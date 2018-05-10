Стала известна сумма взятки, в получении которой подозревают прокурора Среднеахтубинского района Волгоградской области

Триста тысяч рублей – такова сумма взятки, в получении которой подозревают прокурора Среднеахтубинского района Волгоградской области. Как сообщил ИА «Высота 102» источник в силовых структурах, по версии следствия, Игорь Акимов получил деньги за «хлопоты» в назначении условного наказания одному из обвиняемых. Обозначенная сумма передавалась прокурору частями, при получении очередной порции мзды он был задержан 8 мая.

Накануне, напомним, Центральный районный суд Волгограда избрал для Игоря Акимова меру пресечения в виде ареста на два месяца. В пресс-службе прокуратуры Волгоградской области после появления информации о задержании прокурора заявили, что основанием для возбуждения уголовного дела по факту получения взятки в крупном размере послужили проверочные мероприятия, проведенные правоохранительными органами при участии службы собственной безопасности и физической защиты прокуратуры региона.









