10.05.2018 16:46

В Центральном суде Волгограда избирают меру пресечения задержанному по подозрению в получении взятки прокурору Среднеахтубинского района Игорь Акимов, прокурор Среднеахтубинского района Волгоградской области, задержан по подозрению в получении взятки. Как сообщает ИА "Высота 102", в настоящее время в Центральном суде Волгограда решают вопрос о мере пресечения Игорю Акимову.  По сведениям информагентства, в операции по задержанию прокурора принимали участие сотрудники следственного управления и федеральной службы безопасности.  Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, основанием для возбуждения уголовного дела в отношении прокурора Среднеахтубинского района послужили проверочные мероприятия, проведенные правоохранительными органами при участии  службы собственной безопасности и физической защиты прокуратуры региона.  Уголовное дело возбуждено по ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)....
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Общество 10.05.2018 16:30

В Волгограде на улице Ковентри журналист из Англии не нашел то, что искал Чувство глубокого разочарования испытал британский журналист Грэм Филлипс после того, как попал на улицу Ковентри в Волгограде. Корреспондент  ИА «Высота 102» стал свидетелем того, как англичанин отчаянно и безуспешно искал табличку с указателем улицы, названной в честь британского города - побратима Волгограда. Грэм Филлипс - известный стрингер, в прошлом сотрудник российских телеканалов Russia Today и «Звезда» находится в Волгограде с очень важной миссией - снимает большой репортаж об истории Волгограда и его жителях, которые совсем скоро будут принимать у себя в гостях сборную Англии по футболу (18 июня на «Волгоград Арене» состоится игра с Тунисом). Съемки ...
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Культура 10.05.2018 16:08

В Астраханской области запретили концерт любимца волгоградской публики Игоря Растеряева из Санкт-ПетербургаРуководство города Знаменска в Астраханской области запретило проводить концерт питерского музыканта, поэта и гармониста из Санкт-Петербурга Игоря Растеряева, хорошо знакомого волгоградской публике.  Причиной стало неприличное слово в самой популярной песне артиста «Комбайнеры», сообщает ИА «Астрахань 24». На своей странице в социальной сети молодой человек называет имена причастных к сорванному вечеру: «Администрация города в лице Дубровченко Вячеслава Николаевича (глава города) и Гончаровой Валентины Михайловны (директор Центра Культуры Знаменска) запретила проведение концерта, сообщив, что не допустят выступление по причине присутствия ненормативной лексики в композиции «Комбайнеры». В качестве альтернативы музыкант пригласил своих фанатов и поклонников на концерт, который состоится в Ленинске. Пять концертов Игорь...
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Общество 10.05.2018 14:50

Опасная ловушка поджидает автолюбителей при подъезде к Комсомольскому путепроводу, сообщает ИА "Высота 102". На проезжей части, на полосе,  ведущей от проспекта имени Ленина к мосту, разрушилась крышка люка. Ее центральная часть, по-видимому, провалилась в колодец. Теперь  на недавно отремонтированной дороге  образовалось препятствие,  способное повредить автомобиль, и, возможно,  спровоцировать аварию. Водителям нужно быть осторожными, особенно в темное время суток - разглядеть дырку в люке будет практически невозможно. Ограждение вокруг препятствия нет.  
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