



Игорь Акимов был задержан по подозрению в получении взятки 8 мая. По сведениям информагентства, в операции по задержанию прокурора принимали участие сотрудники следственного управления и федеральной службы безопасности.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, основанием для возбуждения уголовного дела в отношении прокурора Среднеахтубинского района послужили проверочные мероприятия, проведенные правоохранительными органами при участии службы собственной безопасности и физической защиты прокуратуры региона. Уголовное дело возбуждено по ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой региона на особый контроль. «В условиях целенаправленной и системной работы по борьбе с коррупцией прокуратурой Волгоградской области факты нарушений в собственных рядах жестко пресекаются», - добавили в пресс-службе надзорного органа.





Прокурор Среднеахтубинского района Волгоградской области Игорь Акимов арестован на 2 месяца. Такое решение, сообщает корреспондент ИА "Высота 102", только что принял Центральный суд Волгограда. На судебном заседании Игорь Акимов вел себя спокойно. После оглашения решения об аресте был немного растерян. Давать какие-либо комментарии и он, и его защитник отказались.